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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53625363536453655366>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:54

Re: Валютный рынок в контексте

Херсон 26,27 ниже пока к сожалению не отдают

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portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:59

  portoz написав:Херсон 26,27 ниже пока к сожалению не отдают

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Київ 27.18/27.21

Відправлено з мого Нокіа 1100.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:39

  sinus написав:
  a_studio11 написав:Кто-то ещё видит рост в феврале . Или уже ожидающие 29+ Ждут следующего января ? Что то их уже не очень слышно

Ждём!Сейчас пассажиров высадить и резко на справедливую цифру 30+,а летом ниже 28 не будет,как вам многоходовочка?(повідомлення від 28 січня)

Насниться ж таке.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:27

Середньорічна


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Дата_____Об`єм _СерДоб_Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____ова____на вчора_________на вчора
02.07.2018 348,92 26,2327 -0,0948 26,71563999 -0,0037
03.07.2018 392,40 26,2993 0,06660 26,71211882 -0,0035
04.07.2018 290,84 26,4380 0,13870 26,71041121 -0,0017
05.07.2018 442,36 26,4298 -0,0082 26,70777741 -0,0026
06.07.2018 438,74 26,3160 -0,1138 26,70416395 -0,0036

Середньотижнева зміна СерДобової вартості доляра на МБ: -0,0023 (0,029533). Йшла донизу на тижні в середньому по 0,23 копійки за добу. И це майже на порядок меньше, ніж росло того тижня.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,003033 (-0,004679). СерРічна йшла донизу на тижні в середньому по 0,3033 копійки за добу. Це на 35,18 (36,02) відсотків повільніше того тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 1913,26 (1297,62). Підросли. Та й тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 382,652 (432,54) млн. долярів. Навпавки - зменьшились. Почали жим-жим валюту :!:

МБ і готівковий ринок лишались нижче СерРічної 26,70416395 увесь тиждень. Доляр ВСЕ ЩЕ вигідно купувати.

Вставити очі у график.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

PS
Заваркіну - зауваженя :evil:
Я - "cовсіма". Можно і "бегемот"!
З чого то взялося "сова"?
Няяяв...

ВО

Хай щастить!
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:30

  pesikot написав:
  sinus написав:Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6, а потом Война, и всё, помню,что это бомбардировки будут,я еще посмеялся,как всегда, думал от грозы и умер.
"в сентябре 30, под НГ 35" и "бомбардировки".
Да если будут бомбардировки, то курс гривна-доллар - это самое последнее, что будет волновать всех

Просто коллега Пурген поменял ник.
Не понимаю, почему на солидном форуме всерьез обсуждают вещие сны и прочие бредни.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:31

Re: Валютный рынок в контексте

Какая хорошая сегодня пятница и валютный рынок в контексте и по факту только радует. Валя довольная, на все скупила доллары, так как ожидает скачки.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:31

  Yuri_61 написав:Зображення

Что такое "достойная жизнь"?
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:32

  ЛАД написав:vovan_prm
Напрасно Вы так.
Александр Кирш весьма грамотный товарищ.
pesikot
так у меня вопрос, а точно Александр Кирш экономист ? а то у нас таких экономистов, так каждый таксист

Можете не сомневаться, точно экономист, и очень толковый.

Тут главное сказать, что "экономист" - "толковый". Вот как сказали, так экономика и заработала. А то, что "толковый экономист" ничего не смыслит в банковской деятельности - так это мелочи.
Главное же - сказать.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:34

  Starikan написав:
  pesikot написав:Просто коллега Пурген поменял ник.
Не понимаю, почему на солидном форуме всерьез обсуждают вещие сны и прочие бредни.

Я откровенно издеваюсь над такими текстами :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:36

  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:Зображення

Что такое "достойная жизнь"?

Почему нету "боьше 250 тысяч"? :mrgreen:
Kabanchik
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