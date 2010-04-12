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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5369537053715372> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 804 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 113 5. более 75% 63% 504 Всього голосів : 804 Додано: Суб 07 лип, 2018 13:16 Starikan написав: tea написав: vitaliy0734998884 написав: ищо один ОХРИменко проснулся )

с графиками ищо один ОХРИменко проснулся )с графиками Юрій в гривні застряг і чекає курса 25.95. Юрій в гривні застряг і чекає курса 25.95.

Я его неоднократно умолял купить вожделенную тысячу по 26.10 Я его неоднократно умолял купить вожделенную тысячу по 26.10

Я Юрію радив купувати,коли у Гагаріна курс був 26.05.Юрій сказав,що буде чекати 25.95.

Чекає до сих пір. Я Юрію радив купувати,коли у Гагаріна курс був 26.05.Юрій сказав,що буде чекати 25.95.Чекає до сих пір. tea Повідомлень: 14756 З нами з: 15.11.08 Подякував: 184 раз. Подякували: 1803 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 13:21 Друзі.Сьогодні субота,то можна й про політику.

Одним з рейтингових кандидатів на посаду президента і верховного головнокомандувача є Гриценко.

Як думаєте - на що сподіваються від верховного головнокомандувача Гриценка хлопці на фроні? tea Повідомлень: 14756 З нами з: 15.11.08 Подякував: 184 раз. Подякували: 1803 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 13:26 tea Еще одно интересное наблюдение. Когда некоторое время назад курс был 30 - как щас помню - свинина и говядина на рынке была по 40 и 60 грн. соответственно. Тогда еще посчитал - ну дешево! 150 грн говяжка должна быть! Дошла вырезка до 150 грн и телятина даже выше. Бакс - 26... Еще одно интересное наблюдение. Когда некоторое время назад курс был 30 - как щас помню - свинина и говядина на рынке была по 40 и 60 грн. соответственно. Тогда еще посчитал - ну дешево! 150 грн говяжка должна быть! Дошла вырезка до 150 грн и телятина даже выше. Бакс - 26... дарий

Повідомлень: 451 З нами з: 21.01.17 Подякував: 141 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 13:32 tea написав: ЛАД написав: В частности, к концу следующего года при негативном прогнозе курс доллара может достичь 39,4 грн. Об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении В частности, к концу следующего годаОб этом говорится в документе, который имеется в распоряжении

І це ж питання тільки в одному транші.Тобто або уряд піднімає ціни на газ для населення,секвеструє бюджет і вносить поправку в АКС,або курс 39 на кінець наступного року.

Є ще один ньюанс - політичний.Спочатку Україна обере президента.Потім,коли ми вже знатимемо прізвище президента,обиратимемо новий склад ВР.Для президента буде бажано,щоб у ВР його фракція і союзники набрали більшість.

Ну й ще один показник.Там написано,що в разі негативного сценарію,ЗВР на кінець наступного року будуть трохи більше 7 млрд.дол.,а значить новому президенту доведеться просити в МВФ нову програму фінансування,а значить МВФ вимагатиме цін на газ у 16-17 тис.за тисячу кубів при курсі 39.40.

П.П.С.Доречі,при середньому сценарію,якщо не буде транша МВФ,а ціни на метал не впадуть,то курс на кінець цього року - 31.80.А це входить в діапазон мого прогнозу,який я вказую в конкурсі. І це ж питання тільки в одному транші.Тобто або уряд піднімає ціни на газ для населення,секвеструє бюджет і вносить поправку в АКС,або курс 39 на кінець наступного року.Є ще один ньюанс - політичний.Спочатку Україна обере президента.Потім,коли ми вже знатимемо прізвище президента,обиратимемо новий склад ВР.Для президента буде бажано,щоб у ВР його фракція і союзники набрали більшість.Ну й ще один показник.Там написано,що в разі негативного сценарію,ЗВР на кінець наступного року будуть трохи більше 7 млрд.дол.,а значить новому президенту доведеться просити в МВФ нову програму фінансування,а значить МВФ вимагатиме цін на газ у 16-17 тис.за тисячу кубів при курсі 39.40.П.П.С.Доречі,при середньому сценарію,якщо не буде транша МВФ,а ціни на метал не впадуть,то курс на кінець цього року - 31.80.А це входить в діапазон мого прогнозу,який я вказую в конкурсі.

Курс на кінець цього року - 35,50!А ім*я майбутньої президента вже і сьогодні відоме...Ну,якщо, зрозуміло, не фальсифікують,як минулого разу. Курс на кінець цього року - 35,50!А ім*я майбутньої президента вже і сьогодні відоме...Ну,якщо, зрозуміло, не фальсифікують,як минулого разу. Qwerty Повідомлень: 1684 З нами з: 25.02.15 Подякував: 183 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 13:33 дарий написав: tea Еще одно интересное наблюдение. Когда некоторое время назад курс был 30 - как щас помню - свинина и говядина на рынке была по 40 и 60 грн. соответственно. Тогда еще посчитал - ну дешево! 150 грн говяжка должна быть! Дошла вырезка до 150 грн и телятина даже выше. Бакс - 26... Еще одно интересное наблюдение. Когда некоторое время назад курс был 30 - как щас помню - свинина и говядина на рынке была по 40 и 60 грн. соответственно. Тогда еще посчитал - ну дешево! 150 грн говяжка должна быть! Дошла вырезка до 150 грн и телятина даже выше. Бакс - 26...

Є такий індекс - індекс Кабанчика.

Коли він з"являється на форумі і пише про курс 50,як вчора,то значить свинина й далі дорожчатиме. Є такий індекс - індекс Кабанчика.Коли він з"являється на форумі і пише про курс 50,як вчора,то значить свинина й далі дорожчатиме. tea Повідомлень: 14756 З нами з: 15.11.08 Подякував: 184 раз. Подякували: 1803 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 13:33 tea написав: Starikan написав: tea написав: Юрій в гривні застряг і чекає курса 25.95. Юрій в гривні застряг і чекає курса 25.95.

Я его неоднократно умолял купить вожделенную тысячу по 26.10 Я его неоднократно умолял купить вожделенную тысячу по 26.10

Я Юрію радив купувати,коли у Гагаріна курс був 26.05.Юрій сказав,що буде чекати 25.95.

Чекає до сих пір. Я Юрію радив купувати,коли у Гагаріна курс був 26.05.Юрій сказав,що буде чекати 25.95.Чекає до сих пір.

так может он в депо сидит до июля и реально денег нет на руках.

я он тоже был бы рад купить в мае по 26

но получил гривну на руки только 19-го числа когда уже вверх пошло.

благо откатилось на 26,20. купил и больше теперь голова не болит. что пик что дно только теоретики ловят. так может он в депо сидит до июля и реально денег нет на руках.я он тоже был бы рад купить в мае по 26но получил гривну на руки только 19-го числа когда уже вверх пошло.благо откатилось на 26,20. купил и больше теперь голова не болит. что пик что дно только теоретики ловят. Востаннє редагувалось mephala в Суб 07 лип, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 3225 З нами з: 07.04.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 13:35 Qwerty написав: Курс на кінець цього року - 35,50!А ім*я майбутньої президента вже і сьогодні відоме... Курс на кінець цього року - 35,50!

І хто це?

П.С.Бачу,що Кверті не раніше серпня дасть відповідь. І хто це?П.С.Бачу,що Кверті не раніше серпня дасть відповідь. Востаннє редагувалось tea в Суб 07 лип, 2018 13:37, всього редагувалось 1 раз. tea Повідомлень: 14756 З нами з: 15.11.08 Подякував: 184 раз. Подякували: 1803 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 13:36 mephala написав: так может он в депо сидит до июля.

так может он в депо сидит до июля.

Ні.Пише - мішок гривень дома стоїть.Питав на форумі - який сейф купити? Ні.Пише - мішок гривень дома стоїть.Питав на форумі - який сейф купити? tea Повідомлень: 14756 З нами з: 15.11.08 Подякував: 184 раз. Подякували: 1803 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 13:42 tea Є такий індекс - індекс Кабанчика.

Коли він з"являється на форумі і пише про курс 50,як вчора,то значить свинина й далі дорожчатиме.

Є такий індекс - індекс Кабанчика.Коли він з"являється на форумі і пише про курс 50,як вчора,то значить свинина й далі дорожчатиме. дарий

Повідомлень: 451 З нами з: 21.01.17 Подякував: 141 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 13:56 budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав: ......

1 Якщо інфляція викликана друком грошей , а друк грошей закладений в дефіцитному бюджеті... то інфляція це горе.

2 Якщо інфляція викликана зміною тарифів/доходів в сторону співвідношень яка економічно перевірені в розвинутих країнах і під час цієї інфляції реальне споживання( у фізичних а не фінансових величинах) покращується - то це вже не та інфляція яка робить населення біднішим.



Тому наприклад

Підняття вартості квитка з 4 грн до 100(4 долара) - при умові що у доходах пасажирів це підняття буде компенсоване збільшенням доходу від тих видів діяльності якими вони займаються і це збільшення або перекриє або буде таке ж , як і збільшення витрат на проїзд - то огульно в таких випадках використовувати словосполучення інфляція в 2500% - на мій погляд є аргументом який дозволяє мені запідозрити того хто це словосполучення використовує в зрадофільстві або проплаченості. ......1 Якщо інфляція викликана друком грошей , а друк грошей закладений в дефіцитному бюджеті... то інфляція це горе.2 Якщо інфляція викликана зміною тарифів/доходів в сторону співвідношень яка економічно перевірені в розвинутих країнах і під час цієї інфляції реальне споживання( у фізичних а не фінансових величинах) покращується - то це вже не та інфляція яка робить населення біднішим.Тому наприкладПідняття вартості квитка з 4 грн до 100(4 долара) - при умові що у доходах пасажирів це підняття буде компенсоване збільшенням доходу від тих видів діяльності якими вони займаються і це збільшення або перекриє або буде таке ж , як і збільшення витрат на проїзд - то огульно в таких випадках використовувати словосполучення- на мій погляд є аргументом який дозволяє мені запідозрити того хто це словосполучення використовує в зрадофільстві або проплаченості.

1. Яким чином покращується реальне споживання у другому варіанті? 1. Яким чином покращується реальне споживання у другому варіанті? Реальне споживання - не змінюється.

При цьому ви отримуєте можливість заяавити про інфляцію в 2500%

Так хто свідомо викривлює реальний стан речей? Ви заявляючи про інфляцію

Чи населення яке ваші істерики чує , але реально не бачить змін у своєму власному споживанні? При цьому ви отримуєте можливість заяавити про інфляцію в 2500%Так хто свідомо викривлює реальний стан речей? Ви заявляючи про інфляціюЧи населення яке ваші істерики чує , але реально не бачить змін у своєму власному споживанні?

Таким образом, "Реальне споживання - не змінюється", т.е уровень жизни людей, покрайней мере, не повышается а инфляция всё же есть (ВЫ сами называете это инфляцией, причины - это другой вопрос.

ЛАД написав: 2. Чим відрізняються 1-й і 2-й варіанти? Наслідки, на мій погляд, приблизно однакові (якщо у 1-му варіанті ціни і доходи ростуть приблизно однаковими темпами - немає мораторія на ріст зарплат). 2. Чим відрізняються 1-й і 2-й варіанти? Наслідки, на мій погляд, приблизно однакові (якщо у 1-му варіанті ціни і доходи ростуть приблизно однаковими темпами - немає мораторія на ріст зарплат). Не треба мати навіть початкової економічної освіти , щоб побачити різницю між першим і другим варіантом

В першому варіанті населення стає біднішим в порівнянні з розвинутими країнами

В другому варіанті стає багатшим в порівнянні з оточуючими країнами.

Для бомжа, який ніколи нікуди не поїде, і його благополуччя залежить тільки від ціни на хліб і горілку - що перший,що другий варіант однакові

Для мене- ні. Не треба мати навіть початкової економічної освіти , щоб побачити різницю між першим і другим варіантомВ першому варіанті населення стає біднішим в порівнянні з розвинутими країнамиВ другому варіанті стає багатшим в порівнянні з оточуючими країнами.Для бомжа, який ніколи нікуди не поїде, і його благополуччя залежить тільки від ціни на хліб і горілку - що перший,що другий варіант однаковіДля мене- ні.

В отличие от Вас подавляющее большинство населения отдыхать "по заграницам" не ездит, да Вы и сами начали, как Вы рассказывали, совсем недавно. Для заробитчан выгоднее 1-й вариант с низкими долл. ценами в Украине. Это выгодно для довольно тонкого слоя людей, кот. ездят именно отдыхать за границу (и то не для всех).

Кроме того, я написал: "якщо у 1-му варіанті ціни і доходи ростуть приблизно однаковими темпами - немає мораторія на ріст зарплат". Если при этом и курс растёт теми же темпами, то для населения ничего не меняется ни внутри страны, ни "в порівнянні з розвинутими країнами", как и происходило у нас в 90-е.



Тому питання

Ви розумієте що своїми істеричними вкидами спонукаєте наше керівництво будувати державу для бомжів чи алканавтів ? , в той час коли держава будується для нормальних людей?

Если Вы считаете большинство народа "бомжами и алканавтами", то ... какие там уши торчат?



Ещё одно замечание. Ваш второй вариант, за кот. Вы так ратуете, заключается в росте долларовых цен в Украине, что ведёт к снижению конкурентоспособности нашей экономики. Это тоже положительное явление?



Я Вам привёл инфографику http://biz.liga.net/ekonomika/all/infografica/5-faktov-ob-ekonomike-ukrainy-glazami-ekspertov-vsemirnogo-banka .

Насколько понял, Вы её даже не открывали. А там интересный момент. Прибалты, кот. давно сделали то, за что Вы ратуете (подняли цены к европейским, в т.ч. и ЖКХ, и, по мере возможности, зарплаты) почему то имеют ВВП по ППС (паритету покуп. способности) заметно ниже, чем у нас. Специально для Вас привожу цифры -

Украина 368,2 долл.

Литва - 90,75 долл.

Латвия -53,56 долл.

Эстония - 41,62 дол.

Ну так как, помогает предлагаемый Вами метод инфляции подъёму экономики или не очень?



P.s. Если Вам так нравится долл. инфляция в Украине, могу предложить Вам ещё один метод - давайте завтра объявим, что курс гривни не 26, а, к примеру, 13. Для населения ничего не изменится, а долларовые цены и зарплаты вдвое вырастут. Ср. зарплата 8000 грн. стане равна не 307 долл., как сегодня, а 614 долл. Тоже ещё не европейская, но намного ближе. Рост долларового ВВП будет не 20%, а целых 100%. Ура!

Как Вам такой метод? Он сильно отличается от защищаемого Вами?



P.p.s. Когда-то у меня в подписи было:" Никогда не спорить с budivelnik"ом" и ещё несколькими. Потом убрал и слегка забыл.

У Вас интересные методы спора - писать о своём, не обращая внимание на аргументы оппонента.

Я Вам ещё 3 дня назад задал 4 вопроса. Вы не ответили ни на один..

Хотите продолжать разговор, будьте добры, ответьте на те вопросы. Пока я ответа не получу, простите, на Ваши посты о пользе долларовой инфляции в Украине отвечать больше не буду.

Пока что Ваши аргументы сводятся к каким-то ушам, кот. Вы видите за 1000км и обвинениям в истерике. Надоело и не интересно. Таким образом, "Реальне споживання - не змінюється", т.е уровень жизни людей, покрайней мере,а инфляция всё же есть (ВЫ сами называете это инфляцией, причины - это другой вопрос.В отличие от Вас подавляющее большинство населения отдыхать "по заграницам" не ездит, да Вы и сами начали, как Вы рассказывали, совсем недавно. Для заробитчан выгоднее 1-й вариант с низкими долл. ценами в Украине. Это выгодно для довольно тонкого слоя людей, кот. ездят именноза границу (и то не для всех).Кроме того, я написал: "якщо у 1-му варіанті ціни і доходи ростуть приблизно однаковими темпами - немає мораторія на ріст зарплат". Если при этом и курс растёт теми же темпами, то для населения ничего не меняется ни внутри страны, ни "в порівнянні з розвинутими країнами", как и происходило у нас в 90-е.Если Вы считаете большинство народа "бомжами и алканавтами", то ... какие там уши торчат?Ещё одно замечание. Ваш второй вариант, за кот. Вы так ратуете, заключается в росте долларовых цен в Украине, что ведёт к снижению конкурентоспособности нашей экономики. Это тоже положительное явление?Я Вам привёл инфографикуНасколько понял, Вы её даже не открывали. А там интересный момент. Прибалты, кот. давно сделали то, за что Вы ратуете (подняли цены к европейским, в т.ч. и ЖКХ, и, по мере возможности, зарплаты) почему то имеют ВВП по ППС (паритету покуп. способности) заметно, чем у нас. Специально для Вас привожу цифры -Украина 368,2 долл.Литва - 90,75 долл.Латвия -53,56 долл.Эстония - 41,62 дол.Ну так как, помогает предлагаемый Вами метод инфляции подъёму экономики или не очень?P.s. Если Вам так нравится долл. инфляция в Украине, могу предложить Вам ещё один метод - давайте завтра объявим, что курс гривни не 26, а, к примеру, 13. Для населения ничего не изменится, а долларовые цены и зарплаты вдвое вырастут. Ср. зарплата 8000 грн. стане равна не 307 долл., как сегодня, а 614 долл. Тоже ещё не европейская, но намного ближе. Рост долларового ВВП будет не 20%, а целых 100%. Ура!Как Вам такой метод? Он сильно отличается от защищаемого Вами?P.p.s. Когда-то у меня в подписи было:" Никогда не спорить с budivelnik"ом" и ещё несколькими. Потом убрал и слегка забыл.У Вас интересные методы спора - писать о своём, не обращая внимание на аргументы оппонента.Я Вам ещё 3 дня назад задал 4 вопроса.Хотите продолжать разговор, будьте добры, ответьте на те вопросы. Пока я ответа не получу, простите, на Ваши посты о пользе долларовой инфляции в Украине отвечать больше не буду.Пока что Ваши аргументы сводятся к каким-то ушам, кот. Вы видите за 1000км и обвинениям в истерике. Надоело и не интересно. ЛАД 2 Повідомлень: 9712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3061 раз. Подякували: 2853 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 5369537053715372> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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