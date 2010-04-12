Додано: Суб 07 лип, 2018 20:43

Ящик Пандоры



По большому счету напрямую протекционизм Вашингтона украинских металлургов сильно не задевает. За прошлый год они поставили в США продукции всего на 166 млн долл. – это чуть больше 1% от их суммарных экспортных доходов. Для сравнения: поставки в ЕС принесли более 3,5 млрд долл. Европейское направление пока что намного чувствительнее для украинского ГМК. И разгорающаяся торговая война вселяет тревогу. Даже если Евросоюз не закроет напрямую двери перед украинским металлом, рикошетом американско-европейской конфронтации может стать глобальное падение цен на металл, эффект домино на других ключевых для Украины рынках – Турции и Ближнего Востока, замедление мировой экономики, крушение системы ВТО.



Американский президент открыл ящик Пандоры. Как отмечает британская Financial Times в своей редакционной статье, вскоре может оказаться, что введение пошлин на сталь – это мелочь, поскольку в зоне риска очутилась вся система международного торгового права. Попытка лидеров стран "большой семерки" образумить Д.Трампа во время последней июньской встречи в Канаде, похоже, к успеху не привела. Как разочарованно прокомментировала ее результаты глава МВФ Кристин Лагард, над мировой экономикой нависло "большое и темное облако", навеянное намерением поставить под сомнение действующие ныне методы ведения торговли, международного сотрудничества и работы международных организаций.



Хотя, возможно, американский президент действует в том же ключе, на линии фола, что и в свежей истории с Северной Кореей. Казалось, отношения между ними вот-вот дойдут до точки кипения, но результатом оказалось стремительное потепление и серия взаимных компромиссов. С другой стороны, в США еще помнят попытку подобных протекционистских мер со стороны другого президента – Джорджа Буша-младшего. Защищая своих металлургов, он тоже ввел в 2002 г. пошлины в размере 30% на большинство стальной продукции, поступающей на рынок США. В результате производство стали в стране выросло на 4%, но сталеплавильная и ряд смежных отраслей потеряли при этом около 200 тыс. рабочих мест, а целая группа государств предъявила США иски на общую сумму более 2 млрд долл. В конце 2003 г. Буш отменил свое решение. Чем закончится эскапада Д.Трампа – покажет время.

Хорошая пугалка от какой-то там частной компании с ограниченной ответственностью.Никаких данных, на основании которых можно сделать выводы, не представлено. Просто напечатал отстающий студентик пару предложений о том, что может быть цены на нефть достигнут 150 долларов. А о том, что может быть и не достигнут поленился дописать.Но оттуда же касательно валютного рынка есть цитата по более животрепещущей теме - реально начавшихся крупных торговых войнах. Торговая война сама по себе является основанием для сильных колебаний курсов валют тех стран, которые втянуты в нее. Вспоминаем торговую войну России и Украины - результатом явилось девальвация гривны в 3,5 раза и девальвация рубля в 2 раза.Только что России забили ответный гол - 1:1. Все тотализаторщики перестали ставить на результаты игр, так как слишком много неожиданностей на чемпионате. Ставим на забитые голы и прочие второстепенные события и выигрываем.