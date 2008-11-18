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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5363536453655366

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:09

:mrgreen:
  дарий написав:Вт 18 ноя, 2008 12:33
моя жена,надо сказать образованный и спокойный человек,поддалась панике,которую раздувает моя мама,и теперь по выходным ездит на машине в МЕТРО и затариват полную машину продуктов,теперь одна комната похожа на склад Плюшкина,горы упаковок сахара,соли,гречки,риса,муки,ряды каких то консервов,полная ...Чай - умничка!


При рыночной экономике не стоит беспокоится про дефицит продуктов и цены со временем быстро упадут, если спрос уменьшиться. Адам Смит рулит ! При совке его труды критиковали, как и кибернетику, называя эту науку продажной девкой империализма. :D
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:12

  antey1969 написав:
  дарий написав:И Кабан даже вернулся...

цель бот-Кабанчика - разогрев ветки. Не обращайте на него внимания

Цель Кабанчика - нести правду и свет в народ. :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:13

  дарий написав:Удивительно, Система довольно саморегулируется, при отпуске ДС хамят довольно мало...

Справа в тому що бiльшiсть провокаторiв та хамiв перед вiдпусткою ДС посадили по статтI , хтось по УДЗ вийшов ,або за грошI iншI вiдсидIли до кiнця, та зробили висновки, але боротьба мiж кланами iсну€ , тiльки бiльш в толерантнiй формI .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:15

Re: Валютный рынок в контексте

Понад усе!
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:16

Re: Валютный рынок в контексте

:!:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:33

  Kabanchik написав:Цель Кабанчика - нести правду и свет в народ. :mrgreen:


Можно цитату, где Кабанчик правду говорил ? :-D
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:40

Re: Валютный рынок в контексте

:D Можно цитату, где Кабанчик правду говорил ? :-D
Я на форуме не частый гость. Если ДС обращает внимание, мабуть - есть за шо....Хоть и не факт...
дарий
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