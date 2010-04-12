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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лип, 2018 17:30
видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 07 лип, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 лип, 2018 17:36
tea Копанки все-таки краще,ніж бомбардування російськими літаками Харкова.
Однозначно! Чай, простите, то танки, то литаки... без фанатизма. Часто на авто пересекаю всю Страну. Светка всю область Х. почти сделала... И токо Полтава - капец просто... Самый нищий центральный регион.... В СМИ - тишина... Заворовались, мабуть, полностью! Объездная трасса по Полтаве (осн. часть по городу) - Армагедон. Трасса Рени уже, мабуть, трек...
За Полтавой (район г. Лубны) плюс минус 50 км - супер мощное строительство раздельной четырехполоски. Куча знаков по ремонту и обьезду в цвете. 2 года точно без изменений, но красиво!
А все чешут газ дорогой... У нашего источника, по-моему, все ОК.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 07 лип, 2018 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 лип, 2018 17:42
Re: Валютный рынок в контексте
Для понимания характеристик стоимости жизни, необходимо представить, что вы живете в Германии (индекс равен 100) и тратите ежемесячно 2000 евро на аренду, питание, сопутствующие товары и услуги. Если вы переезжаете в Норвегию (индекс 153), вы будете тратить 153/100=1,53, или в 1,53 раза больше, т.е. 3060 евро, чтобы иметь такой же уровень жизни. Если, с другой стороны, вы переедете в Молдову (индекс 37), вы будете тратить 740 евро в месяц. Если вы переезжаете в страну для работы, приведенный выше пример не действует, так как одним из главных различий в этом случае будет стоимость рабочей силы и, следовательно, уровень вашей будущей зарплаты. Если вы тратите ежемесячно 2000 евро в Германии и переезжаете в Болгарию, вам нужно будет тратить всего 1000 евро, чтобы поддерживать такой же уровень жизни. Тем не менее, средняя начисленная зарплата (netto) в Германии составляет 2600 евро, и тратить 2000 евро в месяц в этом случае не проблема. В Болгарии же средняя зарплата около 400 евро (около 6,5 раз меньше, чем в Германии), так что средний болгарин не может позволить себе потратить 1000 евро в месяц, чтобы поддерживать тот же уровень жизни, что и средний немец.
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Додано: Суб 07 лип, 2018 18:16
Re: Валютный рынок в контексте
Трохи конкретики. Так і є. То мабуть найгірша ділянка, яка є в Полтаві. В самому місті за останні 3 роки відремонтували відсотків 70, навіть в спальних районах нове покриття і тротуари. За об'їзну йде "війна" між міськими і обласними чиновниками вже декілька років. Ніяк не вирішать, з якого бюджету виділяти гроші)) В цьому році турецька "Онур" розпочала будівництво нової об'їздної дороги з 333км Київ-Харків до траси Полтава-Олександрія. Тому напевно стара залишиться в такому стані, доки не завершать будівництво нової.
Додано: Суб 07 лип, 2018 18:30
Re: Валютный рынок в контексте
Украина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира и первое место среди европейских стран, об этом говорится в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, который основан на индексе Numbeo.
Этот показатель учитывает около 50 различных факторов. Среди них стоимость аренды жилья, стоимость еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда на городском транспорте и коммунальных услуг.
Так, по данным Numbeo, средняя зарплата в Украине вышла в районе 6639 грн (257 долл.), коммунальные услуги из расчета на 80 кв. м. – 2372 грн (90,8 долл.), проезд в транспорте – 5 грн (0,19 долл.), аренда однокомнатной квартиры – 8 тыс. грн (311 долл.) в месяц. Средняя цена на мясное блюдо в недорогом заведении оказалась всего 100 грн (3,8 долл.), а цена на капучино – 23 грн (0,97 долл.).
Додано: Суб 07 лип, 2018 18:35
Яресько: Дефицит бюджета Украины не вписывается в программу
Всё IMHO
Додано: Суб 07 лип, 2018 18:35
Додано: Суб 07 лип, 2018 18:40
Re: Валютный рынок в контексте
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