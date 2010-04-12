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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:54
Херсон 26,27 ниже пока к сожалению не отдают
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portoz
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:59
portoz написав:
Херсон 26,27 ниже пока к сожалению не отдают
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Київ 27.18/27.21
Відправлено з мого Нокіа 1100.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:39
sinus написав: a_studio11 написав:
Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно
Ждём!Сейчас пассажиров высадить и резко на справедливую цифру 30+,а летом ниже 28 не буде
т,как вам многоходовочка?(повідомлення від 28 січня)
Насниться ж таке.
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