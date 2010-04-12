RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 537253735374537553765377>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:52

  sinus написав:
  tea написав:
  sinus написав:Чай!Иди откуда и пришёл! Хочешь честного конкурса?
Тогда почему вы меня с Фейлессом заблокировали на бесплатное вхождение?
У меня есть прогноз с долей минисекунды, но именно вы и не дали внести бесплатный прогноз!

Нижче буде відповідь для Вас.

Написав вам у лічку.

Олександр Григорович.В українській мові немає такого слова.Є "приватні повідомлення".
Пишіть краще російською,я з розумінням сприйму,бо Ви з російськомовного регіону,Малої Кондопоги. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 14762
З нами з: 15.11.08
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1803 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:55

tea Начинает слегка подколбашивать... :|
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 464
З нами з: 21.01.17
Подякував: 143 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:56

  дарий написав:tea Начинает слегка подколбашивать... :|

Що маєте на увазі?
tea
 
Повідомлень: 14762
З нами з: 15.11.08
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1803 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:58

tea
Ветка валютная, ваащето :oops: :mrgreen:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 464
З нами з: 21.01.17
Подякував: 143 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:01

  дарий написав:tea
Ветка валютная, ваащето :oops: :mrgreen:

На вихідних дозволяють дискутувати на інші теми.
Ввечері он футбол цікавий буде,будемо вболівати за Хорватію.
tea
 
Повідомлень: 14762
З нами з: 15.11.08
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1803 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:03

tea
Да и в будни особо,вроде, нихто не возражает... 8)
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 464
З нами з: 21.01.17
Подякував: 143 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:06

  дарий написав:tea
Да и в будни особо,вроде, нихто не возражает... 8)

В будній день модератори стирають непрофільні повідомлення.
А сьогодні дехто може розповісти - що снилось останні два дні? :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 14762
З нами з: 15.11.08
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1803 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:11

:lol: tea
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 464
З нами з: 21.01.17
Подякував: 143 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:17

tea В будній день модератори стирають непрофільні повідомлення.
А сьогодні дехто може розповісти - що снилось останні два дні? :mrgreen:
Два дня копанки снились... Восточные и западные.. И токо Полтавские и Харьковские шли на углубление... А,ну да...в Одессе пару-тройку корабликов ждут команды... :)
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 464
З нами з: 21.01.17
Подякував: 143 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:26

  дарий написав:tea
Два дня копанки снились... Восточные и западные..

Копанки все-таки краще,ніж бомбардування російськими літаками Харкова. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 14762
З нами з: 15.11.08
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1803 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 537253735374537553765377>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Долярчик і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 629, 630, 631
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6303 1335628
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 15:05
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1258, 1259, 1260
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12591 1395581
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 11:05
airmax78
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241572
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.