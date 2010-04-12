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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5361536253635364

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:54

Re: Валютный рынок в контексте

Херсон 26,27 ниже пока к сожалению не отдают

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portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:59

  portoz написав:Херсон 26,27 ниже пока к сожалению не отдают

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Київ 27.18/27.21

Відправлено з мого Нокіа 1100.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:39

  sinus написав:
  a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

Ждём!Сейчас пассажиров высадить и резко на справедливую цифру 30+,а летом ниже 28 не будет,как вам многоходовочка?(повідомлення від 28 січня)

Насниться ж таке.
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