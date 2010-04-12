Додано: Суб 07 лип, 2018 17:42

Для понимания характеристик стоимости жизни, необходимо представить, что вы живете в Германии (индекс равен 100) и тратите ежемесячно 2000 евро на аренду, питание, сопутствующие товары и услуги. Если вы переезжаете в Норвегию (индекс 153), вы будете тратить 153/100=1,53, или в 1,53 раза больше, т.е. 3060 евро, чтобы иметь такой же уровень жизни. Если, с другой стороны, вы переедете в Молдову (индекс 37), вы будете тратить 740 евро в месяц. Если вы переезжаете в страну для работы, приведенный выше пример не действует, так как одним из главных различий в этом случае будет стоимость рабочей силы и, следовательно, уровень вашей будущей зарплаты. Если вы тратите ежемесячно 2000 евро в Германии и переезжаете в Болгарию, вам нужно будет тратить всего 1000 евро, чтобы поддерживать такой же уровень жизни. Тем не менее, средняя начисленная зарплата (netto) в Германии составляет 2600 евро, и тратить 2000 евро в месяц в этом случае не проблема. В Болгарии же средняя зарплата около 400 евро (около 6,5 раз меньше, чем в Германии), так что средний болгарин не может позволить себе потратить 1000 евро в месяц, чтобы поддерживать тот же уровень жизни, что и средний немец.Источник: