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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53735374537553765377>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:30

видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 07 лип, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:36

tea Копанки все-таки краще,ніж бомбардування російськими літаками Харкова. :mrgreen:
Однозначно! Чай, простите, то танки, то литаки... без фанатизма. Часто на авто пересекаю всю Страну. Светка всю область Х. почти сделала... И токо Полтава - капец просто... Самый нищий центральный регион.... В СМИ - тишина... Заворовались, мабуть, полностью! Объездная трасса по Полтаве (осн. часть по городу) - Армагедон. Трасса Рени уже, мабуть, трек... :mrgreen: :!:
За Полтавой (район г. Лубны) плюс минус 50 км - супер мощное строительство раздельной четырехполоски. Куча знаков по ремонту и обьезду в цвете. 2 года точно без изменений, но красиво! :D
А все чешут газ дорогой... У нашего 8) источника, по-моему, все ОК.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 07 лип, 2018 18:06, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:42

Re: Валютный рынок в контексте

Для понимания характеристик стоимости жизни, необходимо представить, что вы живете в Германии (индекс равен 100) и тратите ежемесячно 2000 евро на аренду, питание, сопутствующие товары и услуги. Если вы переезжаете в Норвегию (индекс 153), вы будете тратить 153/100=1,53, или в 1,53 раза больше, т.е. 3060 евро, чтобы иметь такой же уровень жизни. Если, с другой стороны, вы переедете в Молдову (индекс 37), вы будете тратить 740 евро в месяц. Если вы переезжаете в страну для работы, приведенный выше пример не действует, так как одним из главных различий в этом случае будет стоимость рабочей силы и, следовательно, уровень вашей будущей зарплаты. Если вы тратите ежемесячно 2000 евро в Германии и переезжаете в Болгарию, вам нужно будет тратить всего 1000 евро, чтобы поддерживать такой же уровень жизни. Тем не менее, средняя начисленная зарплата (netto) в Германии составляет 2600 евро, и тратить 2000 евро в месяц в этом случае не проблема. В Болгарии же средняя зарплата около 400 евро (около 6,5 раз меньше, чем в Германии), так что средний болгарин не может позволить себе потратить 1000 евро в месяц, чтобы поддерживать тот же уровень жизни, что и средний немец.
https://immigrant.today/article/10206-s ... evropy.htm
Источник: https://immigrant.today/article/10206-s ... evropy.htmЗображення
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:00

Yuri_61 Ну и по нам уж озвучь :D те...
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:16

Re: Валютный рынок в контексте

дарий написав:[Светка всю область Х. почти сделала... И токо Полтава - капец просто...В СМИ - тишина... Заворовались, мабуть, полностью! Объездная трасса по Полтаве (осн. часть по городу) - Армагедон.

Трохи конкретики. Так і є. То мабуть найгірша ділянка, яка є в Полтаві. В самому місті за останні 3 роки відремонтували відсотків 70, навіть в спальних районах нове покриття і тротуари. За об'їзну йде "війна" між міськими і обласними чиновниками вже декілька років. Ніяк не вирішать, з якого бюджету виділяти гроші)) В цьому році турецька "Онур" розпочала будівництво нової об'їздної дороги з 333км Київ-Харків до траси Полтава-Олександрія. Тому напевно стара залишиться в такому стані, доки не завершать будівництво нової.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:23

stryzhko Дай бог! А то, вроде, газовая столица... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:30

Re: Валютный рынок в контексте

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 31199.html
Украина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира и первое место среди европейских стран, об этом говорится в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, который основан на индексе Numbeo.
Этот показатель учитывает около 50 различных факторов. Среди них стоимость аренды жилья, стоимость еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда на городском транспорте и коммунальных услуг.
Так, по данным Numbeo, средняя зарплата в Украине вышла в районе 6639 грн (257 долл.), коммунальные услуги из расчета на 80 кв. м. – 2372 грн (90,8 долл.), проезд в транспорте – 5 грн (0,19 долл.), аренда однокомнатной квартиры – 8 тыс. грн (311 долл.) в месяц. Средняя цена на мясное блюдо в недорогом заведении оказалась всего 100 грн (3,8 долл.), а цена на капучино – 23 грн (0,97 долл.).
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:35

Яресько: Дефицит бюджета Украины не вписывается в программу

Дефицит украинского бюджета выходит за пределы меморандума о сотрудничестве Украины и МВФ, отметила экс-министр финансов
Дефицит бюджета превышает граничные показатели, установленные в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ. Об этом на форуме Ukrainian ID заявила экс-министр финансов Наталья Яресько, передает корреспондент LIGA.net.

"Выглядит, что дефицит бюджета выходит за пределы программы. Это нужно или объяснить, или устранить", - сказала экс-министр.

Также она отметила, что Верховная Рада должна уже на следующей неделе внести правки в закон об Анткоррупционном суде. Еще один принципиальный вопрос для сотрудничества с Фондом - тарифы на газ для населения.

"Возобновление сотрудничества с Фондом - ключевое условие сохранения финансовой стабильности Украины в следующем году", - добавила Яресько.

Подробнее читайте в понедельник в интервью Натальи Яресько на LIGA.net.

http://finance.liga.net/ekonomika/novosti/yaresko-defitsit-byudjeta-ukrainy-ne-vpisyvaetsya-v-programmu-mvf
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:35

  дарий написав:tea
Ветка валютная, ваащето :oops: :mrgreen:

Ну да, в будние дни вы оффтопите на всю кассу.
А в выходные, если вам не нравятся посты, то "становитесь в 3-ю позицию" и начинаете строить из себя балерину-девственницу. Но материалы давно не те :-)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:40

Re: Валютный рынок в контексте

ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
источник:https://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170309-de-zhyty-dobre-porivnyannya-ukrayinskyh-tsin-i-zarplat-zi-svitovymy/
Yuri_61
 
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