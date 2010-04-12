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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5371537253735374>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 15:09

ЛАД budivelnik
О 20% роста ВВП написал не я. И даже не думал поднимать этот вопрос.
Но радоваться этому оснований не вижу. И просто объяснил, чем это вызвано, и что о реальном улучшении это не говорит.
Василь же, а затем и Вы занялись оскорблениями и неумными политическими обвинениями.
Вы хотите заниматься окозамилюванням - Ваше право, но не надо делать это на форуме.
Всё остальное, я так понимаю, вы написали о себе? :)
Рад, что Вы настолько самокритичны. :)
Всё понятно - инфляция - это хорошо, "ВОЙНА — ЭТО МИР. СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО. НЕЗНАНИЕ — СИЛА". Надеюсь, "1984" читали?
:D За 84-тый - отдельный ПЛЮС! :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 15:23

  ЛАД написав:
Аналитики американской компании Sanford C. Bernstein & Co не исключили, что цены на нефть могут побить докризисные максимумы и достигнуть 150 долл. за баррель. Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказался доклад компании. В докладе аналитики пишут, что причиной могут стать действия акционеров нефтяных компаний, предпочитающих тратить прибыль на дивиденды и реализацию программ buyback вместо того, чтобы инвестировать ее в добычу и геологоразведку.

Как итог, извлекаемые запасы нефти продолжают сокращаться: по данным Bernstein, с 2000 года они уменьшились на 30%. При этом спрос на нефть продолжает расти, однако доля реинвестирования в отрасли упала до минимума за последние 20 лет. Все это ведет к неизбежному росту цен, которые вполне могут побить рекорд десятилетней давности, считают аналитики.

"Инвесторы, которые призывали руководство компаний ограничить капвложения и вернуть им деньги, пожалеют о недостатке инвестиций в отрасли,— говорится в обзоре Bernstein.— Любой дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально намного более сильному, чем рост до 150 долл. за баррель в 2008 году".

https://www.minprom.ua/news/245645.html

ИМНО как бы нефть наоборот не пошла в район 30 ..вот и прессуют штаты Венесуэлу , Ливию и Иран ...ведь тогда начнет тошнить штатовских сланцевиков и их кредиторов ... :mrgreen:
А тут еще и медь валится...а она ( как писал Штирлиц всех разведчиков Либо ) опережающий индикатор мировой экономики . :roll:
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 15:38

tehno-teplo
Там обосновывают др. факторами. Что важнее, судить не берусь.

Да, по курсу хороший пост oresthttps://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?page=5548.
Ссылка на страницу, не разобрался, как там давать ссылку на конкретный пост.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 лип, 2018 15:52, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 15:39

Удалил повтор.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 лип, 2018 15:51, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 15:47

  дарий написав:tehno-teplo Кстати, где Он...Великий Либо! :oops:

Писал , что прикупил медный рудник ..может копает :roll:
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 15:50

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Ссылка на страницу, не разобрался. как там давать ссылку на конкретный пост.

В правом, верхнем углу маленький значок похожий на молекулу - это и есть пункт "поделиться сообщением".

budivelnik, при вашем уме и опыте переходить на оскорбления как-то низко, огорчаете.
dj0nk1
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:23

tehno-teplo
Писал , что прикупил медный рудник ..может копает :roll:
По копанкам - это к нам. :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:27

  dj0nk1 написав:
  ЛАД написав:Ссылка на страницу, не разобрался. как там давать ссылку на конкретный пост.
В правом, верхнем углу маленький значок похожий на молекулу - это и есть пункт "поделиться сообщением".
budivelnik, при вашем уме и опыте переходить на оскорбления как-то низко, огорчаете.
Якщо мої опоненти використовують брудні прийоми а-ля маніпуляція аудиторії емоційним забарвленням своїх повідомлень - то що заважає(забороняє) мені користуватись їх інструментами?
А по суті
Перше - Дії керівництва Держави привели до 20% обесцінювання долара на території України.
Я думаю що 20% обесцінювання валюти чужої держави на своїй території це досягнення, яке не має нічого спільного з 20% інфляцією ( як подають мої опоненти)
Друге- обесцінювати валюту чужої держави можна як правильними так і не правильними способами
а - закрити вільний валютний ринок - уряд Порошенко-Гройсмана-Парубія цього не зробив
б - погіршити баланс ЗВР/державні борги - і цього уряд Порошенко-Гройсмана-Парубія не допустив
в - погіршити реальне споживання населення - цього також не відбулось
г - збільшити безробіття - в країні не вистарчає робочих рук.....

То як , приймаєте мою аргументацію , яка на мій погляд оправдовує мою віртуальну грубість?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:35

  ЛАД написав:Харьков работает по вчерашним курсам 26,16-20/26,23-25.

Харьков подросли на пару копеек ..причина в основном не в высоком спросе , а в отсутствии приноса .
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:38

  tea написав:
  sinus написав:Чай!Иди откуда и пришёл! Хочешь честного конкурса?
Тогда почему вы меня с Фейлессом заблокировали на бесплатное вхождение?
У меня есть прогноз с долей минисекунды, но именно вы и не дали внести бесплатный прогноз!

Нижче буде відповідь для Вас.

Написав вам у лічку.
sinus
 
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