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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5361536253635364>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:52

  ЛАД написав:
  tea написав:Що цікаво на міжбанку - сьогодні можна продавати тільки необов"язкову частину валютної виручки.Але вже на 15.00 зареєстровано угод на 410 млн.дол.

Не факт. Какая-то часть могла быть и обяза.

"можна" в контексті речення означає,що можно і обов"язкову частину,а можно і без неї,щоб спробувати погнати курс вгору.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:07

tea
Я так и понял. Но не уверен, что не было именно обязательной продажи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:13

Re: Валютный рынок в контексте

Межбанк:
Курсы от банков: 26.31 / 26.33 грн за доллар.
Торги по доллару на сегодня завершены.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:30

Hogtown
Не дочекаєтесь.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:33

Евро за последние дни чуток вверх полез: 1.175 сейчас. А зеленые буквы отдыхают...... :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:57

Друга частина інтерв"ю Арестовича.
Першу,про віджим росіянами Азовського моря,я кидав минулого тижня.
https://apostrophe.ua/article/society/2 ... vich/19135
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:29

  tea написав:Друга частина інтерв"ю Арестовича.
Першу,про віджим росіянами Азовського моря,я кидав минулого тижня.
https://apostrophe.ua/article/society/2 ... vich/19135
Есть одно сходство только с операцией "Вайс".
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 06 лип, 2018 16:52, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:31

Хватит о войне.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 06 лип, 2018 16:50, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:41

  Yuri_61 написав:Если пуйло пойдёт ко мне на восток, параше от меня мало не покажется.
порву их в клочья Начну сначала лопатой а потом апгрейдюсь.
И хватить как бабы базарные хныкать. Ещё есть у нас суровые мужики (я в том числе)

Плюсую.
Харків може спати спокійно.
Олександре Григоровичу - де Ви пропали.Війни не буде.Не треба лагодити роліки в Польщу.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:44

  Mazay256 написав:Евро за последние дни чуток вверх полез: 1.175 сейчас. А зеленые буквы отдыхают...... :)

Зеленые буквы написали бы , что это не евро вырос , а доллар упал
Отчет по занятости в США носит смешанный характер, но валютный рынок предпочел негативно отреагировать на него, продав американский доллар. Новости о большем, чем ожидалось, росте занятости в стране были проигнорированы, большее внимание акцентировано на новостях об увеличении уровня безработицы и ослаблении темпов роста заработных плат.
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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