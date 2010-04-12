А ті,хто Вам обіцяв перерахувати гроші і телефонували з незнайомого номера,пін-код у Вас питали?
Якщо Ви їм повідомили пін-код,то гроші надійдуть швидко.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:26
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:33
Re: Валютный рынок в контексте
Министр отметил, что из 26 миллионов человек трудоспособного возраста на сегодня имеют официальную работу лишь около 16 миллионов человек.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:37
Це не Пурген - 100%.Аби Ви тільки знали - хто зареєструвався Сінусом.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:40
Re: Валютный рынок в контексте
у всякому!
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:41
Re: Валютный рынок в контексте
цитата: "Украина – одна из немногих стран, где количество бюджетников завышено в разы – численность прокурорских работников, численность МВД, МЧС, работников налоговой службы и т.д. на каждую 1000 жителей страны. Более того, статистика показывает, что в Украине большое число людей, которое обслуживает население, в том числе и коммунальные предприятия, сидящие на бюджете."
От себя: вышеприведённая цитата как - то не совсем сочетается (или сочетается? надо анализировать) с иконографкой, которую я привел в своём посте выше. Поэтому, проверяйте её ещё по другим источникам. Но а так, статья зачётная (если, конечно, источник информации заслуживает доверие. Как говорится: доверяй, но проверяй.
Ниже даю ссылку на поистине ценнейшую информацию (плюсуйте, а то перестану отрывать в интернете такие клады!)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 06 лип, 2018 20:58, всього редагувалось 5 разів.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:41
Re: Валютный рынок в контексте
Если серьезно 10 минут максимум, все остальное либо кидок либо шлем
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:44
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:46
Навіщо Ви це написали?Людина втратить надію.А так би ще пару годин почекала,доки надійдуть гроші.
Відправлено з мого Нокіа 1100.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:49
Кабанчик имеет инсайдеров в НБУ, поэтому информация всегда свежая, особенно что касается печати бумаги. Тетя Валя на чеку и всегда знает про скачки. Поэтому Кабанчик помогает сохранить народу честно заработанные деньги и не быть обманутыми.
|