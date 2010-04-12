ЛАД budivelnik О 20% роста ВВП написал не я. И даже не думал поднимать этот вопрос. Но радоваться этому оснований не вижу. И просто объяснил, чем это вызвано, и что о реальном улучшении это не говорит. Василь же, а затем и Вы занялись оскорблениями и неумными политическими обвинениями. Вы хотите заниматься окозамилюванням - Ваше право, но не надо делать это на форуме. Всё остальное, я так понимаю, вы написали о себе? Рад, что Вы настолько самокритичны. Всё понятно - инфляция - это хорошо, "ВОЙНА — ЭТО МИР. СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО. НЕЗНАНИЕ — СИЛА". Надеюсь, "1984" читали? За 84-тый - отдельный ПЛЮС!
Аналитики американской компании Sanford C. Bernstein & Co не исключили, что цены на нефть могут побить докризисные максимумы и достигнуть 150 долл. за баррель. Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказался доклад компании. В докладе аналитики пишут, что причиной могут стать действия акционеров нефтяных компаний, предпочитающих тратить прибыль на дивиденды и реализацию программ buyback вместо того, чтобы инвестировать ее в добычу и геологоразведку.
Как итог, извлекаемые запасы нефти продолжают сокращаться: по данным Bernstein, с 2000 года они уменьшились на 30%. При этом спрос на нефть продолжает расти, однако доля реинвестирования в отрасли упала до минимума за последние 20 лет. Все это ведет к неизбежному росту цен, которые вполне могут побить рекорд десятилетней давности, считают аналитики.
"Инвесторы, которые призывали руководство компаний ограничить капвложения и вернуть им деньги, пожалеют о недостатке инвестиций в отрасли,— говорится в обзоре Bernstein.— Любой дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально намного более сильному, чем рост до 150 долл. за баррель в 2008 году".
ИМНО как бы нефть наоборот не пошла в район 30 ..вот и прессуют штаты Венесуэлу , Ливию и Иран ...ведь тогда начнет тошнить штатовских сланцевиков и их кредиторов ... А тут еще и медь валится...а она ( как писал Штирлиц всех разведчиков Либо ) опережающий индикатор мировой экономики .
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
ЛАД написав:Ссылка на страницу, не разобрался. как там давать ссылку на конкретный пост.
В правом, верхнем углу маленький значок похожий на молекулу - это и есть пункт "поделиться сообщением". budivelnik, при вашем уме и опыте переходить на оскорбления как-то низко, огорчаете.
Якщо мої опоненти використовують брудні прийоми а-ля маніпуляція аудиторії емоційним забарвленням своїх повідомлень - то що заважає(забороняє) мені користуватись їх інструментами? А по суті Перше - Дії керівництва Держави привели до 20% обесцінювання долара на території України. Я думаю що 20% обесцінювання валюти чужої держави на своїй території це досягнення, яке не має нічого спільного з 20% інфляцією ( як подають мої опоненти) Друге- обесцінювати валюту чужої держави можна як правильними так і не правильними способами а - закрити вільний валютний ринок - уряд Порошенко-Гройсмана-Парубія цього не зробив б - погіршити баланс ЗВР/державні борги - і цього уряд Порошенко-Гройсмана-Парубія не допустив в - погіршити реальне споживання населення - цього також не відбулось г - збільшити безробіття - в країні не вистарчає робочих рук.....
То як , приймаєте мою аргументацію , яка на мій погляд оправдовує мою віртуальну грубість?
sinus написав:Чай!Иди откуда и пришёл! Хочешь честного конкурса? Тогда почему вы меня с Фейлессом заблокировали на бесплатное вхождение? У меня есть прогноз с долей минисекунды, но именно вы и не дали внести бесплатный прогноз!