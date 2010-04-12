Валютный рынок в контексте
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:49
Перес де Куэльяр написав: дарий написав:
Удивительно, Система довольно саморегулируется, при отпуске ДС хамят довольно мало...
Справа в тому що бiльшiсть провокаторiв та хамiв перед вiдпусткою ДС посадили по статтI ,
ЛАД регулярно буянить,але так само регулярно модератори блокують.
tea
Повідомлень: 14745
З нами з: 15.11.08
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1801 раз.
Профіль
2
2
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:52
portoz написав:
я это не пишу, оно само лезет, юмор оценил, спасибо.
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
Заходите в Tapatalk. Сверху крайний справа бюст человечка, заходите в свой профиль на Тапке, под профилем нарисована шестеренка с надписью Параметры, нажимаете, листаете новую картинку вниз, находите Подпись Tapatalk, нажимаете, передвигаете планочку на отключить подпись.
Востаннє редагувалось
freeze
в П'ят 06 лип, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
Повідомлень: 7878
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2188 раз.
Подякували: 3072 раз.
Профіль
12
1
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:52
удалил
Востаннє редагувалось
Yuri_61
в П'ят 06 лип, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
Повідомлень: 1038
З нами з: 30.09.15
Подякував: 143 раз.
Подякували: 140 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:54
Yuri_61 написав: tea написав:
Юрію - хочете багато плюсів.Розкажіть,як Ви плануєте лопатою валити російські танки,в разі якщо вороги зайдуть на нашу землю.
Что Вас так это задело? Для борьбы с танками есть специально обученные армейские подразделения.
Я не по этой части. По какой не скажу
(военная тайна)
Ну щось же з лопатою пов"язано,раз Ви збирались з лопатою йти на ворога?
tea
Повідомлень: 14745
З нами з: 15.11.08
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1801 раз.
Профіль
2
2
Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:00
Востаннє редагувалось
tea
в П'ят 06 лип, 2018 21:01, всього редагувалось 1 раз.
tea
Повідомлень: 14745
З нами з: 15.11.08
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1801 раз.
Профіль
2
2
Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:00
tea написав: Yuri_61 написав: tea написав:
Юрію - хочете багато плюсів.Розкажіть,як Ви плануєте лопатою валити російські танки,в разі якщо вороги зайдуть на нашу землю.
Что Вас так это задело? Для борьбы с танками есть специально обученные армейские подразделения.
Я не по этой части. По какой не скажу
(военная тайна)
Ну щось же з лопатою пов"язано,раз Ви збирались з лопатою йти на ворога?
Навеял новый фар край 5.
Вот примерно где то так будем врагов ...
https://www.youtube.com/watch?v=9w0TzDFuIuI
Yuri_61
Повідомлень: 1038
З нами з: 30.09.15
Подякував: 143 раз.
Подякували: 140 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
6303
1335493
П'ят 06 лип, 2018 15:05 ЛОБ
12591
1394963
158
241562