Для этого есть бухгалтерский учёт. Изучайте. Наймите бухгалтера.Дебит, кредит, сальдо, баланс, рух грошових коштыв ы т.п. т.д.
Он продавца нанять не может чтоб не пойти по миру на его оплате труда и работает по 6 дней в неделю а вы хотите шоб он еще бустрее разорился на бухгалтере? Хотя мысль интересная - разорившись, ему придется идти на нормальную работу и писать по стопитсот постов в день возможно уже не сможет.
Yuri_61 написав:............. При рыночной экономике не стоит беспокоится про дефицит продуктов и цены со временем быстро упадут, если спрос уменьшиться. Адам Смит рулит ! При совке его труды критиковали, как и кибернетику, называя эту науку продажной девкой империализма.
Вы слегка ошиьаетесь. При "совке" учили, что политэкономия Адама Смита один из источников марксизма. Учитывая, что по легенде Вы немолодой инженер, должны были бы знать.
Yuri_61 написав:цитата: "в Украине живет огромное количество бесполезных людей. Где-то прочел, что из 42 миллионов работает только 14, при этом, общее число рабочих мест (по статистике службы занятости за 2015 год) – чуть менее 10 миллионов. Это те, кто занят на реальном производстве и обеспечивает наполнение бюджета, а также обеспечивает себя и свои семьи." https://24tv.ua/ru/v_ukraine_zhivet_ogr ... ey_n778994
от себя: вот бы найти сравнение соотношения трудяг (создателей материальных благ) и бюджетников (ничего не создающих) в разных странах. И тогда найдём ответ, почему наша гривна девальвирует. ......
Далеко не все (а в развитых странах, так и меньшинство), занятые не в госструктурах и бюджетных организациях являются "создателями материальных благ". В современном мире очень большая доля "трудяг" занята в сфере обслуживания и "материальных благ" не создаёт (парикмахеры, продавцы, ..., даже транспортники, в конце концов).
P.s. Чай, Вы сильно заинтересовались синусом, а как насчёт других персонажей?
ЛАД написав:vovan_prm Напрасно Вы так. Александр Кирш весьма грамотный товарищ. pesikot
так у меня вопрос, а точно Александр Кирш экономист ? а то у нас таких экономистов, так каждый таксист
Можете не сомневаться, точно экономист, и очень толковый.
Тут главное сказать, что "экономист" - "толковый". Вот как сказали, так экономика и заработала. А то, что "толковый экономист" ничего не смыслит в банковской деятельности - так это мелочи. Главное же - сказать.
Во-первых, благодаря одному даже очень толковому экономисту экономика не заработает. А, во-вторых, Кирш - человек публичный, известный, а вот кто такой pesikot - загадка. Нет, я, конечно, могу допустить, что под этим ником скрывается выдающийся экономист современности и крупнейший знаток банковской деятельности, но смущает, что на форуме все Ваши посты сводятся к подколкам, оскорблениям и поискам "врагов народа", а вот по теме (хоть об экономике, хоть о политике) ни одного поста что-то не припоминается.