RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5366536753685369

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:07

Re: Валютный рынок в контексте

:roll: :wink: :!: Баксик - он и в Африке БАКС... Где ж мои 15 лет? Всех победил-бы...
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 450
З нами з: 21.01.17
Подякував: 140 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:08

Kabanchik
... вже пробував!
... так тут ні в двох, ні в трьох словах не доходить до деяких форумчан! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4346
З нами з: 19.10.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:00

  Yuri_61 написав:

Для этого есть бухгалтерский учёт. Изучайте. Наймите бухгалтера.Дебит, кредит, сальдо, баланс, рух грошових коштыв ы т.п. т.д.

Он продавца нанять не может чтоб не пойти по миру на его оплате труда и работает по 6 дней в неделю а вы хотите шоб он еще бустрее разорился на бухгалтере?
Хотя мысль интересная - разорившись, ему придется идти на нормальную работу и писать по стопитсот постов в день возможно уже не сможет. :roll:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5030
З нами з: 18.12.08
Подякував: 289 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:16

  Yuri_61 написав:.............
При рыночной экономике не стоит беспокоится про дефицит продуктов и цены со временем быстро упадут, если спрос уменьшиться. Адам Смит рулит ! При совке его труды критиковали, как и кибернетику, называя эту науку продажной девкой империализма. :D

Вы слегка ошиьаетесь.
При "совке" учили, что политэкономия Адама Смита один из источников марксизма. :)
Учитывая, что по легенде Вы немолодой инженер, должны были бы знать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9703
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3061 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:32

  Yuri_61 написав:цитата: "в Украине живет огромное количество бесполезных людей. Где-то прочел, что из 42 миллионов работает только 14, при этом, общее число рабочих мест (по статистике службы занятости за 2015 год) – чуть менее 10 миллионов. Это те, кто занят на реальном производстве и обеспечивает наполнение бюджета, а также обеспечивает себя и свои семьи."
https://24tv.ua/ru/v_ukraine_zhivet_ogr ... ey_n778994

от себя: вот бы найти сравнение соотношения трудяг (создателей материальных благ) и бюджетников (ничего не создающих) в разных странах. И тогда найдём ответ, почему наша гривна девальвирует.
......

Далеко не все (а в развитых странах, так и меньшинство), занятые не в госструктурах и бюджетных организациях являются "создателями материальных благ". В современном мире очень большая доля "трудяг" занята в сфере обслуживания и "материальных благ" не создаёт (парикмахеры, продавцы, ..., даже транспортники, в конце концов).

P.s. Чай, Вы сильно заинтересовались синусом, а как насчёт других персонажей?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9703
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3061 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 23:44

  Долярчик написав:Kabanchik
... вже пробував!
... так тут ні в двох, ні в трьох словах не доходить до деяких форумчан! :mrgreen:

Так умеете же, могёте! :mrgreen:
Kabanchik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 345
З нами з: 27.09.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 00:15

  pesikot написав:
  ЛАД написав:vovan_prm
Напрасно Вы так.
Александр Кирш весьма грамотный товарищ.
pesikot
так у меня вопрос, а точно Александр Кирш экономист ? а то у нас таких экономистов, так каждый таксист

Можете не сомневаться, точно экономист, и очень толковый.

Тут главное сказать, что "экономист" - "толковый". Вот как сказали, так экономика и заработала. А то, что "толковый экономист" ничего не смыслит в банковской деятельности - так это мелочи.
Главное же - сказать.

Во-первых, благодаря одному даже очень толковому экономисту экономика не заработает.
А, во-вторых, Кирш - человек публичный, известный, а вот кто такой pesikot - загадка. Нет, я, конечно, могу допустить, что под этим ником скрывается выдающийся экономист современности и крупнейший знаток банковской деятельности, но смущает, что на форуме все Ваши посты сводятся к подколкам, оскорблениям и поискам "врагов народа", а вот по теме (хоть об экономике, хоть о политике) ни одного поста что-то не припоминается.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9703
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3061 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
2
4
  #<1 ... 5366536753685369
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 629, 630, 631
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6303 1335520
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 15:05
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1258, 1259, 1260
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12591 1395081
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 11:05
airmax78
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241562
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.