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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5363536453655366>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:41

Re: Валютный рынок в контексте

Обещают 40 грн. к концу года и дефолт. Народ постепенно готовят к земле.
Значит ждем реально не меньше 50 за доллар к концу 2018-го.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /5/638433/
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:51

Re: Валютный рынок в контексте

Вт 18 ноя, 2008 12:33
моя жена,надо сказать образованный и спокойный человек,поддалась панике,которую раздувает моя мама,и теперь по выходным ездит на машине в МЕТРО и затариват полную машину продуктов,теперь одна комната похожа на склад Плюшкина,горы упаковок сахара,соли,гречки,риса,муки,ряды каких то консервов,полная ...Чай - умничка!
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:55

Re: Валютный рынок в контексте

Удивительно, Система довольно самостоятельно саморегулируется,даже при отпуске ДС, :D хамят довольно мало... :D
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 06 лип, 2018 19:00, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:56

Re: Валютный рынок в контексте

И Кабан даже вернулся...
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:02

  дарий написав:И Кабан даже вернулся...

цель бот-Кабанчика - разогрев ветки. Не обращайте на него внимания
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:05

Re: Валютный рынок в контексте

Подскажите, через сколько времени на мою карточку Привата должны зачислить перевод средств от физлица?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:05

  дарий написав:Удивительно, Система довольно самостоятельно саморегулируется,даже при отпуске ДС, :D хамят довольно мало... :D

Вам, москалям - это всегда удивительно.
Вам же нужен кнут :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:07

Yuri_61 Обычно 3 мин. максимум.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:08

pesikot Песик привет! Обожаю!! :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:09

Re: Валютный рынок в контексте

tea написав:
  portoz написав:Херсон 26,27 ниже пока к сожалению не отдают

Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk


Київ 27.18/27.21

Відправлено з мого Нокіа 1100.
я это не пишу, оно само лезет, юмор оценил, спасибо.

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portoz
 
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