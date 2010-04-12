Аналитики американской компании Sanford C. Bernstein & Co не исключили, что цены на нефть могут побить докризисные максимумы и достигнуть 150 долл. за баррель. Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказался доклад компании. В докладе аналитики пишут, что причиной могут стать действия акционеров нефтяных компаний, предпочитающих тратить прибыль на дивиденды и реализацию программ buyback вместо того, чтобы инвестировать ее в добычу и геологоразведку.



Как итог, извлекаемые запасы нефти продолжают сокращаться: по данным Bernstein, с 2000 года они уменьшились на 30%. При этом спрос на нефть продолжает расти, однако доля реинвестирования в отрасли упала до минимума за последние 20 лет. Все это ведет к неизбежному росту цен, которые вполне могут побить рекорд десятилетней давности, считают аналитики.



"Инвесторы, которые призывали руководство компаний ограничить капвложения и вернуть им деньги, пожалеют о недостатке инвестиций в отрасли,— говорится в обзоре Bernstein.— Любой дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально намного более сильному, чем рост до 150 долл. за баррель в 2008 году".