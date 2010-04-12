"можна" в контексті речення означає,що можно і обов"язкову частину,а можно і без неї,щоб спробувати погнати курс вгору.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:52
"можна" в контексті речення означає,що можно і обов"язкову частину,а можно і без неї,щоб спробувати погнати курс вгору.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:07
tea
Я так и понял. Но не уверен, что не было именно обязательной продажи.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:13
Re: Валютный рынок в контексте
Межбанк:
Курсы от банков: 26.31 / 26.33 грн за доллар.
Торги по доллару на сегодня завершены.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:33
Евро за последние дни чуток вверх полез: 1.175 сейчас. А зеленые буквы отдыхают......
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:57
Друга частина інтерв"ю Арестовича.
Першу,про віджим росіянами Азовського моря,я кидав минулого тижня.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:29
Есть одно сходство только с операцией "Вайс".
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 06 лип, 2018 16:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:31
Хватит о войне.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 06 лип, 2018 16:50, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:41
Плюсую.
Харків може спати спокійно.
Олександре Григоровичу - де Ви пропали.Війни не буде.Не треба лагодити роліки в Польщу.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:44
Зеленые буквы написали бы , что это не евро вырос , а доллар упал
Отчет по занятости в США носит смешанный характер, но валютный рынок предпочел негативно отреагировать на него, продав американский доллар. Новости о большем, чем ожидалось, росте занятости в стране были проигнорированы, большее внимание акцентировано на новостях об увеличении уровня безработицы и ослаблении темпов роста заработных плат.
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
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