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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5371537253735374

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:23

stryzhko Дай бог! А то, вроде, газовая столица... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:30

Re: Валютный рынок в контексте

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 31199.html
Украина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира и первое место среди европейских стран, об этом говорится в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, который основан на индексе Numbeo.
Этот показатель учитывает около 50 различных факторов. Среди них стоимость аренды жилья, стоимость еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда на городском транспорте и коммунальных услуг.
Так, по данным Numbeo, средняя зарплата в Украине вышла в районе 6639 грн (257 долл.), коммунальные услуги из расчета на 80 кв. м. – 2372 грн (90,8 долл.), проезд в транспорте – 5 грн (0,19 долл.), аренда однокомнатной квартиры – 8 тыс. грн (311 долл.) в месяц. Средняя цена на мясное блюдо в недорогом заведении оказалась всего 100 грн (3,8 долл.), а цена на капучино – 23 грн (0,97 долл.).
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:35

Яресько: Дефицит бюджета Украины не вписывается в программу

Дефицит украинского бюджета выходит за пределы меморандума о сотрудничестве Украины и МВФ, отметила экс-министр финансов
Дефицит бюджета превышает граничные показатели, установленные в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ. Об этом на форуме Ukrainian ID заявила экс-министр финансов Наталья Яресько, передает корреспондент LIGA.net.

"Выглядит, что дефицит бюджета выходит за пределы программы. Это нужно или объяснить, или устранить", - сказала экс-министр.

Также она отметила, что Верховная Рада должна уже на следующей неделе внести правки в закон об Анткоррупционном суде. Еще один принципиальный вопрос для сотрудничества с Фондом - тарифы на газ для населения.

"Возобновление сотрудничества с Фондом - ключевое условие сохранения финансовой стабильности Украины в следующем году", - добавила Яресько.

Подробнее читайте в понедельник в интервью Натальи Яресько на LIGA.net.

http://finance.liga.net/ekonomika/novosti/yaresko-defitsit-byudjeta-ukrainy-ne-vpisyvaetsya-v-programmu-mvf
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 19:40

Re: Валютный рынок в контексте

дарий написав:stryzhko Дай бог! А то, вроде, газовая столица... :D

Та тут грошей стільки, що не встигають в асфальт закатувати). Минулого року розпочали в кінці березня, а закінчили в грудні з першим снігом)) Харків'яни ще дивувалися, скільки дітей на роликах, роверах і сігвеях в спальних районах по рівненькому асфальту ганяє).
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 19:53

stryzhko А вы их на трассу - слева и справа одни шиномонтажки...Даже сигвеи сделают, думаю. Уж очень все поставлено! :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 20:43

  ЛАД написав:https://www.minprom.ua/news/245645.html

Хорошая пугалка от какой-то там частной компании с ограниченной ответственностью. :mrgreen: Никаких данных, на основании которых можно сделать выводы, не представлено. Просто напечатал отстающий студентик пару предложений о том, что может быть цены на нефть достигнут 150 долларов. А о том, что может быть и не достигнут поленился дописать.

Но оттуда же касательно валютного рынка есть цитата по более животрепещущей теме - реально начавшихся крупных торговых войнах. Торговая война сама по себе является основанием для сильных колебаний курсов валют тех стран, которые втянуты в нее. Вспоминаем торговую войну России и Украины - результатом явилось девальвация гривны в 3,5 раза и девальвация рубля в 2 раза.

Ящик Пандоры

По большому счету напрямую протекционизм Вашингтона украинских металлургов сильно не задевает. За прошлый год они поставили в США продукции всего на 166 млн долл. – это чуть больше 1% от их суммарных экспортных доходов. Для сравнения: поставки в ЕС принесли более 3,5 млрд долл. Европейское направление пока что намного чувствительнее для украинского ГМК. И разгорающаяся торговая война вселяет тревогу. Даже если Евросоюз не закроет напрямую двери перед украинским металлом, рикошетом американско-европейской конфронтации может стать глобальное падение цен на металл, эффект домино на других ключевых для Украины рынках – Турции и Ближнего Востока, замедление мировой экономики, крушение системы ВТО.

Американский президент открыл ящик Пандоры. Как отмечает британская Financial Times в своей редакционной статье, вскоре может оказаться, что введение пошлин на сталь – это мелочь, поскольку в зоне риска очутилась вся система международного торгового права. Попытка лидеров стран "большой семерки" образумить Д.Трампа во время последней июньской встречи в Канаде, похоже, к успеху не привела. Как разочарованно прокомментировала ее результаты глава МВФ Кристин Лагард, над мировой экономикой нависло "большое и темное облако", навеянное намерением поставить под сомнение действующие ныне методы ведения торговли, международного сотрудничества и работы международных организаций.

Хотя, возможно, американский президент действует в том же ключе, на линии фола, что и в свежей истории с Северной Кореей. Казалось, отношения между ними вот-вот дойдут до точки кипения, но результатом оказалось стремительное потепление и серия взаимных компромиссов. С другой стороны, в США еще помнят попытку подобных протекционистских мер со стороны другого президента – Джорджа Буша-младшего. Защищая своих металлургов, он тоже ввел в 2002 г. пошлины в размере 30% на большинство стальной продукции, поступающей на рынок США. В результате производство стали в стране выросло на 4%, но сталеплавильная и ряд смежных отраслей потеряли при этом около 200 тыс. рабочих мест, а целая группа государств предъявила США иски на общую сумму более 2 млрд долл. В конце 2003 г. Буш отменил свое решение. Чем закончится эскапада Д.Трампа – покажет время.


https://www.minprom.ua/articles/245123.html

Только что России забили ответный гол - 1:1. Все тотализаторщики перестали ставить на результаты игр, так как слишком много неожиданностей на чемпионате. Ставим на забитые голы и прочие второстепенные события и выигрываем.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 20:51

  tehno-teplo написав:
  ЛАД написав:Харьков работает по вчерашним курсам 26,16-20/26,23-25.

Харьков подросли на пару копеек ..причина в основном не в высоком спросе , а в отсутствии приноса .

погода не летная, по базарам никто не шарится, покупать ничего не спешат, поэтому валюту не сливают... а продавцам валюта после скачка недавнего очень нужна вдруг стала с запасом, возможно пора уже заказывать товар на осень.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 20:53

Вкладчик1234
"Возобновление сотрудничества с Фондом - ключевое условие сохранения финансовой стабильности Украины в следующем году", - добавила Яресько.

Не устаю об этом всем напоминать.Среди миллионов перечисляемых мелочей :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 21:32

  дарий написав:stryzhko Дай бог! А то, вроде, газовая столица... :D

вроде основные месторождения там где сходится три области - полтавская, сумская и харькосвкая.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 21:41

Re: Валютный рынок в контексте

После девальвации гривны в 2014-2015 годах следующая девальвацию в 2025 году прогнозирую. Не раньше.
Никакие выборы - перевыборы на курс гривны практически не влияют.
Поэтому вернёмся еще к 25 .
Наоборот устроят ревальвацию гривны до па16.
Чтоб пересичные ломанулись сдавать свои матрасные баксы - евро, как это уже было при Тимошенко. Когда по моему Стельмах говорил, что курс бакса по расчётам должен быть 3,8 грн.
Все (!) ломанулись тогда сдавать баксы - евро (шустрые па5,00, медлительные па4,40).
Всё повторят.
Не надейтесь на рост бакса. Не для того они курс задирали чтоб его у вас теперь выше покупать.
Девальвация гривны переносится на 2025 год.
Мы стали жить в иных условиях (плавающего валютного курса) долго не дождётесь девальвации гривны. Даже этой зимой курс бакса не вырастет, как это было 3 года. подряд. Не допустят наживы на скачках курса гривна - бакс.
Вы думаете что вы умные на скачках валютного курса играть? Они вас всех умнее и хитрее, так как это их работа (НБУ)
Курс в госбюджете, как объясняют, ни о чём не говорит. Он взят для того, чтоб сделать госбюджет бездефицитным. А многие купились на это. А их никто и обманывать не собирался. Для бумаги был взят этот курс (29,2?) :?

Тут Чай задевал меня, мол за сейф я спрашивал. Так он нужен, даже если у тебя 1 тыс грн.
Каждый не лох должен иметь потайной стальной сейф. Такой, чтоб болгаркой не распилить. А я не хочу быть лошарой.
Yuri_61
 
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