Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5369537053715372 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 804 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 113 5. более 75% 63% 504 Всього голосів : 804 Додано: Суб 07 лип, 2018 14:05 ЛАД написав: Хотите продолжать разговор, Хотите продолжать разговор, 1 Не вказуйте мені що я повинен робити- і я не пошлю вас туди куди вважаю за потрібне

2 Є істеричні викрики, які заважають менш освіченим масам населення зрозуміти де істина.



Тому

Якщо якийсь високоосвічений зрадофіл , користується своєю освітою для того щоб задурити не освічених - як мінімум він сволота , як максимум зрадник.

І для мене все одно свідома він сволота чи зрадник , чи не свідома - своїми маніпуляціями він погіршує реалії життя в Україні





Для тих хто хоче розібратись ( тобто не для ніків з трьох букв )

1 Людина чітко усвідомлює що життя населення як мінімум не погіршується ( в кілограмах/відпочинках...)

2 При цьому людина свідомо впливає на емоційну складову нашого мишлення використовуючи словосполучення інфляція в 20%



Таким чином

Якщо інфляція не погіршує , а покращує наше життя- то розумна людина використає якийсь інший синонім цього терміну.

Проплачений(або тупий, або дурний) зрадофіл спеціально натисне на використанні

інфляція-погано-валимось-завтра буде гірше.... 1 Не вказуйте мені що я повинен робити- і я не пошлю вас туди куди вважаю за потрібне2 Є істеричні викрики, які заважають менш освіченим масам населення зрозуміти де істина.ТомуЯкщо якийсь високоосвічений зрадофіл , користується своєю освітою для того щоб задурити не освічених - як мінімум він сволота , як максимум зрадник.І для мене все одно свідома він сволота чи зрадник , чи не свідома - своїми маніпуляціями він погіршує реалії життя в УкраїніДля тих хто хоче розібратись ( тобто не для ніків з трьох букв )1 Людина чітко усвідомлює що життя населення як мінімум не погіршується ( в кілограмах/відпочинках...)2 При цьому людина свідомо впливає на емоційну складову нашого мишлення використовуючи словосполучення інфляція в 20%Таким чиномЯкщо інфляція не погіршує , а покращує наше життя- то розумна людина використає якийсь інший синонім цього терміну.Проплачений(або тупий, або дурний) зрадофіл спеціально натисне на використанніінфляція-погано-валимось-завтра буде гірше.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19419 З нами з: 15.01.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 14:08 дарий написав: Starikan Та да... Было и гораздо меньше и больше было. Хоть и кричали, что ниже 15 - капец. Пережили. НБУ получил картбланш на жесткое управление курсообразованием. Мабуть, зараз это правильно. Однако, до рынка далековато... И такие вещи уже несколько раз плохо заканчивались. Сейчас спасает то, что народ усе заработанное тупо проедает и даже залазит в загашники... Но неминуемый рост номинальных доходов по любому может дать очередной загон. Та да... Было и гораздо меньше и больше было. Хоть и кричали, что ниже 15 - капец. Пережили. НБУ получил картбланш на жесткое управление курсообразованием. Мабуть, зараз это правильно. Однако, до рынка далековато... И такие вещи уже несколько раз плохо заканчивались. Сейчас спасает то, что народ усе заработанное тупо проедает и даже залазит в загашники... Но неминуемый рост номинальных доходов по любому может дать очередной загон.

Рост номинальных доходов легко компенсируется ростом цен. Достаточно поднять цену на газ (даже слабее, чем требует МВФ) - и вопрос решён. А через год ещё и цену на эл.-энергию и вообще всё спокойно - со стороны населения спроса на валюту не будет. покупать будет не за что. Заодно решится вопрос с избыточными ресурсами (депозитами) у банков, глядишь, и кредитование подрастёт начнут в долг брать, поскольку своих не хватит (это, правда, вряд ли; сейчас, после 2008, у банков хватит ума не кредитовать бомжей).

Ещё раз - сейчас всё определяет МБ, а не "загоны" населения. Это было видно и раньше, и хорошо видно сейчас - нал с большой неохотой и задержкой отзывается на рост МБ. Рост номинальных доходов легко компенсируется ростом цен. Достаточно поднять цену на газ (даже слабее, чем требует МВФ) - и вопрос решён. А через год ещё и цену на эл.-энергию и вообще всё спокойно - со стороны населения спроса на валюту не будет. покупать будет не за что. Заодно решится вопрос с избыточными ресурсами (депозитами) у банков, глядишь, и кредитование подрастёт начнут в долг брать, поскольку своих не хватит (это, правда, вряд ли; сейчас, после 2008, у банков хватит ума не кредитовать бомжей).Ещё раз - сейчас всё определяет МБ, а не "загоны" населения. Это было видно и раньше, и хорошо видно сейчас - нал с большой неохотой и задержкой отзывается на рост МБ. ЛАД 2 Повідомлень: 9712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3061 раз. Подякували: 2853 раз. Профіль 2 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 14:18 budivelnik

О 20% роста ВВП написал не я. И даже не думал поднимать этот вопрос.

Но радоваться этому оснований не вижу. И просто объяснил, чем это вызвано, и что о реальном улучшении это не говорит.

Василь же, а затем и Вы занялись оскорблениями и неумными политическими обвинениями.

Вы хотите заниматься окозамилюванням - Ваше право, но не надо делать это на форуме.

Всё остальное, я так понимаю, вы написали о себе?

Рад, что Вы настолько самокритичны.

Всё понятно - инфляция - это хорошо, "ВОЙНА — ЭТО МИР. СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО. НЕЗНАНИЕ — СИЛА". Надеюсь, "1984" читали? О 20% роста ВВП написал не я. И даже не думал поднимать этот вопрос.Но радоваться этому оснований не вижу. И просто объяснил, чем это вызвано, и что о реальном улучшении это не говорит.Василь же, а затем и Вы занялись оскорблениями и неумными политическими обвинениями.Вы хотите заниматься окозамилюванням - Ваше право, но не надо делать это на форуме.Всё остальное, я так понимаю, вы написали о себе?Рад, что Вы настолько самокритичны.Всё понятно - инфляция - это хорошо, "ВОЙНА — ЭТО МИР. СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО. НЕЗНАНИЕ — СИЛА". Надеюсь, "1984" читали? Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 лип, 2018 14:30, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 9712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3061 раз. Подякували: 2853 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 14:26 Starikan написав: ............

Не могу понять (с) ...

ну приведет к сокращению, вместо 18 будет 15.5 ярдов (если НБУ не пополнит и МВФ не даст)...

и что? ............Не могу понять (с) ...ну приведет к сокращению, вместо 18 будет 15.5 ярдов (если НБУ не пополнит и МВФ не даст)...и что?

Насколько я понимаю, вопрос не в резервах на конец года, а в перспективах на будущее. Этот год, мы, скорее всего, обошлись бы (обойдёмся) и без траншей МВФ. Но при этом мы теряем и займы от ЕС. Причём всё это теряется относительно надолго (в лучшем случае на год). А в следующем году отдавать придётся много.

Да, у нас, бывало, оставалось ЗВР гораздо меньше. Ну так ничем хорошим это не кончалось. Насколько я понимаю, вопрос не в резервах на конец года, а в перспективах на будущее. Этот год, мы, скорее всего, обошлись бы (обойдёмся) и без траншей МВФ. Но при этом мы теряем и займы от ЕС. Причём всё это теряется относительно надолго (в лучшем случае на год). А в следующем году отдавать придётся много.Да, у нас, бывало, оставалось ЗВР гораздо меньше. Ну так ничем хорошим это не кончалось. ЛАД 2 Повідомлень: 9712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3061 раз. Подякували: 2853 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 14:27 ЛАД написав: P.s. Чай, Вы сильно заинтересовались синусом, а как насчёт других персонажей? P.s., Вы сильно заинтересовались синусом, а как насчёт

Наприклад? Наприклад? tea Повідомлень: 14756 З нами з: 15.11.08 Подякував: 184 раз. Подякували: 1803 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 14:31 ЛАД написав: budivelnik

О 20% роста ВВП написал не я.

И радоваться этому оснований не вижу.

Вы хотите заниматься окозамилюванням - Ваше право, но не надо делать это на форуме.

Всё остальное, я так понимаю, вы написали о себе?

Рад, что Вы настолько самокритичны.

Всё понятно - инфляция - это хорошо, "ВОЙНА — ЭТО МИР. СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО. НЕЗНАНИЕ — СИЛА". Надеюсь, "1984" читали? О 20% роста ВВП написал не я.И радоваться этому оснований не вижу.Вы хотите заниматься окозамилюванням - Ваше право, но не надо делать это на форуме.Всё остальное, я так понимаю, вы написали о себе?Рад, что Вы настолько самокритичны.Всё понятно - инфляция - это хорошо, "ВОЙНА — ЭТО МИР. СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО. НЕЗНАНИЕ — СИЛА". Надеюсь, "1984" читали? 1 Мене особисто інфляція не влаштовує

2 Те що відбувається зараз а саме

Збільшення тарифів/цін + яке дозволяє зменшувати оподаткування доходів і автоматично=підвищенню доходів +стабільна курсова політика+ при умові не погіршенню життя населення всередині держави+ покращенню співвідношення рівня життя населення в порівнянні з розвинутими державами - я назвати інфляцією ( тим більше 20%) - не можу

3 Те що якісь високоосвічені маніпулюють емоціями - для мене зайвий доказ промосковітості цих осіб... адже головне пуйло також маніпулює враженнями свого населення , яке дає йому можливість отримати 84% підтримку на виборах при повному просиранні Фонду благополуччя+пенсійних накопичень РФ



Висновок

Можете як завгодно маскуватись - але вуха проху_йловця з вас стирчать. 1 Мене особисто інфляція не влаштовує2 Те що відбувається зараз а самеЗбільшення тарифів/цін + яке дозволяє зменшувати оподаткування доходів і автоматично=підвищенню доходів +стабільна курсова політика+ при умові не погіршенню життя населення всередині держави+ покращенню співвідношення рівня життя населення в порівнянні з розвинутими державами - я назвати інфляцією ( тим більше 20%) - не можу3 Те що якісь високоосвічені маніпулюють емоціями - для мене зайвий доказ промосковітості цих осіб... адже головне пуйло також маніпулює враженнями свого населення , яке дає йому можливість отримати 84% підтримку на виборах при повному просиранні Фонду благополуччя+пенсійних накопичень РФВисновокМожете як завгодно маскуватись - але вуха проху_йловця з вас стирчать. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19419 З нами з: 15.01.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 14:36 tea написав: ЛАД написав: P.s. Чай, Вы сильно заинтересовались синусом, а как насчёт других персонажей? P.s., Вы сильно заинтересовались синусом, а как насчёт

Наприклад? Наприклад?

Например, Yuri_61.

Или pesikot. Может он и вправду великий экономист, а я с ним так непочтительно разговариваю. Например,Или. Может он и вправду великий экономист, а я с ним так непочтительно разговариваю. ЛАД 2 Повідомлень: 9712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3061 раз. Подякували: 2853 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 14:42 budivelnik

Не буду уточнять, что торчит у Вас.

Прощавайте.

Как пишет в подписи Vitl, "Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям."

Такую подпись надо было бы Вам, только лучше слегка переделать: "Аргументов у меня нет, поэтому сразу перейду к оскорблениям."



P.s. Загалом, я вважав Вас більш розважливою людиною. Пробачте, помилився. Не буду уточнять, что торчит у Вас.Прощавайте.Как пишет в подписи, "Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям."Такую подпись надо было бы Вам, только лучше слегка переделать: "Аргументов у меня нет, поэтому сразу перейду к оскорблениям."P.s. Загалом, я вважав Вас більш розважливою людиною. Пробачте, помилився. ЛАД 2 Повідомлень: 9712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3061 раз. Подякували: 2853 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 14:55 Харьков работает по вчерашним курсам 26,16-20/26,23-25. ЛАД 2 Повідомлень: 9712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3061 раз. Подякували: 2853 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лип, 2018 15:04 Аналитики американской компании Sanford C. Bernstein & Co не исключили, что цены на нефть могут побить докризисные максимумы и достигнуть 150 долл. за баррель. Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказался доклад компании. В докладе аналитики пишут, что причиной могут стать действия акционеров нефтяных компаний, предпочитающих тратить прибыль на дивиденды и реализацию программ buyback вместо того, чтобы инвестировать ее в добычу и геологоразведку.



Как итог, извлекаемые запасы нефти продолжают сокращаться: по данным Bernstein, с 2000 года они уменьшились на 30%. При этом спрос на нефть продолжает расти, однако доля реинвестирования в отрасли упала до минимума за последние 20 лет. Все это ведет к неизбежному росту цен, которые вполне могут побить рекорд десятилетней давности, считают аналитики.



"Инвесторы, которые призывали руководство компаний ограничить капвложения и вернуть им деньги, пожалеют о недостатке инвестиций в отрасли,— говорится в обзоре Bernstein.— Любой дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально намного более сильному, чем рост до 150 долл. за баррель в 2008 году".

https://www.minprom.ua/news/245645.html ЛАД 2 Повідомлень: 9712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3061 раз. Подякували: 2853 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 5369537053715372 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням дарий,

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: imlex ЛАД і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 629 , 630 , 631

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6303 1335615

ЛОБ П'ят 06 лип, 2018 15:05 Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1258 , 1259 , 1260

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 12591 1395464

airmax78 П'ят 06 лип, 2018 11:05 Валютный юмор 1 ... 14 , 15 , 16

tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 158 241571

fefelova Чет 14 чер, 2018 19:42