Херсон 26,27 ниже пока к сожалению не отдают
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:54
Re: Валютный рынок в контексте
Херсон 26,27 ниже пока к сожалению не отдают
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:59
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:39
Насниться ж таке.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:27
Середньорічна
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
Дата_____Об`єм _СерДоб_Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____ова____на вчора_________на вчора
02.07.2018 348,92 26,2327 -0,0948 26,71563999 -0,0037
03.07.2018 392,40 26,2993 0,06660 26,71211882 -0,0035
04.07.2018 290,84 26,4380 0,13870 26,71041121 -0,0017
05.07.2018 442,36 26,4298 -0,0082 26,70777741 -0,0026
06.07.2018 438,74 26,3160 -0,1138 26,70416395 -0,0036
Середньотижнева зміна СерДобової вартості доляра на МБ: -0,0023 (0,029533). Йшла донизу на тижні в середньому по 0,23 копійки за добу. И це майже на порядок меньше, ніж росло того тижня.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,003033 (-0,004679). СерРічна йшла донизу на тижні в середньому по 0,3033 копійки за добу. Це на 35,18 (36,02) відсотків повільніше того тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 1913,26 (1297,62). Підросли. Та й тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 382,652 (432,54) млн. долярів. Навпавки - зменьшились. Почали жим-жим валюту
МБ і готівковий ринок лишались нижче СерРічної 26,70416395 увесь тиждень. Доляр ВСЕ ЩЕ вигідно купувати.
PS
Заваркіну - зауваженя
Я - "cовсіма". Можно і "бегемот"!
З чого то взялося "сова"?
Няяяв...
ВО
Хай щастить!
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:30
Просто коллега Пурген поменял ник.
Не понимаю, почему на солидном форуме всерьез обсуждают вещие сны и прочие бредни.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:31
Re: Валютный рынок в контексте
Какая хорошая сегодня пятница и валютный рынок в контексте и по факту только радует. Валя довольная, на все скупила доллары, так как ожидает скачки.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:32
Тут главное сказать, что "экономист" - "толковый". Вот как сказали, так экономика и заработала. А то, что "толковый экономист" ничего не смыслит в банковской деятельности - так это мелочи.
Главное же - сказать.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:34
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:36
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