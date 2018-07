Додано: Суб 07 лип, 2018 18:30

Украина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира и первое место среди европейских стран, об этом говорится в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, который основан на индексе Numbeo.Этот показатель учитывает около 50 различных факторов. Среди них стоимость аренды жилья, стоимость еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда на городском транспорте и коммунальных услуг.Так, по данным Numbeo, средняя зарплата в Украине вышла в районе 6639 грн (257 долл.), коммунальные услуги из расчета на 80 кв. м. – 2372 грн (90,8 долл.), проезд в транспорте – 5 грн (0,19 долл.), аренда однокомнатной квартиры – 8 тыс. грн (311 долл.) в месяц. Средняя цена на мясное блюдо в недорогом заведении оказалась всего 100 грн (3,8 долл.), а цена на капучино – 23 грн (0,97 долл.).