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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лип, 2018 18:30
Re: Валютный рынок в контексте
Украина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира и первое место среди европейских стран, об этом говорится в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, который основан на индексе Numbeo.
Этот показатель учитывает около 50 различных факторов. Среди них стоимость аренды жилья, стоимость еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда на городском транспорте и коммунальных услуг.
Так, по данным Numbeo, средняя зарплата в Украине вышла в районе 6639 грн (257 долл.), коммунальные услуги из расчета на 80 кв. м. – 2372 грн (90,8 долл.), проезд в транспорте – 5 грн (0,19 долл.), аренда однокомнатной квартиры – 8 тыс. грн (311 долл.) в месяц. Средняя цена на мясное блюдо в недорогом заведении оказалась всего 100 грн (3,8 долл.), а цена на капучино – 23 грн (0,97 долл.).
Додано: Суб 07 лип, 2018 18:35
Яресько: Дефицит бюджета Украины не вписывается в программу
Всё IMHO
Додано: Суб 07 лип, 2018 19:40
Re: Валютный рынок в контексте
Та тут грошей стільки, що не встигають в асфальт закатувати). Минулого року розпочали в кінці березня, а закінчили в грудні з першим снігом)) Харків'яни ще дивувалися, скільки дітей на роликах, роверах і сігвеях в спальних районах по рівненькому асфальту ганяє).
Додано: Суб 07 лип, 2018 19:53
stryzhko А вы их на трассу - слева и справа одни шиномонтажки...Даже сигвеи сделают, думаю. Уж очень все поставлено!
Додано: Суб 07 лип, 2018 20:43
Хорошая пугалка от какой-то там частной компании с ограниченной ответственностью. Никаких данных, на основании которых можно сделать выводы, не представлено. Просто напечатал отстающий студентик пару предложений о том, что может быть цены на нефть достигнут 150 долларов. А о том, что может быть и не достигнут поленился дописать.
Но оттуда же касательно валютного рынка есть цитата по более животрепещущей теме - реально начавшихся крупных торговых войнах. Торговая война сама по себе является основанием для сильных колебаний курсов валют тех стран, которые втянуты в нее. Вспоминаем торговую войну России и Украины - результатом явилось девальвация гривны в 3,5 раза и девальвация рубля в 2 раза.
Только что России забили ответный гол - 1:1. Все тотализаторщики перестали ставить на результаты игр, так как слишком много неожиданностей на чемпионате. Ставим на забитые голы и прочие второстепенные события и выигрываем.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Суб 07 лип, 2018 20:51
погода не летная, по базарам никто не шарится, покупать ничего не спешат, поэтому валюту не сливают... а продавцам валюта после скачка недавнего очень нужна вдруг стала с запасом, возможно пора уже заказывать товар на осень.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Суб 07 лип, 2018 20:53
Вкладчик1234
"Возобновление сотрудничества с Фондом - ключевое условие сохранения финансовой стабильности Украины в следующем году", - добавила Яресько.
Не устаю об этом всем напоминать.Среди миллионов перечисляемых мелочей
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 07 лип, 2018 21:32
Додано: Суб 07 лип, 2018 21:41
Re: Валютный рынок в контексте
После девальвации гривны в 2014-2015 годах следующая девальвацию в 2025 году прогнозирую. Не раньше.
Никакие выборы - перевыборы на курс гривны практически не влияют.
Поэтому вернёмся еще к 25 .
Наоборот устроят ревальвацию гривны до па16.
Чтоб пересичные ломанулись сдавать свои матрасные баксы - евро, как это уже было при Тимошенко. Когда по моему Стельмах говорил, что курс бакса по расчётам должен быть 3,8 грн.
Все (!) ломанулись тогда сдавать баксы - евро (шустрые па5,00, медлительные па4,40).
Всё повторят.
Не надейтесь на рост бакса. Не для того они курс задирали чтоб его у вас теперь выше покупать.
Девальвация гривны переносится на 2025 год.
Мы стали жить в иных условиях (плавающего валютного курса) долго не дождётесь девальвации гривны. Даже этой зимой курс бакса не вырастет, как это было 3 года. подряд. Не допустят наживы на скачках курса гривна - бакс.
Вы думаете что вы умные на скачках валютного курса играть? Они вас всех умнее и хитрее, так как это их работа (НБУ)
Курс в госбюджете, как объясняют, ни о чём не говорит. Он взят для того, чтоб сделать госбюджет бездефицитным. А многие купились на это. А их никто и обманывать не собирался. Для бумаги был взят этот курс (29,2?)
Тут Чай задевал меня, мол за сейф я спрашивал. Так он нужен, даже если у тебя 1 тыс грн.
Каждый не лох должен иметь потайной стальной сейф. Такой, чтоб болгаркой не распилить. А я не хочу быть лошарой.
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