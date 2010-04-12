budivelnik написав:Чи хтось буде заперечувати що раз в рік важко 5-10 годин на облік витратити?
Там скоріш ситуація в іншому. У Долярчика невеликий контейнер,тому асортимент навряд чи більше 1000 позицій.Він стоїть і продає сам,тому може спокійно в зошит записувати те,що продав,щоб потім замовити.Кожного місяця витягував з обігу певну частину грошей,переводив у долари і накопичив на квартиру.
Як казав проф Преображенський разруха не в клозетах-разруха в головах....
1 Бізнес який не розвивається - тухне і досить швидко 2 Бізнес без обліку-профанація,яка не дає можливості в майбутньому розширити/змінити/покращити знайти нові відгалуження
Звідси висновок Якщо людині в облом раз в рік три години витратити на облік- значить вона профан,який загнеться в найближчий час.
Прикольно, что ПУМБ перестал по 25 пылесосить....Они обычно в теме... Неужто в понедельник дальше вниз? Хотя пару раз в этом году и не угадывали... Кто за последние годы помнит постоянные попытки уверх в июне-июле? Кроме войнушки конечно.
Yuri_61 написав:............. При рыночной экономике не стоит беспокоится про дефицит продуктов и цены со временем быстро упадут, если спрос уменьшиться. Адам Смит рулит ! При совке его труды критиковали, как и кибернетику, называя эту науку продажной девкой империализма.
Вы слегка ошиьаетесь. При "совке" учили, что политэкономия Адама Смита один из источников марксизма. Учитывая, что по легенде Вы немолодой инженер, должны были бы знать.
Продолжаю Вашу мысль: а Маркс потом беспощадно критиковал капитализм (ложно истолковывая труды Смита.) Пролетариат могильщик капитализма, дальше знаете, чем это всё закончилось. Вот такие бездельники как Маркс очень вредные идеи понафантазировали.
Не путайте Смита с этим ничтожеством
Вы в очередной раз ... так скажем, ошибаетесь. Конечно, Ваше право оценивать Маркса так, как Вам хочется, но почему-то до сих пор работы этого, как Вы выразились, "ничтожества" студенты на Западе изучает. При этом ни разу не слышал, чтобы изучали труды Yuri_61. Простите, на Ваши посты больше отвечать не буду, у Вас слишком быстро меняется "легенда" и ориентация, не успеваю уследить. Или под Вашим ником "группа товарищей" с несогласованными позициями?
P.s. Очень понравилось у Вас вот это:
1). Доллар перекуплен сказочно, немыслемо, грандиозно, баснословно в Украине, как нигде в мире (даже там, где войны идут на всей территории). 2). Теперь курс бакса только вниз и вниз до того момента, когда средняя зарплата в Украине существенно не повысится, ну, к примеру, до 10 тыс. грн в месяц.
Правда, ср. зарплата у нас уже приближается к 10 тыс. (к концу года, думаю, дотянется). И не могли бы Вы уточнить - "вниз и вниз" до какого уровня - 25? 20? 18? ...8?
Yuri_61 написав:цитата: "Украина – одна из немногих стран, где количество бюджетников завышено в разы – численность прокурорских работников, численность МВД, МЧС, работников налоговой службы и т.д. на каждую 1000 жителей страны. Более того, статистика показывает, что в Украине большое число людей, которое обслуживает население, в том числе и коммунальные предприятия, сидящие на бюджете." От себя: вышеприведённая цитата как - то не совсем сочетается (или сочетается? надо анализировать) с иконографкой, которую я привел в своём посте выше. Поэтому, проверяйте её ещё по другим источникам. Но а так, статья зачётная (если, конечно, источник информации заслуживает доверие. Как говорится: доверяй, но проверяй. Ниже даю ссылку на поистине ценнейшую информацию (плюсуйте, а то перестану отрывать в интернете такие клады!)
Ukrainian написав:На Україну очікують значні виплати за боргами, що призведе до скорочення рівня міжнародних резервів НБУ. Про це заявив аналітик компанії ICU Михайло Демків, повідомляє прес-служба ICU. "Міжнародні резерви в першому півріччі 2018 року знизились на 830 млн – до майже 18 млрд дол. Традиційно сприятливий для гривні період дозволив Нацбанку чистий викуп валюти на 1,265 млрд дол. Чиста покупка валюти НБУ в першому кварталі 2018 року практично дорівнює платежам на користь МВФ – 1,269 млрд дол, які включають як виплату відсотків, так і погашення заборгованості", - заявив Демків. Всього ж до кінця року залишається виплатити близько 2,5 млрд дол https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/6/638476/
Не могу понять (с) ... ну приведет к сокращению, вместо 18 будет 15.5 ярдов (если НБУ не пополнит и МВФ не даст)... и что?
vitaliy0734998884 написав: ищо один ОХРИменко проснулся ) с графиками
Юрій в гривні застряг і чекає курса 25.95.
Я его неоднократно умолял купить вожделенную тысячу по 26.10 в ближайшем банке, но он не послушал, а стал нести откровенную бодягу с неверными или устаревшими цифрами и ненавистью к бюджетникам (в т.ч., видимо, к медикам, преподавателям, пожарным и т.д.) После чего был отправлен в игнор.