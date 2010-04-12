Людям всегда кажется, что «за забором трава зеленее». Такая же ситуация сложилась и в Украине — многие жители мечтают о том, чтобы переехать в Европу. Информатор решил сравнить цены на базовые продукты, общественный транспорт, аренду жилья, а также средние зарплаты в Украине и разных странах Европы. Ближе всего по ценам к Украине оказалась Чехия. Стоимость некоторых продуктов питания в Чешской республике отличаются всего на несколько гривен от украинских. Значительно дороже там стоит аренда квартир — от 9 до 12 тысяч гривен (в сравнении с 4 — 9 в Украине). Разительно отличается и средняя зарплата: жители Чехии получают около 22 тысяч гривен. В целом, стоимость жизни в Чехии на 63% выше, чем в Украине. источник: https://dp.informator.ua/2017/07/04/a-k ... -norvegii/
Ну да, в будние дни вы оффтопите на всю кассу. А в выходные, если вам не нравятся посты, то "становитесь в 3-ю позицию" и начинаете строить из себя балерину-девственницу. Но материалы давно не те Злобных хамов не люблю... остальное - то таке...
budivelnik написав:Тут не проблема в фінансових можливостях... Тут проблема в голові.
твоїй! (тут бачу - ти і васько = рука-лице! )
budivelnik написав:В мене в магазині приблизно 2000 позицій асортименту по приблизно 10 штук кожної позиції.
...сміюсь з твоїх нікчемних 2тис. позицій .... в мене їх думаю, що більше 5-ти ТИСЯЧ позицій і деякі від 2-х штук, до 100шт! ...а перераховувати - реально ліньки, бо.... НЕМАЄ НАГАЛЬНОЇ ПОТРЕБИ!!!(один раз третину порахував(грубші речі) і...... стало не цікаво..... НЕМАЄ НА ЦЕ ВЕЛИКОЇ МОТИВАЦІЇ!
п. с. ... ще раз кажу, тобі(і всім!) - Я, як дзеркало! - як до мене хамлять - то і Я починаю хамити, як до мене будеш на Ви, то і тобі ТИ-кати перестану! ... тож ці, вищенаписані і виділені слова собі ЗАМАМ"ЯТАЙТЕ ВСІ ФОРУМЧАНИ!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
budivelnik написав:Чи хтось буде заперечувати що раз в рік важко 5-10 годин на облік витратити?
Там скоріш ситуація в іншому. У Долярчика невеликий контейнер,тому асортимент навряд чи більше 1000 позицій.Він стоїть і продає сам,тому може спокійно в зошит записувати те,що продав,щоб потім замовити.Кожного місяця витягував з обігу певну частину грошей,переводив у долари і накопичив на квартиру.
1)... помиляєтесь, дивіться допис вище(будівельнику) 2)... з бізнесу накопичив ~ на пів квартири.... решта - депо під високі тоді %%(25-28річних - дельта+платінум)... ну, і купівля тоді ВІРТУАЛЬНОГО доляра на депо(та ж таки дельта, чи ФіК)
.... але, пахав і пашу, майже щодня!(останній раз відпочивав аж один день на "зелені свята"! - тобто, ВЕСЬ червень був БЕЗ ВИХІДНИХ! - і то так буває періодично.... що 2-3 вихідних, на квартал!.... - багато залежить від сезону) ... якось так
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4