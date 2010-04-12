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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:07
Re: Валютный рынок в контексте
Баксик - он и в Африке БАКС... Где ж мои 15 лет? Всех победил-бы...
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:08
Kabanchik
... вже пробував!
... так тут ні в двох, ні в трьох словах не доходить до деяких форумчан!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:00
Он продавца нанять не может чтоб не пойти по миру на его оплате труда и работает по 6 дней в неделю а вы хотите шоб он еще бустрее разорился на бухгалтере?
Хотя мысль интересная - разорившись, ему придется идти на нормальную работу и писать по стопитсот постов в день возможно уже не сможет.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:16
Вы слегка ошиьаетесь.
При "совке" учили, что политэкономия Адама Смита один из источников марксизма.
Учитывая, что по легенде Вы немолодой инженер, должны были бы знать.
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