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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5372537353745375

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 23:09

  buratinyo написав:
  ЛАД написав:https://www.minprom.ua/news/245645.html

Хорошая пугалка от какой-то там частной компании с ограниченной ответственностью. :mrgreen: Никаких данных, на основании которых можно сделать выводы, не представлено. Просто напечатал отстающий студентик пару предложений о том, что может быть цены на нефть достигнут 150 долларов. А о том, что может быть и не достигнут поленился дописать.

Ну это Вы напрасно! По ссылке, собственно, дайджест, но Bloomberg контора достаточно солидная и речь идёт о докладе, где, полагаю, есть и цифры, и анализ. Я так глубоко не залазил, а в дайджесте, естественно, только выводы.
Но оттуда же касательно валютного рынка есть цитата по более животрепещущей теме - реально начавшихся крупных торговых войнах. Торговая война сама по себе является основанием для сильных колебаний курсов валют тех стран, которые втянуты в нее. Вспоминаем торговую войну России и Украины - результатом явилось девальвация гривны в 3,5 раза и девальвация рубля в 2 раза.

Девальвация 2014-15 результат не только и не столько торг. войны, сколько предыдущей эконом. политики в Украине, захвата Крыма и настоящей войны в Донбассе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 23:20

  dj0nk1 написав:
  ЛАД написав:Ссылка на страницу, не разобрался. как там давать ссылку на конкретный пост.

В правом, верхнем углу маленький значок похожий на молекулу - это и есть пункт "поделиться сообщением".

Спасибо!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 23:26

Yuri_61
Юрик, когда Вы цитируете, получается значительно толковее, чем ваши изложения от себя (если сравнить посты от 18.42 и 22.41 это хорошо видно).
ЛАД
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