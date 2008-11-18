дарий написав:Вт 18 ноя, 2008 12:33 моя жена,надо сказать образованный и спокойный человек,поддалась панике,которую раздувает моя мама,и теперь по выходным ездит на машине в МЕТРО и затариват полную машину продуктов,теперь одна комната похожа на склад Плюшкина,горы упаковок сахара,соли,гречки,риса,муки,ряды каких то консервов,полная ...Чай - умничка!
При рыночной экономике не стоит беспокоится про дефицит продуктов и цены со временем быстро упадут, если спрос уменьшиться. Адам Смит рулит ! При совке его труды критиковали, как и кибернетику, называя эту науку продажной девкой империализма.
дарий написав:Удивительно, Система довольно саморегулируется, при отпуске ДС хамят довольно мало...
Справа в тому що бiльшiсть провокаторiв та хамiв перед вiдпусткою ДС посадили по статтI , хтось по УДЗ вийшов ,або за грошI iншI вiдсидIли до кiнця, та зробили висновки, але боротьба мiж кланами iсну€ , тiльки бiльш в толерантнiй формI .
цитата: "в Украине живет огромное количество бесполезных людей. Где-то прочел, что из 42 миллионов работает только 14, при этом, общее число рабочих мест (по статистике службы занятости за 2015 год) – чуть менее 10 миллионов. Это те, кто занят на реальном производстве и обеспечивает наполнение бюджета, а также обеспечивает себя и свои семьи." https://24tv.ua/ru/v_ukraine_zhivet_ogr ... ey_n778994
от себя: вот бы найти сравнение соотношения трудяг (создателей материальных благ) и бюджетников (ничего не создающих) в разных странах. И тогда найдём ответ, почему наша гривна девальвирует. А то что сейчас она стабильна 3 года и летом падает так это чудо.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 06 лип, 2018 20:30, всього редагувалось 3 разів.