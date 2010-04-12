RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5366536753685369

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 07:32

  ЛАД написав:
а вот кто такой pesikot?


мелкий злобный тролль...провокатор , короче пи***
prodigy
 
Повідомлень: 3680
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1688 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 08:41

Re: Валютный рынок в контексте

Yuri_61 написав:удалил
Аналогично, спасибо.
portoz
 
Повідомлень: 139
З нами з: 28.08.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 08:58

  ЛАД написав:
  Yuri_61 написав:.............
При рыночной экономике не стоит беспокоится про дефицит продуктов и цены со временем быстро упадут, если спрос уменьшиться. Адам Смит рулит ! При совке его труды критиковали, как и кибернетику, называя эту науку продажной девкой империализма. :D

Вы слегка ошиьаетесь.
При "совке" учили, что политэкономия Адама Смита один из источников марксизма. :)
Учитывая, что по легенде Вы немолодой инженер, должны были бы знать.


Продолжаю Вашу мысль: а Маркс потом беспощадно критиковал капитализм (ложно истолковывая труды Смита.) Пролетариат могильщик капитализма, дальше знаете, чем это всё закончилось. Вот такие бездельники как Маркс очень вредные идеи понафантазировали.

Не путайте Смита с этим ничтожеством
Yuri_61
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 30.09.15
Подякував: 143 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 09:31

Re: Валютный рынок в контексте

Энергодар 26,21-26,29
дэн
 
Повідомлень: 44
З нами з: 28.07.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 09:44

Re: Валютный рынок в контексте

Киев 26,19-26,22. Вчера можно было купить по 26.2. На прошлых выходных 26.1
rils33
 
Повідомлень: 19
З нами з: 12.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 09:45

Re: Валютный рынок в контексте

Всем советую работать с 3-х месячным графиком курса наличного бакса на этом сайте. На нём очень чётко можно различить загоны. На примере последних двух загонов в июне 2018г хорошо это видно. Принцип: чем резче и выше курс вверх, тем быстрее и резче откат.
Запомните:
1). Доллар перекуплен сказочно, немыслемо, грандиозно, баснословно в Украине, как нигде в мире (даже там, где войны идут на всей территории).
2). Теперь курс бакса только вниз и вниз до того момента, когда средняя зарплата в Украине существенно не повысится, ну, к примеру, до 10 тыс. грн в месяц.
3). На загоны, в т.ч. на фоне слухов что будем без транша МВФ не поддавайтесь.
4). Мировой кризис Украине не страшен (смотри пункт 1)
Зображення
Yuri_61
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 30.09.15
Подякував: 143 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 10:23

  Yuri_61 написав:Всем советую работать с 3-х месячным графиком курса наличного бакса на этом сайте. На нём очень чётко можно различить загоны. На примере последних двух загонов в июне 2018г хорошо это видно. Принцип: чем резче и выше курс вверх, тем быстрее и резче откат.
Запомните:
1). Доллар перекуплен сказочно, немыслемо, грандиозно, баснословно в Украине, как нигде в мире (даже там, где войны идут на всей территории).
2). Теперь курс бакса только вниз и вниз до того момента, когда средняя зарплата в Украине существенно не повысится, ну, к примеру, до 10 тыс. грн в месяц.
3). На загоны, в т.ч. на фоне слухов что будем без транша МВФ не поддавайтесь.
4). Мировой кризис Украине не страшен (смотри пункт 1)
Зображення

ищо один ОХРИменко проснулся )
:D с графиками :lol:
vitaliy0734998884
Аватар користувача
 
Повідомлень: 44
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 10:29

  vitaliy0734998884 написав:ищо один ОХРИменко проснулся )
:D с графиками :lol:

Юрій в гривні застряг і чекає курса 25.95.
tea
 
Повідомлень: 14746
З нами з: 15.11.08
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1803 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 10:44

лучше сегодня купить бакс и сидеть тихо до выборов. 26.00 уже не будет, а вот 28 и даже 30 точно будет. с сентября после отпусков наших избранников, как бы вообще не пришлось валить со страны до лета 19г. только если и валить то не с мешком бумаги, а хотя бы с у.е. в кармане. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 3961
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 10:46

Re: Валютный рынок в контексте

Харьков 26,18 / 26,22
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
Повідомлень: 77
З нами з: 03.08.16
Подякував: 127 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5366536753685369
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Vint і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 629, 630, 631
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6303 1335587
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 15:05
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1258, 1259, 1260
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12591 1395339
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 11:05
airmax78
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241568
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.