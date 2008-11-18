Значит ждем реально не меньше 50 за доллар к концу 2018-го.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:41
Re: Валютный рынок в контексте
Обещают 40 грн. к концу года и дефолт. Народ постепенно готовят к земле.
Значит ждем реально не меньше 50 за доллар к концу 2018-го.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:51
Re: Валютный рынок в контексте
Вт 18 ноя, 2008 12:33
моя жена,надо сказать образованный и спокойный человек,поддалась панике,которую раздувает моя мама,и теперь по выходным ездит на машине в МЕТРО и затариват полную машину продуктов,теперь одна комната похожа на склад Плюшкина,горы упаковок сахара,соли,гречки,риса,муки,ряды каких то консервов,полная ...Чай - умничка!
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:55
Re: Валютный рынок в контексте
Удивительно, Система довольно самостоятельно саморегулируется,даже при отпуске ДС, хамят довольно мало...
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 06 лип, 2018 19:00, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:56
Re: Валютный рынок в контексте
И Кабан даже вернулся...
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:02
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:05
Re: Валютный рынок в контексте
Подскажите, через сколько времени на мою карточку Привата должны зачислить перевод средств от физлица?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:05
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:09
Re: Валютный рынок в контексте
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