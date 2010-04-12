ЛАД регулярно буянить,але так само регулярно модератори блокують.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:49
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:52
Заходите в Tapatalk. Сверху крайний справа бюст человечка, заходите в свой профиль на Тапке, под профилем нарисована шестеренка с надписью Параметры, нажимаете, листаете новую картинку вниз, находите Подпись Tapatalk, нажимаете, передвигаете планочку на отключить подпись.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 06 лип, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:52
удалил
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 06 лип, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:54
Ну щось же з лопатою пов"язано,раз Ви збирались з лопатою йти на ворога?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:00
Востаннє редагувалось tea в П'ят 06 лип, 2018 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:00
Навеял новый фар край 5.
Вот примерно где то так будем врагов ...
Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:41
... ехххх, той зрозуміло-незрозумілий бізнес Долярчика)))
....то капець! - таке враження, що не у "будівельника" економічна освіта, а в Долярчика!
... пояснюю вдруге(для тих, хто не второпав), ще по-іншому спробую:
....наприклад, купив Долярчик Х товару, на суму У - і ВСЕ! - це є "вічно заморожено-приморожені" кошти, аж до ЗАВЕРШЕННЯ бізнесу(бо весь товар - аж ніяк не перетвориш на початкову доларову суму) - а далі, товар частково продається протягом певного часу:
- частково докупляється щоразу(залежить, яка позиція закінчується).... і це як "конвеєр": продались позиції А Б В Г - добрав їх.... - продались Д Е Є Ж - добрав тих і т. д...... - завжди є залишки то тих то інших.... - виключенням може бути: а) на жодній гуртівні наразі тої позиції немає б) провтикав дозамовити, бо дууууже рідко та позиція продається...
... тож певна сума в товарі буде ПОСТІЙНО "заморожено-приморожена"! - тож ще раз питаю, ЩО Я НЕ ТАК РАХУЮ? - якщо Я ту початкову суму "залишив в спокою", а далі собі рахую, СКІЛЬКИ прийшло(наторгував) за рік, віднімаю те, СКІЛЬКИ потратив на товар за рік, тоді з тої суми, ще віднімаю оренду + податки(Єдиний + ЄСВ) і ту суму, яка вийшла - це і є мій ЧИСТИЙ ПРИБУТОК за рік!(поділивши на 12, дізнаюсь свою зарплатню за місяць!)
.... то що Я роблю/рахую не так?
...не думайте, Я знаю, на що ви всі натякаєте розумію, що потрібно, спочатку, ніби, ВІДБИТИ початкову суму вкладених коштів.... - то тут, можна просто! - мені сісти з калькулятором на 5хв і дізнатись, за скільки місяців(чи то, можливо був один рік) Я вийшов в "НУЛЬ" - тобто, "повернув" свої початкові кошти, з яких ЗАПОЧАТКУВАВ свій бізнес!.... — але тут є нюансик: а) Я перший рік не записував, скільки тратив на товар... б) товар добирав/нагромаджував перші місяці більше, поки не дійшло до так би мовити "балансу", чи "стелі"(що більше вже не треба нагромаджувати товар, а лише добирати ті позиції, які продались і їх треба поповнити...)
.... ну, то умовно, Долярчик почав заробляти через нанадцять місяців .......
- тут точно вирахувати - важко, бо, навіть, сам Долярчик, не знає точної суми(а лише приблизну), яку було потрачено в перші місяці розкрутки бізнесу і нагромадження товару "до стелі" (може це було ~ 10тис.дол.....може 12.....може 15....?)
п. с.
...але, все таки, якщо б Я закривав, наприклад, зараз свій бізнес, то +/- ПОЛОВИНУ коштів за весь товар - Я б повернув(а може і більшу половину), то з того виходить, що ПОЧАТКОВУ СУМУ, яку Я вклав у бізнес, можна ділити навпіл і тоді рахувати, за який термін та ПОЛОВИНА відбилась...
.... але ж ТОЧНА початкова сума - невідома!
..."і будь тут мудрим"©
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 06 лип, 2018 21:52, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:46
[quote="4402314:Долярчик"]
Для этого есть бухгалтерский учёт. Изучайте. Наймите бухгалтера.Дебит, кредит, сальдо, баланс, рух грошових коштыв ы т.п. т.д.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:00
Слишком много текста. В двух словах можно смысл посыла? Попонятнее.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:04
На Україну очікують значні виплати за боргами, що призведе до скорочення рівня міжнародних резервів НБУ.
Про це заявив аналітик компанії ICU Михайло Демків, повідомляє прес-служба ICU.
"Міжнародні резерви в першому півріччі 2018 року знизились на 830 млн – до майже 18 млрд дол. Традиційно сприятливий для гривні період дозволив Нацбанку чистий викуп валюти на 1,265 млрд дол. Чиста покупка валюти НБУ в першому кварталі 2018 року практично дорівнює платежам на користь МВФ – 1,269 млрд дол, які включають як виплату відсотків, так і погашення заборгованості", - заявив Демків.
Всього ж до кінця року залишається виплатити близько 2,5 млрд дол
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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