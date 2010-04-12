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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лип, 2018 10:44
лучше сегодня купить бакс и сидеть тихо до выборов. 26.00 уже не будет, а вот 28 и даже 30 точно будет. с сентября после отпусков наших избранников, как бы вообще не пришлось валить со страны до лета 19г. только если и валить то не с мешком бумаги, а хотя бы с у.е. в кармане.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 07 лип, 2018 10:46
Re: Валютный рынок в контексте
Харьков 26,18 / 26,22
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Додано: Суб 07 лип, 2018 11:36
Тут не проблема в фінансових можливостях...
Тут проблема в голові.
В мене в магазині приблизно 2000 позицій асортименту по приблизно 10 штук кожної позиції.
Весь цей гамуз ( від коробок сірників до коньяків по 500-1000 грн) мої продавці перераховують в режимі реального часу не затрачаючи при цьому додаткових виходів...
Тобто - робоча зміна 12 годин , з яких 5 годин продаєш ,2 години отримуєш товар і 5 годин байдикуєш.... Так от в ці 5 годин все і перераховується...
Таким чином відсутність обліку- це швидше вавка в голові ніж реальна відсутність фінансового або часового ресурсу.
ПС
Якщо в людини залишки більші ніж в мене - то на тих обємах є така штука як недоотриманий прибуток, який можна отримати після проведення аналізу,а аналіз без початкових данних(було-прийшло-продали-залишилось) не можливий.
Якщо ж в людини залишки менші від моїх ( а я даю 90% що менші)-то вона просто лєнтяй, який свої проблеми завжди пробує пояснити зовнішніми впливами.
Чи хтось буде заперечувати що раз в рік важко 5-10 годин на облік витратити?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 лип, 2018 11:41
Там скоріш ситуація в іншому.
У Долярчика невеликий контейнер,тому асортимент навряд чи більше 1000 позицій.Він стоїть і продає сам,тому може спокійно в зошит записувати те,що продав,щоб потім замовити.Кожного місяця витягував з обігу певну частину грошей,переводив у долари і накопичив на квартиру.
Додано: Суб 07 лип, 2018 11:44
Реальне споживання - не змінюється.
При цьому ви отримуєте можливість заяавити про інфляцію в 2500%
Так хто свідомо викривлює реальний стан речей? Ви заявляючи про інфляцію
Чи населення яке ваші істерики чує , але реально не бачить змін у своєму власному споживанні?
Не треба мати навіть початкової економічної освіти , щоб побачити різницю між першим і другим варіантом
В першому варіанті населення стає біднішим в порівнянні з розвинутими країнами
В другому варіанті стає багатшим в порівнянні з оточуючими країнами.
Для бомжа, який ніколи нікуди не поїде, і його благополуччя залежить тільки від ціни на хліб і горілку - що перший,що другий варіант однакові
Для мене- ні.
Тому питання
Ви розумієте що своїми істеричними вкидами спонукаєте наше керівництво будувати державу для бомжів чи алканавтів ? , в той час коли держава будується для нормальних людей?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 лип, 2018 11:46
Додано: Суб 07 лип, 2018 11:56
tea, правильно ли я понимаю, что медальку здесь в выходные не заработаешь? Надо только стараться с понедельника по пятницу?
Подскажите в личку, пожалуйста, как заработать медальки
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 07 лип, 2018 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 лип, 2018 11:56
Любі друзі.Хочу всім представити цікаву і непересічну людину,яка має на форумі щонайменше 4 ніки.
Нікульченко Олександр Григорович,1955 р.н.,харків"янин.
Талановитий фотограф,мандрівник,філософ,програміст,веде свій ЖЖ,де розповідає про подорожі і про життя.
ЖЖ користується неймовірною популярністю.
Має багато цікавих хоббі,активно займається деякими видами спорту.
Олександр Григорович хотів прийняти участь у конкурсі,але в день,коли була можливість безоплатної участі,два з чотирьох ніків були заблоковані модераторами.На третій нік Олександр Григорович забув пароль.
Трохи історії про ніки.
Четвертий нік,який О.Г.зареєстрував у березні 2018 року,це нік Траст.
Третій нік,який О.Г.зареєстрував раніше,у листопаді 2017,це нік Сінус.
Другий нік,який О.Г.зареєстрував ще раніше,у березні 2017,це нік Толевас.
Але найяскравіший нік - перший,який запам"ятався всім форумчанам,О.Г.зареєстрував у далекому 2009 році.
Ми з Фейслесом порадились і прийняли рішення.Раз два останні ніки на перший день конкурсу були заблоковані,від ніку Толевас О.Г.забув пароль,то даємо можливість Олександру Григоровичу прийняти участь у конкурсі з першого ніку.
Олександр Григорович - вибір за Вами.
Востаннє редагувалось tea в Суб 07 лип, 2018 12:49, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 07 лип, 2018 11:57
Re: Валютный рынок в контексте
Да перестаньте клянчить сначала
Додано: Суб 07 лип, 2018 12:00
есть продажи па 26.17
а шо делать?
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