мелкий злобный тролль...провокатор , короче пи***
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лип, 2018 07:32
Додано: Суб 07 лип, 2018 08:41
Re: Валютный рынок в контексте
Аналогично, спасибо.
Додано: Суб 07 лип, 2018 08:58
Продолжаю Вашу мысль: а Маркс потом беспощадно критиковал капитализм (ложно истолковывая труды Смита.) Пролетариат могильщик капитализма, дальше знаете, чем это всё закончилось. Вот такие бездельники как Маркс очень вредные идеи понафантазировали.
Не путайте Смита с этим ничтожеством
Додано: Суб 07 лип, 2018 09:31
Re: Валютный рынок в контексте
Энергодар 26,21-26,29
Додано: Суб 07 лип, 2018 09:44
Re: Валютный рынок в контексте
Киев 26,19-26,22. Вчера можно было купить по 26.2. На прошлых выходных 26.1
Додано: Суб 07 лип, 2018 09:45
Re: Валютный рынок в контексте
Всем советую работать с 3-х месячным графиком курса наличного бакса на этом сайте. На нём очень чётко можно различить загоны. На примере последних двух загонов в июне 2018г хорошо это видно. Принцип: чем резче и выше курс вверх, тем быстрее и резче откат.
Запомните:
1). Доллар перекуплен сказочно, немыслемо, грандиозно, баснословно в Украине, как нигде в мире (даже там, где войны идут на всей территории).
2). Теперь курс бакса только вниз и вниз до того момента, когда средняя зарплата в Украине существенно не повысится, ну, к примеру, до 10 тыс. грн в месяц.
3). На загоны, в т.ч. на фоне слухов что будем без транша МВФ не поддавайтесь.
4). Мировой кризис Украине не страшен (смотри пункт 1)
Додано: Суб 07 лип, 2018 10:23
ищо один ОХРИменко проснулся )
с графиками
Додано: Суб 07 лип, 2018 10:29
Додано: Суб 07 лип, 2018 10:44
лучше сегодня купить бакс и сидеть тихо до выборов. 26.00 уже не будет, а вот 28 и даже 30 точно будет. с сентября после отпусков наших избранников, как бы вообще не пришлось валить со страны до лета 19г. только если и валить то не с мешком бумаги, а хотя бы с у.е. в кармане.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 07 лип, 2018 10:46
Re: Валютный рынок в контексте
Харьков 26,18 / 26,22
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
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