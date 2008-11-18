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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:09
дарий написав:
Вт 18 ноя, 2008 12:33
моя жена,надо сказать образованный и спокойный человек,поддалась панике,которую раздувает моя мама,и теперь по выходным ездит на машине в МЕТРО и затариват полную машину продуктов,теперь одна комната похожа на склад Плюшкина,горы упаковок сахара,соли,гречки,риса,муки,ряды каких то консервов,полная ...Чай - умничка!
При рыночной экономике не стоит беспокоится про дефицит продуктов и цены со временем быстро упадут, если спрос уменьшиться. Адам Смит рулит ! При совке его труды критиковали, как и кибернетику, называя эту науку продажной девкой империализма.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:13
дарий написав:
Удивительно, Система довольно саморегулируется, при отпуске ДС хамят довольно мало...
Справа в тому що бiльшiсть провокаторiв та хамiв перед вiдпусткою ДС посадили по статтI , хтось по УДЗ вийшов ,або за грошI iншI вiдсидIли до кiнця, та зробили висновки, але боротьба мiж кланами iсну€ , тiльки бiльш в толерантнiй формI .*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:15
Понад усе!
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:16
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