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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5365536653675368

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:49

  Перес де Куэльяр написав:
  дарий написав:Удивительно, Система довольно саморегулируется, при отпуске ДС хамят довольно мало...

Справа в тому що бiльшiсть провокаторiв та хамiв перед вiдпусткою ДС посадили по статтI ,

ЛАД регулярно буянить,але так само регулярно модератори блокують.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:52

  portoz написав:я это не пишу, оно само лезет, юмор оценил, спасибо.

Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk


Заходите в Tapatalk. Сверху крайний справа бюст человечка, заходите в свой профиль на Тапке, под профилем нарисована шестеренка с надписью Параметры, нажимаете, листаете новую картинку вниз, находите Подпись Tapatalk, нажимаете, передвигаете планочку на отключить подпись.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 06 лип, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:52

удалил
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 06 лип, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:54

  Yuri_61 написав:
  tea написав:Юрію - хочете багато плюсів.Розкажіть,як Ви плануєте лопатою валити російські танки,в разі якщо вороги зайдуть на нашу землю.


Что Вас так это задело? Для борьбы с танками есть специально обученные армейские подразделения. Я не по этой части. По какой не скажу (военная тайна)

Ну щось же з лопатою пов"язано,раз Ви збирались з лопатою йти на ворога?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:00

https://i1.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 77ec31.jpg

https://i1.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... dfa260.jpg
Востаннє редагувалось tea в П'ят 06 лип, 2018 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:00

  tea написав:
  Yuri_61 написав:
  tea написав:Юрію - хочете багато плюсів.Розкажіть,як Ви плануєте лопатою валити російські танки,в разі якщо вороги зайдуть на нашу землю.


Что Вас так это задело? Для борьбы с танками есть специально обученные армейские подразделения. Я не по этой части. По какой не скажу (военная тайна)

Ну щось же з лопатою пов"язано,раз Ви збирались з лопатою йти на ворога?


Навеял новый фар край 5.
Вот примерно где то так будем врагов ...
https://www.youtube.com/watch?v=9w0TzDFuIuI
Yuri_61
 
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