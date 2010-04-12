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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5365536653675368>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:26

  Yuri_61 написав:Подскажите, через сколько времени на мою карточку Привата должны зачислить перевод средств от физлица?

А ті,хто Вам обіцяв перерахувати гроші і телефонували з незнайомого номера,пін-код у Вас питали?
Якщо Ви їм повідомили пін-код,то гроші надійдуть швидко.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:33

Re: Валютный рынок в контексте

Министр отметил, что из 26 миллионов человек трудоспособного возраста на сегодня имеют официальную работу лишь около 16 миллионов человек.
https://economics.unian.net/other/17186 ... -reva.html
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:37

  Starikan написав:
  pesikot написав:
  sinus написав:Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6, а потом Война, и всё, помню,что это бомбардировки будут,я еще посмеялся,как всегда, думал от грозы и умер.
"в сентябре 30, под НГ 35" и "бомбардировки".
Да если будут бомбардировки, то курс гривна-доллар - это самое последнее, что будет волновать всех

Просто коллега Пурген поменял ник.
Не понимаю, почему на солидном форуме всерьез обсуждают вещие сны и прочие бредни.

Це не Пурген - 100%.Аби Ви тільки знали - хто зареєструвався Сінусом. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:38

  дарий написав:Чай - умничка!

В якому сенсі? :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:40

Re: Валютный рынок в контексте

:D у всякому!
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:41

Re: Валютный рынок в контексте

цитата: "Украина – одна из немногих стран, где количество бюджетников завышено в разы – численность прокурорских работников, численность МВД, МЧС, работников налоговой службы и т.д. на каждую 1000 жителей страны. Более того, статистика показывает, что в Украине большое число людей, которое обслуживает население, в том числе и коммунальные предприятия, сидящие на бюджете."
От себя: вышеприведённая цитата как - то не совсем сочетается (или сочетается? надо анализировать) с иконографкой, которую я привел в своём посте выше. Поэтому, проверяйте её ещё по другим источникам. Но а так, статья зачётная (если, конечно, источник информации заслуживает доверие. Как говорится: доверяй, но проверяй.
Ниже даю ссылку на поистине ценнейшую информацию (плюсуйте, а то перестану отрывать в интернете такие клады!)

http://chp.com.ua/all-news/item/39137-p ... et-nalogov
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 06 лип, 2018 20:58, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:41

Re: Валютный рынок в контексте

tea написав:
  Yuri_61 написав:Подскажите, через сколько времени на мою карточку Привата должны зачислить перевод средств от физлица?

А ті,хто Вам обіцяв перерахувати гроші і телефонували з незнайомого номера,пін-код у Вас питали?
Якщо Ви їм повідомили пін-код,то гроші надійдуть швидко.
Если серьезно 10 минут максимум, все остальное либо кидок либо шлем

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portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:44

  Yuri_61 написав:(плюсуйте, а то перестану отрывать в интернете такие клады!)

Юрію - хочете багато плюсів.Розкажіть,як Ви плануєте лопатою валити російські танки,в разі якщо вороги зайдуть на нашу землю.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:46

  portoz написав:
tea написав:А ті,хто Вам обіцяв перерахувати гроші і телефонували з незнайомого номера,пін-код у Вас питали?
Якщо Ви їм повідомили пін-код,то гроші надійдуть швидко.
Если серьезно 10 минут максимум, все остальное либо кидок либо шлем

Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk

Навіщо Ви це написали?Людина втратить надію.А так би ще пару годин почекала,доки надійдуть гроші.

Відправлено з мого Нокіа 1100.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:49

  sergey_sryvkin написав:
  Kabanchik написав:Цель Кабанчика - нести правду и свет в народ. :mrgreen:


Можно цитату, где Кабанчик правду говорил ? :-D


Кабанчик имеет инсайдеров в НБУ, поэтому информация всегда свежая, особенно что касается печати бумаги. Тетя Валя на чеку и всегда знает про скачки. Поэтому Кабанчик помогает сохранить народу честно заработанные деньги и не быть обманутыми. :mrgreen:
Kabanchik
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