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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5367536853695370>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 10:44

лучше сегодня купить бакс и сидеть тихо до выборов. 26.00 уже не будет, а вот 28 и даже 30 точно будет. с сентября после отпусков наших избранников, как бы вообще не пришлось валить со страны до лета 19г. только если и валить то не с мешком бумаги, а хотя бы с у.е. в кармане. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 10:46

Re: Валютный рынок в контексте

Харьков 26,18 / 26,22
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:36

  jabba написав:
  Yuri_61 написав: Для этого есть бухгалтерский учёт. Изучайте. Наймите бухгалтера.Дебит, кредит, сальдо, баланс, рух грошових коштыв ы т.п. т.д.
Он продавца нанять не может чтоб не пойти по миру на его оплате труда и работает по 6 дней в неделю а вы хотите шоб он еще бустрее разорился на бухгалтере?
Хотя мысль интересная - разорившись, ему придется идти на нормальную работу и писать по стопитсот постов в день возможно уже не сможет. :roll:
Тут не проблема в фінансових можливостях...
Тут проблема в голові.
В мене в магазині приблизно 2000 позицій асортименту по приблизно 10 штук кожної позиції.
Весь цей гамуз ( від коробок сірників до коньяків по 500-1000 грн) мої продавці перераховують в режимі реального часу не затрачаючи при цьому додаткових виходів...
Тобто - робоча зміна 12 годин , з яких 5 годин продаєш ,2 години отримуєш товар і 5 годин байдикуєш.... Так от в ці 5 годин все і перераховується...
Таким чином відсутність обліку- це швидше вавка в голові ніж реальна відсутність фінансового або часового ресурсу.

ПС
Якщо в людини залишки більші ніж в мене - то на тих обємах є така штука як недоотриманий прибуток, який можна отримати після проведення аналізу,а аналіз без початкових данних(було-прийшло-продали-залишилось) не можливий.

Якщо ж в людини залишки менші від моїх ( а я даю 90% що менші)-то вона просто лєнтяй, який свої проблеми завжди пробує пояснити зовнішніми впливами.
Чи хтось буде заперечувати що раз в рік важко 5-10 годин на облік витратити?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:41

  budivelnik написав:Чи хтось буде заперечувати що раз в рік важко 5-10 годин на облік витратити?

Там скоріш ситуація в іншому.
У Долярчика невеликий контейнер,тому асортимент навряд чи більше 1000 позицій.Він стоїть і продає сам,тому може спокійно в зошит записувати те,що продав,щоб потім замовити.Кожного місяця витягував з обігу певну частину грошей,переводив у долари і накопичив на квартиру.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:44

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik обратите внимание,по-моему, это противоречит Вашим выкладкам о пользе высоких доходов и расходов и высокой инфляции.
Я завжди закликав максимально коректно відноситись до термінів(особливо економічних - бо три економіста їх трактують в десяти варіантах....)
Інфляція без привязки причини яка її викликала- просто слово...
1 Якщо інфляція викликана друком грошей , а друк грошей закладений в дефіцитному бюджеті... то інфляція це горе.
2 Якщо інфляція викликана зміною тарифів/доходів в сторону співвідношень яка економічно перевірені в розвинутих країнах і під час цієї інфляції реальне споживання( у фізичних а не фінансових величинах) покращується - то це вже не та інфляція яка робить населення біднішим.

Тому наприклад
Підняття вартості квитка з 4 грн до 100(4 долара) - при умові що у доходах пасажирів це підняття буде компенсоване збільшенням доходу від тих видів діяльності якими вони займаються і це збільшення або перекриє або буде таке ж , як і збільшення витрат на проїзд - то огульно в таких випадках використовувати словосполучення інфляція в 2500% - на мій погляд є аргументом який дозволяє мені запідозрити того хто це словосполучення використовує в зрадофільстві або проплаченості.

1. Яким чином покращується реальне споживання у другому варіанті?
Реальне споживання - не змінюється.
При цьому ви отримуєте можливість заяавити про інфляцію в 2500%
Так хто свідомо викривлює реальний стан речей? Ви заявляючи про інфляцію
Чи населення яке ваші істерики чує , але реально не бачить змін у своєму власному споживанні?
  ЛАД написав:2. Чим відрізняються 1-й і 2-й варіанти? Наслідки, на мій погляд, приблизно однакові (якщо у 1-му варіанті ціни і доходи ростуть приблизно однаковими темпами - немає мораторія на ріст зарплат).
Не треба мати навіть початкової економічної освіти , щоб побачити різницю між першим і другим варіантом
В першому варіанті населення стає біднішим в порівнянні з розвинутими країнами
В другому варіанті стає багатшим в порівнянні з оточуючими країнами.
Для бомжа, який ніколи нікуди не поїде, і його благополуччя залежить тільки від ціни на хліб і горілку - що перший,що другий варіант однакові
Для мене- ні.

Тому питання
Ви розумієте що своїми істеричними вкидами спонукаєте наше керівництво будувати державу для бомжів чи алканавтів ? , в той час коли держава будується для нормальних людей?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:46

  sinus написав:Чай!Иди откуда и пришёл! Хочешь честного конкурса?
Тогда почему вы меня с Фейлессом заблокировали на бесплатное вхождение?
У меня есть прогноз с долей минисекунды, но именно вы и не дали внести бесплатный прогноз!

Нижче буде відповідь для Вас.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:56

  tea написав:
  sinus написав:Чай!Иди откуда и пришёл! Хочешь честного конкурса?
Тогда почему вы меня с Фейлессом заблокировали на бесплатное вхождение?
У меня есть прогноз с долей минисекунды, но именно вы и не дали внести бесплатный прогноз!

Нижче буде відповідь для Вас.


tea, правильно ли я понимаю, что медальку здесь в выходные не заработаешь? Надо только стараться с понедельника по пятницу?
Подскажите в личку, пожалуйста, как заработать медальки
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 07 лип, 2018 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:56

  sinus написав:
  tea написав:
  sinus написав:І годі мене називати Александром!
Вас тоді ще не було))))
А я вже був.)))

Якщо хочете,можу звертатись Олександр Григорович.Бо мене дійсно в 1955 році ще не було,а Ви вже були.

Не вгадав!
Мені чужі лаври не потрібні, розумію про кого йдеться,але ж не вгадав!
Міркуй, друже!

Любі друзі.Хочу всім представити цікаву і непересічну людину,яка має на форумі щонайменше 4 ніки.
Нікульченко Олександр Григорович,1955 р.н.,харків"янин.
https://farm1.staticflickr.com/977/4018 ... 6c11_o.jpg
Талановитий фотограф,мандрівник,філософ,програміст,веде свій ЖЖ,де розповідає про подорожі і про життя.
ЖЖ користується неймовірною популярністю.
https://softranger.livejournal.com
Має багато цікавих хоббі,активно займається деякими видами спорту.
Олександр Григорович хотів прийняти участь у конкурсі,але в день,коли була можливість безоплатної участі,два з чотирьох ніків були заблоковані модераторами.На третій нік Олександр Григорович забув пароль.
Трохи історії про ніки.
Четвертий нік,який О.Г.зареєстрував у березні 2018 року,це нік Траст.
Третій нік,який О.Г.зареєстрував раніше,у листопаді 2017,це нік Сінус.
Другий нік,який О.Г.зареєстрував ще раніше,у березні 2017,це нік Толевас.
Але найяскравіший нік - перший,який запам"ятався всім форумчанам,О.Г.зареєстрував у далекому 2009 році.
Ми з Фейслесом порадились і прийняли рішення.Раз два останні ніки на перший день конкурсу були заблоковані,від ніку Толевас О.Г.забув пароль,то даємо можливість Олександру Григоровичу прийняти участь у конкурсі з першого ніку.
Олександр Григорович - вибір за Вами.
Востаннє редагувалось tea в Суб 07 лип, 2018 12:49, всього редагувалось 4 разів.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:57

Re: Валютный рынок в контексте

Yuri_61 написав:
  tea написав:
  sinus написав:Чай!Иди откуда и пришёл! Хочешь честного конкурса?
Тогда почему вы меня с Фейлессом заблокировали на бесплатное вхождение?
У меня есть прогноз с долей минисекунды, но именно вы и не дали внести бесплатный прогноз!

Нижче буде відповідь для Вас.


tea, правильно ли я понимаю, что медальку здесь в выходные не заработаешь? Надо только стараться с понедельника по пятницу?
Да перестаньте клянчить сначала
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 12:00

  tea написав:
  Captain Obvious написав:Одесса продает .18-.20, ниже пока не идет.

На вихідних буде трохи нижче. :wink: Буквально на пару копійок.

есть продажи па 26.17
а шо делать?
чик
 
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