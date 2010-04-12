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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5373537453755376

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:47

Re: Валютный рынок в контексте

Людям всегда кажется, что «за забором трава зеленее». Такая же ситуация сложилась и в Украине — многие жители мечтают о том, чтобы переехать в Европу.
Информатор решил сравнить цены на базовые продукты, общественный транспорт, аренду жилья, а также средние зарплаты в Украине и разных странах Европы.
Ближе всего по ценам к Украине оказалась Чехия. Стоимость некоторых продуктов питания в Чешской республике отличаются всего на несколько гривен от украинских. Значительно дороже там стоит аренда квартир — от 9 до 12 тысяч гривен (в сравнении с 4 — 9 в Украине). Разительно отличается и средняя зарплата: жители Чехии получают около 22 тысяч гривен. В целом, стоимость жизни в Чехии на 63% выше, чем в Украине.
Зображення
источник: https://dp.informator.ua/2017/07/04/a-k ... -norvegii/
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:51

pesikot дарий писал(а):
tea
Ветка валютная, ваащето :oops: :mrgreen:

Ну да, в будние дни вы оффтопите на всю кассу.
А в выходные, если вам не нравятся посты, то "становитесь в 3-ю позицию" и начинаете строить из себя балерину-девственницу. Но материалы давно не те :-)
Злобных хамов не люблю... остальное - то таке...
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:55

... а, взагалі: чи потрібно робити НЕпотрібне?!

  budivelnik написав:Тут не проблема в фінансових можливостях...
Тут проблема в голові.
твоїй! :lol: (тут бачу - ти і васько = рука-лице! :mrgreen: )
  budivelnik написав:В мене в магазині приблизно 2000 позицій асортименту по приблизно 10 штук кожної позиції.

...сміюсь з твоїх нікчемних 2тис. позицій :lol:.... в мене їх думаю, що більше 5-ти ТИСЯЧ позицій і деякі від 2-х штук, до 100шт!
...а перераховувати - реально ліньки, бо.... НЕМАЄ НАГАЛЬНОЇ ПОТРЕБИ!!!(один раз третину порахував(грубші речі) і...... стало не цікаво..... НЕМАЄ НА ЦЕ ВЕЛИКОЇ МОТИВАЦІЇ!

п. с.
... ще раз кажу, тобі(і всім!) - Я, як дзеркало! - як до мене хамлять - то і Я починаю хамити, як до мене будеш на Ви, то і тобі ТИ-кати перестану!
... тож ці, вищенаписані і виділені слова собі ЗАМАМ"ЯТАЙТЕ ВСІ ФОРУМЧАНИ!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:59

  дарий написав:Злобных хамов не люблю... остальное - то таке...

А у вас все, кто не согласен с вашим мнением - хамы. Наследие совка :_)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 19:01

Yuri_61
Вы хоть калькулятор в руки возьмите. В Украине давно средняя ЗП не 187$.
Кстати, по ссылке про среднюю ЗП ничего нет
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 19:03

Долярчик
Палишься по легенде. Сильно. Нет у тебя никакого бизнеса.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 19:03

pesikot Как скажете... :D
Баксика, блин, раздротували... :oops: Навищо? :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 19:06

дарий
Песик, у Вас в ЛЖ все ок? :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 19:08

  дарий написав:дарий
Песик, у Вас в ЛЖ все ок? :wink:

Переход на личности. Окончательно спалился :-)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 19:08

... де треба пахати і є мотивація, то Я - НЕ лінуюсь!!!

  tea написав:
  budivelnik написав:Чи хтось буде заперечувати що раз в рік важко 5-10 годин на облік витратити?

Там скоріш ситуація в іншому.
У Долярчика невеликий контейнер,тому асортимент навряд чи більше 1000 позицій.Він стоїть і продає сам,тому може спокійно в зошит записувати те,що продав,щоб потім замовити.Кожного місяця витягував з обігу певну частину грошей,переводив у долари і накопичив на квартиру.

1)... помиляєтесь, дивіться допис вище(будівельнику)
2)... з бізнесу накопичив ~ на пів квартири.... решта - депо під високі тоді %%(25-28річних - дельта+платінум)... ну, і купівля тоді ВІРТУАЛЬНОГО доляра на депо(та ж таки дельта, чи ФіК)

.... але, пахав і пашу, майже щодня!(останній раз відпочивав аж один день на "зелені свята"! - тобто, ВЕСЬ червень був БЕЗ ВИХІДНИХ! - і то так буває періодично.... що 2-3 вихідних, на квартал!.... - багато залежить від сезону)
... якось так :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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