https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 31199.html Украина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира и первое место среди европейских стран, об этом говорится в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, который основан на индексе Numbeo. Этот показатель учитывает около 50 различных факторов. Среди них стоимость аренды жилья, стоимость еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда на городском транспорте и коммунальных услуг. Так, по данным Numbeo, средняя зарплата в Украине вышла в районе 6639 грн (257 долл.), коммунальные услуги из расчета на 80 кв. м. – 2372 грн (90,8 долл.), проезд в транспорте – 5 грн (0,19 долл.), аренда однокомнатной квартиры – 8 тыс. грн (311 долл.) в месяц. Средняя цена на мясное блюдо в недорогом заведении оказалась всего 100 грн (3,8 долл.), а цена на капучино – 23 грн (0,97 долл.).
Дефицит украинского бюджета выходит за пределы меморандума о сотрудничестве Украины и МВФ, отметила экс-министр финансов Дефицит бюджета превышает граничные показатели, установленные в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ. Об этом на форуме Ukrainian ID заявила экс-министр финансов Наталья Яресько, передает корреспондент LIGA.net.
"Выглядит, что дефицит бюджета выходит за пределы программы. Это нужно или объяснить, или устранить", - сказала экс-министр.
Также она отметила, что Верховная Рада должна уже на следующей неделе внести правки в закон об Анткоррупционном суде. Еще один принципиальный вопрос для сотрудничества с Фондом - тарифы на газ для населения.
"Возобновление сотрудничества с Фондом - ключевое условие сохранения финансовой стабильности Украины в следующем году", - добавила Яресько.
Подробнее читайте в понедельник в интервью Натальи Яресько на LIGA.net.
дарий написав:stryzhko Дай бог! А то, вроде, газовая столица...
Та тут грошей стільки, що не встигають в асфальт закатувати). Минулого року розпочали в кінці березня, а закінчили в грудні з першим снігом)) Харків'яни ще дивувалися, скільки дітей на роликах, роверах і сігвеях в спальних районах по рівненькому асфальту ганяє).
Хорошая пугалка от какой-то там частной компании с ограниченной ответственностью. Никаких данных, на основании которых можно сделать выводы, не представлено. Просто напечатал отстающий студентик пару предложений о том, что может быть цены на нефть достигнут 150 долларов. А о том, что может быть и не достигнут поленился дописать.
Но оттуда же касательно валютного рынка есть цитата по более животрепещущей теме - реально начавшихся крупных торговых войнах. Торговая война сама по себе является основанием для сильных колебаний курсов валют тех стран, которые втянуты в нее. Вспоминаем торговую войну России и Украины - результатом явилось девальвация гривны в 3,5 раза и девальвация рубля в 2 раза.
Ящик Пандоры
По большому счету напрямую протекционизм Вашингтона украинских металлургов сильно не задевает. За прошлый год они поставили в США продукции всего на 166 млн долл. – это чуть больше 1% от их суммарных экспортных доходов. Для сравнения: поставки в ЕС принесли более 3,5 млрд долл. Европейское направление пока что намного чувствительнее для украинского ГМК. И разгорающаяся торговая война вселяет тревогу. Даже если Евросоюз не закроет напрямую двери перед украинским металлом, рикошетом американско-европейской конфронтации может стать глобальное падение цен на металл, эффект домино на других ключевых для Украины рынках – Турции и Ближнего Востока, замедление мировой экономики, крушение системы ВТО.
Американский президент открыл ящик Пандоры. Как отмечает британская Financial Times в своей редакционной статье, вскоре может оказаться, что введение пошлин на сталь – это мелочь, поскольку в зоне риска очутилась вся система международного торгового права. Попытка лидеров стран "большой семерки" образумить Д.Трампа во время последней июньской встречи в Канаде, похоже, к успеху не привела. Как разочарованно прокомментировала ее результаты глава МВФ Кристин Лагард, над мировой экономикой нависло "большое и темное облако", навеянное намерением поставить под сомнение действующие ныне методы ведения торговли, международного сотрудничества и работы международных организаций.
Хотя, возможно, американский президент действует в том же ключе, на линии фола, что и в свежей истории с Северной Кореей. Казалось, отношения между ними вот-вот дойдут до точки кипения, но результатом оказалось стремительное потепление и серия взаимных компромиссов. С другой стороны, в США еще помнят попытку подобных протекционистских мер со стороны другого президента – Джорджа Буша-младшего. Защищая своих металлургов, он тоже ввел в 2002 г. пошлины в размере 30% на большинство стальной продукции, поступающей на рынок США. В результате производство стали в стране выросло на 4%, но сталеплавильная и ряд смежных отраслей потеряли при этом около 200 тыс. рабочих мест, а целая группа государств предъявила США иски на общую сумму более 2 млрд долл. В конце 2003 г. Буш отменил свое решение. Чем закончится эскапада Д.Трампа – покажет время.
Только что России забили ответный гол - 1:1. Все тотализаторщики перестали ставить на результаты игр, так как слишком много неожиданностей на чемпионате. Ставим на забитые голы и прочие второстепенные события и выигрываем.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
ЛАД написав:Харьков работает по вчерашним курсам 26,16-20/26,23-25.
Харьков подросли на пару копеек ..причина в основном не в высоком спросе , а в отсутствии приноса .
погода не летная, по базарам никто не шарится, покупать ничего не спешат, поэтому валюту не сливают... а продавцам валюта после скачка недавнего очень нужна вдруг стала с запасом, возможно пора уже заказывать товар на осень.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.