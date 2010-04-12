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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5369537053715372>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:16

  Starikan написав:
  tea написав:
  vitaliy0734998884 написав: ищо один ОХРИменко проснулся )
:D с графиками :lol:
Юрій в гривні застряг і чекає курса 25.95.

Я его неоднократно умолял купить вожделенную тысячу по 26.10

Я Юрію радив купувати,коли у Гагаріна курс був 26.05.Юрій сказав,що буде чекати 25.95.
Чекає до сих пір. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:21

Друзі.Сьогодні субота,то можна й про політику.
Одним з рейтингових кандидатів на посаду президента і верховного головнокомандувача є Гриценко.
Як думаєте - на що сподіваються від верховного головнокомандувача Гриценка хлопці на фроні?
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:26

tea Еще одно интересное наблюдение. Когда некоторое время назад курс был 30 - как щас помню - свинина и говядина на рынке была по 40 и 60 грн. соответственно. Тогда еще посчитал - ну дешево! 150 грн говяжка должна быть! Дошла вырезка до 150 грн и телятина даже выше. Бакс - 26... :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:32

  tea написав:
  ЛАД написав:В частности, к концу следующего года при негативном прогнозе курс доллара может достичь 39,4 грн. Об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении

І це ж питання тільки в одному транші.Тобто або уряд піднімає ціни на газ для населення,секвеструє бюджет і вносить поправку в АКС,або курс 39 на кінець наступного року.
Є ще один ньюанс - політичний.Спочатку Україна обере президента.Потім,коли ми вже знатимемо прізвище президента,обиратимемо новий склад ВР.Для президента буде бажано,щоб у ВР його фракція і союзники набрали більшість.
Ну й ще один показник.Там написано,що в разі негативного сценарію,ЗВР на кінець наступного року будуть трохи більше 7 млрд.дол.,а значить новому президенту доведеться просити в МВФ нову програму фінансування,а значить МВФ вимагатиме цін на газ у 16-17 тис.за тисячу кубів при курсі 39.40.
П.П.С.Доречі,при середньому сценарію,якщо не буде транша МВФ,а ціни на метал не впадуть,то курс на кінець цього року - 31.80.А це входить в діапазон мого прогнозу,який я вказую в конкурсі.

Курс на кінець цього року - 35,50!А ім*я майбутньої президента вже і сьогодні відоме...Ну,якщо, зрозуміло, не фальсифікують,як минулого разу.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:33

  дарий написав:tea Еще одно интересное наблюдение. Когда некоторое время назад курс был 30 - как щас помню - свинина и говядина на рынке была по 40 и 60 грн. соответственно. Тогда еще посчитал - ну дешево! 150 грн говяжка должна быть! Дошла вырезка до 150 грн и телятина даже выше. Бакс - 26... :roll:

Є такий індекс - індекс Кабанчика.
Коли він з"являється на форумі і пише про курс 50,як вчора,то значить свинина й далі дорожчатиме.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:33

  tea написав:
  Starikan написав:
  tea написав: Юрій в гривні застряг і чекає курса 25.95.

Я его неоднократно умолял купить вожделенную тысячу по 26.10

Я Юрію радив купувати,коли у Гагаріна курс був 26.05.Юрій сказав,що буде чекати 25.95.
Чекає до сих пір. :mrgreen:

так может он в депо сидит до июля и реально денег нет на руках.
я он тоже был бы рад купить в мае по 26
но получил гривну на руки только 19-го числа когда уже вверх пошло.
благо откатилось на 26,20. купил и больше теперь голова не болит. что пик что дно только теоретики ловят.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 07 лип, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:35

  Qwerty написав:Курс на кінець цього року - 35,50!А ім*я майбутньої президента вже і сьогодні відоме...

І хто це?
П.С.Бачу,що Кверті не раніше серпня дасть відповідь. :mrgreen:
Востаннє редагувалось tea в Суб 07 лип, 2018 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:36

  mephala написав:так может он в депо сидит до июля.

Ні.Пише - мішок гривень дома стоїть.Питав на форумі - який сейф купити? :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:42

tea Є такий індекс - індекс Кабанчика.
Коли він з"являється на форумі і пише про курс 50,як вчора,то значить свинина й далі дорожчатиме.
:lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:56

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:......
1 Якщо інфляція викликана друком грошей , а друк грошей закладений в дефіцитному бюджеті... то інфляція це горе.
2 Якщо інфляція викликана зміною тарифів/доходів в сторону співвідношень яка економічно перевірені в розвинутих країнах і під час цієї інфляції реальне споживання( у фізичних а не фінансових величинах) покращується - то це вже не та інфляція яка робить населення біднішим.

Тому наприклад
Підняття вартості квитка з 4 грн до 100(4 долара) - при умові що у доходах пасажирів це підняття буде компенсоване збільшенням доходу від тих видів діяльності якими вони займаються і це збільшення або перекриє або буде таке ж , як і збільшення витрат на проїзд - то огульно в таких випадках використовувати словосполучення інфляція в 2500% - на мій погляд є аргументом який дозволяє мені запідозрити того хто це словосполучення використовує в зрадофільстві або проплаченості.

1. Яким чином покращується реальне споживання у другому варіанті?
Реальне споживання - не змінюється.
При цьому ви отримуєте можливість заяавити про інфляцію в 2500%
Так хто свідомо викривлює реальний стан речей? Ви заявляючи про інфляцію
Чи населення яке ваші істерики чує , але реально не бачить змін у своєму власному споживанні?

Таким образом, "Реальне споживання - не змінюється", т.е уровень жизни людей, покрайней мере, не повышается а инфляция всё же есть (ВЫ сами называете это инфляцией, причины - это другой вопрос.
  ЛАД написав:2. Чим відрізняються 1-й і 2-й варіанти? Наслідки, на мій погляд, приблизно однакові (якщо у 1-му варіанті ціни і доходи ростуть приблизно однаковими темпами - немає мораторія на ріст зарплат).
Не треба мати навіть початкової економічної освіти , щоб побачити різницю між першим і другим варіантом
В першому варіанті населення стає біднішим в порівнянні з розвинутими країнами
В другому варіанті стає багатшим в порівнянні з оточуючими країнами.
Для бомжа, який ніколи нікуди не поїде, і його благополуччя залежить тільки від ціни на хліб і горілку - що перший,що другий варіант однакові
Для мене- ні.

В отличие от Вас подавляющее большинство населения отдыхать "по заграницам" не ездит, да Вы и сами начали, как Вы рассказывали, совсем недавно. Для заробитчан выгоднее 1-й вариант с низкими долл. ценами в Украине. Это выгодно для довольно тонкого слоя людей, кот. ездят именно отдыхать за границу (и то не для всех).
Кроме того, я написал: "якщо у 1-му варіанті ціни і доходи ростуть приблизно однаковими темпами - немає мораторія на ріст зарплат". Если при этом и курс растёт теми же темпами, то для населения ничего не меняется ни внутри страны, ни "в порівнянні з розвинутими країнами", как и происходило у нас в 90-е.

Тому питання
Ви розумієте що своїми істеричними вкидами спонукаєте наше керівництво будувати державу для бомжів чи алканавтів ? , в той час коли держава будується для нормальних людей?

Если Вы считаете большинство народа "бомжами и алканавтами", то ... какие там уши торчат?

Ещё одно замечание. Ваш второй вариант, за кот. Вы так ратуете, заключается в росте долларовых цен в Украине, что ведёт к снижению конкурентоспособности нашей экономики. Это тоже положительное явление?

Я Вам привёл инфографику http://biz.liga.net/ekonomika/all/infografica/5-faktov-ob-ekonomike-ukrainy-glazami-ekspertov-vsemirnogo-banka.
Насколько понял, Вы её даже не открывали. А там интересный момент. Прибалты, кот. давно сделали то, за что Вы ратуете (подняли цены к европейским, в т.ч. и ЖКХ, и, по мере возможности, зарплаты) почему то имеют ВВП по ППС (паритету покуп. способности) заметно ниже, чем у нас. Специально для Вас привожу цифры -
Украина 368,2 долл.
Литва - 90,75 долл.
Латвия -53,56 долл.
Эстония - 41,62 дол.
Ну так как, помогает предлагаемый Вами метод инфляции подъёму экономики или не очень?

P.s. Если Вам так нравится долл. инфляция в Украине, могу предложить Вам ещё один метод - давайте завтра объявим, что курс гривни не 26, а, к примеру, 13. Для населения ничего не изменится, а долларовые цены и зарплаты вдвое вырастут. Ср. зарплата 8000 грн. стане равна не 307 долл., как сегодня, а 614 долл. Тоже ещё не европейская, но намного ближе. Рост долларового ВВП будет не 20%, а целых 100%. Ура!
Как Вам такой метод? Он сильно отличается от защищаемого Вами?

P.p.s. Когда-то у меня в подписи было:" Никогда не спорить с budivelnik"ом" и ещё несколькими. Потом убрал и слегка забыл.
У Вас интересные методы спора - писать о своём, не обращая внимание на аргументы оппонента.
Я Вам ещё 3 дня назад задал 4 вопроса. Вы не ответили ни на один..
Хотите продолжать разговор, будьте добры, ответьте на те вопросы. Пока я ответа не получу, простите, на Ваши посты о пользе долларовой инфляции в Украине отвечать больше не буду.
Пока что Ваши аргументы сводятся к каким-то ушам, кот. Вы видите за 1000км и обвинениям в истерике. Надоело и не интересно.
ЛАД
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