Додано: Суб 07 лип, 2018 12:47

Yuri_61 написав: ЛАД написав: Yuri_61 написав: .............

При рыночной экономике не стоит беспокоится про дефицит продуктов и цены со временем быстро упадут, если спрос уменьшиться. Адам Смит рулит ! При совке его труды критиковали, как и кибернетику, называя эту науку продажной девкой империализма. .............При рыночной экономике не стоит беспокоится про дефицит продуктов и цены со временем быстро упадут, если спрос уменьшиться. Адам Смит рулит ! При совке его труды критиковали, как и кибернетику, называя эту науку продажной девкой империализма.

Вы слегка ошиьаетесь.

При "совке" учили, что политэкономия Адама Смита один из источников марксизма.

Учитывая, что по легенде Вы немолодой инженер, должны были бы знать. Вы слегка ошиьаетесь.При "совке" учили, что политэкономия Адама Смита один из источников марксизма.Учитывая, что по легенде Вы немолодой инженер, должны были бы знать.



Продолжаю Вашу мысль: а Маркс потом беспощадно критиковал капитализм (ложно истолковывая труды Смита.) Пролетариат могильщик капитализма, дальше знаете, чем это всё закончилось. Вот такие бездельники как Маркс очень вредные идеи понафантазировали.



Не путайте Смита с этим ничтожеством Продолжаю Вашу мысль: а Маркс потом беспощадно критиковал капитализм (ложно истолковывая труды Смита.) Пролетариат могильщик капитализма, дальше знаете, чем это всё закончилось. Вот такие бездельники как Маркс очень вредные идеи понафантазировали.Не путайте Смита с этим ничтожеством

1). Доллар перекуплен сказочно, немыслемо, грандиозно, баснословно в Украине, как нигде в мире (даже там, где войны идут на всей территории).

2). Теперь курс бакса только вниз и вниз до того момента, когда средняя зарплата в Украине существенно не повысится, ну, к примеру, до 10 тыс. грн в месяц.

Вы в очередной раз ... так скажем, ошибаетесь. Конечно, Ваше право оценивать Маркса так, как Вам хочется, но почему-то до сих пор работы этого, как Вы выразились, "ничтожества" студенты на Западе изучает.При этом ни разу не слышал, чтобы изучали трудыПростите, на Ваши посты больше отвечать не буду, у Вас слишком быстро меняется "легенда" и ориентация, не успеваю уследить. Или под Вашим ником "группа товарищей" с несогласованными позициями?P.s. Очень понравилось у Вас вот это:Правда, ср. зарплата у насприближается к 10 тыс. (к концу года, думаю, дотянется). И не могли бы Вы уточнить - "вниз и вниз" до какого уровня - 25? 20? 18? ...8?