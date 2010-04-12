"можна" в контексті речення означає,що можно і обов"язкову частину,а можно і без неї,щоб спробувати погнати курс вгору.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:52
"можна" в контексті речення означає,що можно і обов"язкову частину,а можно і без неї,щоб спробувати погнати курс вгору.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:07
tea
Я так и понял. Но не уверен, что не было именно обязательной продажи.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:13
Re: Валютный рынок в контексте
Межбанк:
Курсы от банков: 26.31 / 26.33 грн за доллар.
Торги по доллару на сегодня завершены.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:33
Евро за последние дни чуток вверх полез: 1.175 сейчас. А зеленые буквы отдыхают......
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:57
Друга частина інтерв"ю Арестовича.
Першу,про віджим росіянами Азовського моря,я кидав минулого тижня.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:29
Есть одно сходство только с операцией "Вайс",но предлог пока не найден ,что и опасно сейчас
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:31
Если пуйло пойдёт ко мне на восток, параше от меня мало не покажется.
порву их в клочья Начну сначала лопатой а потом апгрейдюсь.
И хватить как бабы базарные хныкать. Ещё есть у нас суровые мужики (я в том числе)
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