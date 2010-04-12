ЛАД написав:vovan_prm Напрасно Вы так. Александр Кирш весьма грамотный товарищ. pesikot
так у меня вопрос, а точно Александр Кирш экономист ? а то у нас таких экономистов, так каждый таксист
Можете не сомневаться, точно экономист, и очень толковый.
Тут главное сказать, что "экономист" - "толковый". Вот как сказали, так экономика и заработала. А то, что "толковый экономист" ничего не смыслит в банковской деятельности - так это мелочи. Главное же - сказать.
Во-первых, благодаря одному даже очень толковому экономисту экономика не заработает. А, во-вторых, Кирш - человек публичный, известный, а вот кто такой pesikot - загадка. Нет, я, конечно, могу допустить, что под этим ником скрывается выдающийся экономист современности и крупнейший знаток банковской деятельности, но смущает, что на форуме все Ваши посты сводятся к подколкам, оскорблениям и поискам "врагов народа", а вот по теме (хоть об экономике, хоть о политике) ни одного поста что-то не припоминается.
Yuri_61 написав:............. При рыночной экономике не стоит беспокоится про дефицит продуктов и цены со временем быстро упадут, если спрос уменьшиться. Адам Смит рулит ! При совке его труды критиковали, как и кибернетику, называя эту науку продажной девкой империализма.
Вы слегка ошиьаетесь. При "совке" учили, что политэкономия Адама Смита один из источников марксизма. Учитывая, что по легенде Вы немолодой инженер, должны были бы знать.
Продолжаю Вашу мысль: а Маркс потом беспощадно критиковал капитализм (ложно истолковывая труды Смита.) Пролетариат могильщик капитализма, дальше знаете, чем это всё закончилось. Вот такие бездельники как Маркс очень вредные идеи понафантазировали.
Всем советую работать с 3-х месячным графиком курса наличного бакса на этом сайте. На нём очень чётко можно различить загоны. На примере последних двух загонов в июне 2018г хорошо это видно. Принцип: чем резче и выше курс вверх, тем быстрее и резче откат. Запомните: 1). Доллар перекуплен сказочно, немыслемо, грандиозно, баснословно в Украине, как нигде в мире (даже там, где войны идут на всей территории). 2). Теперь курс бакса только вниз и вниз до того момента, когда средняя зарплата в Украине существенно не повысится, ну, к примеру, до 10 тыс. грн в месяц. 3). На загоны, в т.ч. на фоне слухов что будем без транша МВФ не поддавайтесь. 4). Мировой кризис Украине не страшен (смотри пункт 1)
Yuri_61 написав:Всем советую работать с 3-х месячным графиком курса наличного бакса на этом сайте. На нём очень чётко можно различить загоны. На примере последних двух загонов в июне 2018г хорошо это видно. Принцип: чем резче и выше курс вверх, тем быстрее и резче откат. Запомните: 1). Доллар перекуплен сказочно, немыслемо, грандиозно, баснословно в Украине, как нигде в мире (даже там, где войны идут на всей территории). 2). Теперь курс бакса только вниз и вниз до того момента, когда средняя зарплата в Украине существенно не повысится, ну, к примеру, до 10 тыс. грн в месяц. 3). На загоны, в т.ч. на фоне слухов что будем без транша МВФ не поддавайтесь. 4). Мировой кризис Украине не страшен (смотри пункт 1)
лучше сегодня купить бакс и сидеть тихо до выборов. 26.00 уже не будет, а вот 28 и даже 30 точно будет. с сентября после отпусков наших избранников, как бы вообще не пришлось валить со страны до лета 19г. только если и валить то не с мешком бумаги, а хотя бы с у.е. в кармане.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.