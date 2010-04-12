Я Юрію радив купувати,коли у Гагаріна курс був 26.05.Юрій сказав,що буде чекати 25.95.
Чекає до сих пір.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лип, 2018 13:16
Я Юрію радив купувати,коли у Гагаріна курс був 26.05.Юрій сказав,що буде чекати 25.95.
Чекає до сих пір.
Додано: Суб 07 лип, 2018 13:21
Друзі.Сьогодні субота,то можна й про політику.
Одним з рейтингових кандидатів на посаду президента і верховного головнокомандувача є Гриценко.
Як думаєте - на що сподіваються від верховного головнокомандувача Гриценка хлопці на фроні?
Додано: Суб 07 лип, 2018 13:26
tea Еще одно интересное наблюдение. Когда некоторое время назад курс был 30 - как щас помню - свинина и говядина на рынке была по 40 и 60 грн. соответственно. Тогда еще посчитал - ну дешево! 150 грн говяжка должна быть! Дошла вырезка до 150 грн и телятина даже выше. Бакс - 26...
Додано: Суб 07 лип, 2018 13:32
Курс на кінець цього року - 35,50!А ім*я майбутньої президента вже і сьогодні відоме...Ну,якщо, зрозуміло, не фальсифікують,як минулого разу.
Додано: Суб 07 лип, 2018 13:33
Є такий індекс - індекс Кабанчика.
Коли він з"являється на форумі і пише про курс 50,як вчора,то значить свинина й далі дорожчатиме.
Додано: Суб 07 лип, 2018 13:33
так может он в депо сидит до июля и реально денег нет на руках.
я он тоже был бы рад купить в мае по 26
но получил гривну на руки только 19-го числа когда уже вверх пошло.
благо откатилось на 26,20. купил и больше теперь голова не болит. что пик что дно только теоретики ловят.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 07 лип, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 лип, 2018 13:35
І хто це?
П.С.Бачу,що Кверті не раніше серпня дасть відповідь.
Востаннє редагувалось tea в Суб 07 лип, 2018 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 лип, 2018 13:36
Додано: Суб 07 лип, 2018 13:42
tea Є такий індекс - індекс Кабанчика.
Коли він з"являється на форумі і пише про курс 50,як вчора,то значить свинина й далі дорожчатиме.
Додано: Суб 07 лип, 2018 13:56
Таким образом, "Реальне споживання - не змінюється", т.е уровень жизни людей, покрайней мере, не повышается а инфляция всё же есть (ВЫ сами называете это инфляцией, причины - это другой вопрос.
В отличие от Вас подавляющее большинство населения отдыхать "по заграницам" не ездит, да Вы и сами начали, как Вы рассказывали, совсем недавно. Для заробитчан выгоднее 1-й вариант с низкими долл. ценами в Украине. Это выгодно для довольно тонкого слоя людей, кот. ездят именно отдыхать за границу (и то не для всех).
Кроме того, я написал: "якщо у 1-му варіанті ціни і доходи ростуть приблизно однаковими темпами - немає мораторія на ріст зарплат". Если при этом и курс растёт теми же темпами, то для населения ничего не меняется ни внутри страны, ни "в порівнянні з розвинутими країнами", как и происходило у нас в 90-е.
Если Вы считаете большинство народа "бомжами и алканавтами", то ... какие там уши торчат?
Ещё одно замечание. Ваш второй вариант, за кот. Вы так ратуете, заключается в росте долларовых цен в Украине, что ведёт к снижению конкурентоспособности нашей экономики. Это тоже положительное явление?
Я Вам привёл инфографику
Насколько понял, Вы её даже не открывали. А там интересный момент. Прибалты, кот. давно сделали то, за что Вы ратуете (подняли цены к европейским, в т.ч. и ЖКХ, и, по мере возможности, зарплаты) почему то имеют ВВП по ППС (паритету покуп. способности) заметно ниже, чем у нас. Специально для Вас привожу цифры -
Украина 368,2 долл.
Литва - 90,75 долл.
Латвия -53,56 долл.
Эстония - 41,62 дол.
Ну так как, помогает предлагаемый Вами метод инфляции подъёму экономики или не очень?
P.s. Если Вам так нравится долл. инфляция в Украине, могу предложить Вам ещё один метод - давайте завтра объявим, что курс гривни не 26, а, к примеру, 13. Для населения ничего не изменится, а долларовые цены и зарплаты вдвое вырастут. Ср. зарплата 8000 грн. стане равна не 307 долл., как сегодня, а 614 долл. Тоже ещё не европейская, но намного ближе. Рост долларового ВВП будет не 20%, а целых 100%. Ура!
Как Вам такой метод? Он сильно отличается от защищаемого Вами?
P.p.s. Когда-то у меня в подписи было:" Никогда не спорить с budivelnik"ом" и ещё несколькими. Потом убрал и слегка забыл.
У Вас интересные методы спора - писать о своём, не обращая внимание на аргументы оппонента.
Я Вам ещё 3 дня назад задал 4 вопроса. Вы не ответили ни на один..
Хотите продолжать разговор, будьте добры, ответьте на те вопросы. Пока я ответа не получу, простите, на Ваши посты о пользе долларовой инфляции в Украине отвечать больше не буду.
Пока что Ваши аргументы сводятся к каким-то ушам, кот. Вы видите за 1000км и обвинениям в истерике. Надоело и не интересно.
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