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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5369537053715372

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:05

  ЛАД написав:Хотите продолжать разговор,
1 Не вказуйте мені що я повинен робити- і я не пошлю вас туди куди вважаю за потрібне
2 Є істеричні викрики, які заважають менш освіченим масам населення зрозуміти де істина.

Тому
Якщо якийсь високоосвічений зрадофіл , користується своєю освітою для того щоб задурити не освічених - як мінімум він сволота , як максимум зрадник.
І для мене все одно свідома він сволота чи зрадник , чи не свідома - своїми маніпуляціями він погіршує реалії життя в Україні


Для тих хто хоче розібратись ( тобто не для ніків з трьох букв )
1 Людина чітко усвідомлює що життя населення як мінімум не погіршується ( в кілограмах/відпочинках...)
2 При цьому людина свідомо впливає на емоційну складову нашого мишлення використовуючи словосполучення інфляція в 20%

Таким чином
Якщо інфляція не погіршує , а покращує наше життя- то розумна людина використає якийсь інший синонім цього терміну.
Проплачений(або тупий, або дурний) зрадофіл спеціально натисне на використанні
інфляція-погано-валимось-завтра буде гірше....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:08

  дарий написав:Starikan Та да... Было и гораздо меньше и больше было. Хоть и кричали, что ниже 15 - капец. Пережили. НБУ получил картбланш на жесткое управление курсообразованием. Мабуть, зараз это правильно. Однако, до рынка далековато... И такие вещи уже несколько раз плохо заканчивались. Сейчас спасает то, что народ усе заработанное тупо проедает и даже залазит в загашники... Но неминуемый рост номинальных доходов по любому может дать очередной загон. :roll:

Рост номинальных доходов легко компенсируется ростом цен. Достаточно поднять цену на газ (даже слабее, чем требует МВФ) - и вопрос решён. А через год ещё и цену на эл.-энергию и вообще всё спокойно - со стороны населения спроса на валюту не будет. покупать будет не за что. Заодно решится вопрос с избыточными ресурсами (депозитами) у банков, глядишь, и кредитование подрастёт начнут в долг брать, поскольку своих не хватит (это, правда, вряд ли; сейчас, после 2008, у банков хватит ума не кредитовать бомжей).
Ещё раз - сейчас всё определяет МБ, а не "загоны" населения. Это было видно и раньше, и хорошо видно сейчас - нал с большой неохотой и задержкой отзывается на рост МБ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:18

budivelnik
О 20% роста ВВП написал не я. И даже не думал поднимать этот вопрос.
Но радоваться этому оснований не вижу. И просто объяснил, чем это вызвано, и что о реальном улучшении это не говорит.
Василь же, а затем и Вы занялись оскорблениями и неумными политическими обвинениями.
Вы хотите заниматься окозамилюванням - Ваше право, но не надо делать это на форуме.
Всё остальное, я так понимаю, вы написали о себе? :)
Рад, что Вы настолько самокритичны. :)
Всё понятно - инфляция - это хорошо, "ВОЙНА — ЭТО МИР. СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО. НЕЗНАНИЕ — СИЛА". Надеюсь, "1984" читали?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 лип, 2018 14:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:26

  Starikan написав:............
Не могу понять (с) ...
ну приведет к сокращению, вместо 18 будет 15.5 ярдов (если НБУ не пополнит и МВФ не даст)...
и что?

Насколько я понимаю, вопрос не в резервах на конец года, а в перспективах на будущее. Этот год, мы, скорее всего, обошлись бы (обойдёмся) и без траншей МВФ. Но при этом мы теряем и займы от ЕС. Причём всё это теряется относительно надолго (в лучшем случае на год). А в следующем году отдавать придётся много.
Да, у нас, бывало, оставалось ЗВР гораздо меньше. Ну так ничем хорошим это не кончалось.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:27

  ЛАД написав:P.s. Чай, Вы сильно заинтересовались синусом, а как насчёт других персонажей?

Наприклад?
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:31

  ЛАД написав:budivelnik
О 20% роста ВВП написал не я.
И радоваться этому оснований не вижу.
Вы хотите заниматься окозамилюванням - Ваше право, но не надо делать это на форуме.
Всё остальное, я так понимаю, вы написали о себе? :)
Рад, что Вы настолько самокритичны. :)
Всё понятно - инфляция - это хорошо, "ВОЙНА — ЭТО МИР. СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО. НЕЗНАНИЕ — СИЛА". Надеюсь, "1984" читали?
1 Мене особисто інфляція не влаштовує
2 Те що відбувається зараз а саме
Збільшення тарифів/цін + яке дозволяє зменшувати оподаткування доходів і автоматично=підвищенню доходів +стабільна курсова політика+ при умові не погіршенню життя населення всередині держави+ покращенню співвідношення рівня життя населення в порівнянні з розвинутими державами - я назвати інфляцією ( тим більше 20%) - не можу
3 Те що якісь високоосвічені маніпулюють емоціями - для мене зайвий доказ промосковітості цих осіб... адже головне пуйло також маніпулює враженнями свого населення , яке дає йому можливість отримати 84% підтримку на виборах при повному просиранні Фонду благополуччя+пенсійних накопичень РФ

Висновок
Можете як завгодно маскуватись - але вуха проху_йловця з вас стирчать.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:36

  tea написав:
  ЛАД написав:P.s. Чай, Вы сильно заинтересовались синусом, а как насчёт других персонажей?

Наприклад?

Например, Yuri_61.
Или pesikot. Может он и вправду великий экономист, а я с ним так непочтительно разговариваю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:42

budivelnik
Не буду уточнять, что торчит у Вас.
Прощавайте.
Как пишет в подписи Vitl, "Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям."
Такую подпись надо было бы Вам, только лучше слегка переделать: "Аргументов у меня нет, поэтому сразу перейду к оскорблениям." :)

P.s. Загалом, я вважав Вас більш розважливою людиною. Пробачте, помилився.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:55

Харьков работает по вчерашним курсам 26,16-20/26,23-25.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 15:04

Аналитики американской компании Sanford C. Bernstein & Co не исключили, что цены на нефть могут побить докризисные максимумы и достигнуть 150 долл. за баррель. Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказался доклад компании. В докладе аналитики пишут, что причиной могут стать действия акционеров нефтяных компаний, предпочитающих тратить прибыль на дивиденды и реализацию программ buyback вместо того, чтобы инвестировать ее в добычу и геологоразведку.

Как итог, извлекаемые запасы нефти продолжают сокращаться: по данным Bernstein, с 2000 года они уменьшились на 30%. При этом спрос на нефть продолжает расти, однако доля реинвестирования в отрасли упала до минимума за последние 20 лет. Все это ведет к неизбежному росту цен, которые вполне могут побить рекорд десятилетней давности, считают аналитики.

"Инвесторы, которые призывали руководство компаний ограничить капвложения и вернуть им деньги, пожалеют о недостатке инвестиций в отрасли,— говорится в обзоре Bernstein.— Любой дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально намного более сильному, чем рост до 150 долл. за баррель в 2008 году".

https://www.minprom.ua/news/245645.html
ЛАД
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  #<1 ... 5369537053715372
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