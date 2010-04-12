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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53685369537053715372>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 12:01

  Yuri_61 написав:Подскажите в личку, пожалуйста, как заработать медальки

Я й тут можу підказати.Коли зайдуть російські танки,Ви з лопатою виходите в бій.
Потім,пізніше,я клопотатиму перед президентом,щоб дав Вам медаль "Герой України".
Востаннє редагувалось tea в Суб 07 лип, 2018 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 12:05

  tea написав:медаль "Герой України".

посмертно...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 12:20

  tea написав:
  budivelnik написав:Чи хтось буде заперечувати що раз в рік важко 5-10 годин на облік витратити?
Там скоріш ситуація в іншому.
У Долярчика невеликий контейнер,тому асортимент навряд чи більше 1000 позицій.Він стоїть і продає сам,тому може спокійно в зошит записувати те,що продав,щоб потім замовити.Кожного місяця витягував з обігу певну частину грошей,переводив у долари і накопичив на квартиру.
Як казав проф Преображенський разруха не в клозетах-разруха в головах....

1 Бізнес який не розвивається - тухне і досить швидко
2 Бізнес без обліку-профанація,яка не дає можливості в майбутньому розширити/змінити/покращити знайти нові відгалуження

Звідси висновок
Якщо людині в облом раз в рік три години витратити на облік- значить вона профан,який загнеться в найближчий час.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 12:39

Re: Валютный рынок в контексте

Прикольно, что ПУМБ перестал по 25 пылесосить....Они обычно в теме... Неужто в понедельник дальше вниз? Хотя пару раз в этом году и не угадывали... Кто за последние годы помнит постоянные попытки уверх в июне-июле? Кроме войнушки конечно. :cry:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 12:47

  Yuri_61 написав:
  ЛАД написав:
  Yuri_61 написав:.............
При рыночной экономике не стоит беспокоится про дефицит продуктов и цены со временем быстро упадут, если спрос уменьшиться. Адам Смит рулит ! При совке его труды критиковали, как и кибернетику, называя эту науку продажной девкой империализма. :D

Вы слегка ошиьаетесь.
При "совке" учили, что политэкономия Адама Смита один из источников марксизма. :)
Учитывая, что по легенде Вы немолодой инженер, должны были бы знать.


Продолжаю Вашу мысль: а Маркс потом беспощадно критиковал капитализм (ложно истолковывая труды Смита.) Пролетариат могильщик капитализма, дальше знаете, чем это всё закончилось. Вот такие бездельники как Маркс очень вредные идеи понафантазировали.

Не путайте Смита с этим ничтожеством

Вы в очередной раз ... так скажем, ошибаетесь. Конечно, Ваше право оценивать Маркса так, как Вам хочется, но почему-то до сих пор работы этого, как Вы выразились, "ничтожества" студенты на Западе изучают.
При этом ни разу не слышал, чтобы изучали труды Yuri_61. :)
Простите, на Ваши посты больше отвечать не буду, у Вас слишком быстро меняется "легенда" и ориентация, не успеваю уследить. Или под Вашим ником "группа товарищей" с несогласованными позициями?

P.s. Очень понравилось у Вас вот это:
1). Доллар перекуплен сказочно, немыслемо, грандиозно, баснословно в Украине, как нигде в мире (даже там, где войны идут на всей территории).
2). Теперь курс бакса только вниз и вниз до того момента, когда средняя зарплата в Украине существенно не повысится, ну, к примеру, до 10 тыс. грн в месяц.

Правда, ср. зарплата у нас уже приближается к 10 тыс. (к концу года, думаю, дотянется). И не могли бы Вы уточнить - "вниз и вниз" до какого уровня - 25? 20? 18? ...8? :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 лип, 2018 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 12:51

  ЛАД написав:
  Yuri_61 написав:Не путайте Смита с этим ничтожеством

И не могли бы Вы уточнить - "вниз и вниз" до какого уровня - 25? 20? 18? ...8? :)

Зараз Юрій знайде індекс Біг-мака і детально,з обгрунтуванням,відповість на Ваше питання.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 12:53

  Yuri_61 написав:цитата: "Украина – одна из немногих стран, где количество бюджетников завышено в разы – численность прокурорских работников, численность МВД, МЧС, работников налоговой службы и т.д. на каждую 1000 жителей страны. Более того, статистика показывает, что в Украине большое число людей, которое обслуживает население, в том числе и коммунальные предприятия, сидящие на бюджете."
От себя: вышеприведённая цитата как - то не совсем сочетается (или сочетается? надо анализировать) с иконографкой, которую я привел в своём посте выше. Поэтому, проверяйте её ещё по другим источникам. Но а так, статья зачётная (если, конечно, источник информации заслуживает доверие. Как говорится: доверяй, но проверяй.
Ниже даю ссылку на поистине ценнейшую информацию (плюсуйте, а то перестану отрывать в интернете такие клады!)

Скорее бы :mrgreen: а пока в игнор
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 12:56

  Ukrainian написав:На Україну очікують значні виплати за боргами, що призведе до скорочення рівня міжнародних резервів НБУ.
Про це заявив аналітик компанії ICU Михайло Демків, повідомляє прес-служба ICU.
"Міжнародні резерви в першому півріччі 2018 року знизились на 830 млн – до майже 18 млрд дол. Традиційно сприятливий для гривні період дозволив Нацбанку чистий викуп валюти на 1,265 млрд дол. Чиста покупка валюти НБУ в першому кварталі 2018 року практично дорівнює платежам на користь МВФ – 1,269 млрд дол, які включають як виплату відсотків, так і погашення заборгованості", - заявив Демків.
Всього ж до кінця року залишається виплатити близько 2,5 млрд дол
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/6/638476/

Не могу понять (с) ...
ну приведет к сокращению, вместо 18 будет 15.5 ярдов (если НБУ не пополнит и МВФ не даст)...
и что?
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:01

  tea написав:
  vitaliy0734998884 написав: ищо один ОХРИменко проснулся )
:D с графиками :lol:
Юрій в гривні застряг і чекає курса 25.95.

Я его неоднократно умолял купить вожделенную тысячу по 26.10 в ближайшем банке, но он не послушал, а стал нести откровенную бодягу с неверными или устаревшими цифрами и ненавистью к бюджетникам (в т.ч., видимо, к медикам, преподавателям, пожарным и т.д.) После чего был отправлен в игнор.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:08

Starikan Та да... Было и гораздо меньше и больше было. Хоть и кричали, что ниже 15 - капец. Пережили. НБУ получил картбланш на жесткое управление курсообразованием. Мабуть, зараз это правильно. Однако, до рынка далековато... И такие вещи уже несколько раз плохо заканчивались. Сейчас спасает то, что народ усе заработанное тупо проедает и даже залазит в загашники... Но неминуемый рост номинальных доходов по любому может дать очередной загон. :roll:
дарий
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