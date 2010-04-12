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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лип, 2018 16:52
sinus написав: tea написав: sinus написав:
Чай!Иди откуда и пришёл! Хочешь честного конкурса?Тогда почему вы меня с Фейлессом заблокировали на бесплатное вхождение?
У меня есть прогноз с долей минисекунды, но именно вы и не дали внести бесплатный прогноз!
Нижче буде відповідь для Вас.
Написав вам у лічку
.
Олександр Григорович.В українській мові немає такого слова.Є "приватні повідомлення".
Пишіть краще російською,я з розумінням сприйму,бо Ви з російськомовного регіону,Малої Кондопоги.
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Додано: Суб 07 лип, 2018 16:56
дарий написав:tea
Начинает слегка подколбашивать...
Що маєте на увазі?
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Додано: Суб 07 лип, 2018 17:01
На вихідних дозволяють дискутувати на інші теми.
Ввечері он футбол цікавий буде,будемо вболівати за Хорватію.
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Додано: Суб 07 лип, 2018 17:06
дарий написав:tea
Да и в будни особо,вроде, нихто не возражает...
В будній день модератори стирають непрофільні повідомлення.
А сьогодні дехто може розповісти - що снилось останні два дні?
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Додано: Суб 07 лип, 2018 17:11
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Додано: Суб 07 лип, 2018 17:17
tea
В будній день модератори стирають непрофільні повідомлення.
А сьогодні дехто може розповісти - що снилось останні два дні?
Два дня копанки снились... Восточные и западные.. И токо Полтавские и Харьковские шли на углубление... А,ну да...в Одессе пару-тройку корабликов ждут команды...
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Додано: Суб 07 лип, 2018 17:26
дарий написав:tea
Два дня копанки снились... Восточные и западные..
Копанки все-таки краще,ніж бомбардування російськими літаками Харкова.
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