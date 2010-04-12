Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:41

....то капець! - таке враження, що не у "будівельника" економічна освіта, а в Долярчика!... пояснюю вдруге(для тих, хто не второпав), ще по-іншому спробую:....наприклад, купив Долярчик Х товару, на суму У - і ВСЕ! - це є "вічно заморожено-приморожені" кошти, аж до ЗАВЕРШЕННЯ бізнесу(бо весь товар - аж ніяк не перетвориш на початкову доларову суму) - а далі, товар частково продається протягом певного часу:- частково докупляється щоразу(залежить, яка позиція закінчується).... і це як "конвеєр": продались позиції А Б В Г - добрав їх.... - продались Д Е Є Ж - добрав тих і т. д...... - завжди є залишки то тих то інших.... - виключенням може бути: а) на жодній гуртівні наразі тої позиції немає б) провтикав дозамовити, бо дууууже рідко та позиція продається...... тож певна сума в товарі буде ПОСТІЙНО "заморожено-приморожена"! - тож ще раз питаю, ЩО Я НЕ ТАК РАХУЮ? - якщо Я ту початкову суму "залишив в спокою", а далі собі рахую, СКІЛЬКИ прийшло(наторгував) за рік, віднімаю те, СКІЛЬКИ потратив на товар за рік, тоді з тої суми, ще віднімаю оренду + податки(Єдиний + ЄСВ) і ту суму, яка вийшла - це і є мій ЧИСТИЙ ПРИБУТОК за рік!(поділивши на 12, дізнаюсь свою зарплатню за місяць!).... то що Я роблю/рахую не так?...не думайте, Я знаю, на що ви всі натякаєтерозумію, що потрібно, спочатку, ніби, ВІДБИТИ початкову суму вкладених коштів.... - то тут, можна просто! - мені сісти з калькулятором на 5хв і дізнатись, за скільки місяців(чи то, можливо був один рік) Я вийшов в "НУЛЬ" - тобто, "повернув" свої початкові кошти, з яких ЗАПОЧАТКУВАВ свій бізнес!.... — але тут є нюансик: а) Я перший рік не записував, скільки тратив на товар... б) товар добирав/нагромаджував перші місяці більше, поки не дійшло до так би мовити "балансу", чи "стелі"(що більше вже не треба нагромаджувати товар, а лише добирати ті позиції, які продались і їх треба поповнити...).... ну, то умовно, Долярчик почав заробляти через нанадцять місяців.......- тут точно вирахувати - важко, бо, навіть, сам Долярчик, не знає точної суми(а лише приблизну), яку було потрачено в перші місяці розкрутки бізнесу і нагромадження товару "до стелі"(може це було ~ 10тис.дол.....може 12.....може 15....?)п. с....але, все таки, якщо б Я закривав, наприклад, зараз свій бізнес, то +/- ПОЛОВИНУ коштів за весь товар - Я б повернув(а може і більшу половину), то з того виходить, що ПОЧАТКОВУ СУМУ, яку Я вклав у бізнес, можна ділити навпіл і тоді рахувати, за який термін та ПОЛОВИНА відбилась....... але ж ТОЧНА початкова сума - невідома!..."і будь тут мудрим"©