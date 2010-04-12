RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5372537353745375

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 23:09

  buratinyo написав:
  ЛАД написав:https://www.minprom.ua/news/245645.html

Хорошая пугалка от какой-то там частной компании с ограниченной ответственностью. :mrgreen: Никаких данных, на основании которых можно сделать выводы, не представлено. Просто напечатал отстающий студентик пару предложений о том, что может быть цены на нефть достигнут 150 долларов. А о том, что может быть и не достигнут поленился дописать.

Ну это Вы напрасно! По ссылке, собственно, дайджест, но Bloomberg контора достаточно солидная и речь идёт о докладе, где, полагаю, есть и цифры, и анализ. Я так глубоко не залазил, а в дайджесте, естественно, только выводы.
Но оттуда же касательно валютного рынка есть цитата по более животрепещущей теме - реально начавшихся крупных торговых войнах. Торговая война сама по себе является основанием для сильных колебаний курсов валют тех стран, которые втянуты в нее. Вспоминаем торговую войну России и Украины - результатом явилось девальвация гривны в 3,5 раза и девальвация рубля в 2 раза.

Девальвация 2014-15 результат не только и не столько торг. войны, сколько предыдущей эконом. политики в Украине, захвата Крыма и настоящей войны в Донбассе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9718
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3061 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 23:20

  dj0nk1 написав:
  ЛАД написав:Ссылка на страницу, не разобрался. как там давать ссылку на конкретный пост.

В правом, верхнем углу маленький значок похожий на молекулу - это и есть пункт "поделиться сообщением".

Спасибо!
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9718
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3061 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 23:26

Yuri_61
Юрик, когда Вы цитируете, получается значительно толковее, чем ваши изложения от себя (если сравнить посты от 18.42 и 22.41 это хорошо видно).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9718
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3061 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 06:40

Re: Валютный рынок в контексте

Не хочется заниматься анализами, но видимо, с понедельника прийдется. Тогда будет выложена формула по доллару. Если кто помнит, то реальная стоиомсть доллара была давно построена по моей формуле и должна составлять около 96 грн. за доллар.
Kabanchik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 27.09.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 06:52

  Kabanchik написав:Не хочется заниматься анализами, но видимо, с понедельника прийдется. Тогда будет выложена формула по доллару. Если кто помнит, то реальная стоиомсть доллара была давно построена по моей формуле и должна составлять около 96 грн. за доллар.

у 2038 році (забули додати)
KIM30
 
Повідомлень: 5346
З нами з: 12.11.09
Подякував: 920 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 06:56

  Kabanchik написав:Не хочется заниматься анализами, но видимо, с понедельника прийдется. Тогда будет выложена формула по доллару. Если кто помнит, то реальная стоиомсть доллара была давно построена по моей формуле и должна составлять около 96 грн. за доллар.


дорогой коллега,у меня тоже есть формулв по валютному курсу.

но в НБУ и в Кабмине думают по своему. Это они решают, когда будет девальвация или (!) ревальвация гривны. И формулы ни мои ни Ваши нам не помогут.
Последний пример: девальвация национальных валют стран мира в 2014 - 2015 годах, в т.ч. в Украине, которую у нас многие ошибочно полностью связывают с Майданом и войной на Донбассе. Она бы в любом случае произошла бы. Может не в 3,5 раза, а в как при Тимошенко в 2008г.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1046
З нами з: 30.09.15
Подякував: 143 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 06:59

  ЛАД написав:Yuri_61
Юрик, когда Вы цитируете, получается значительно толковее, чем ваши изложения от себя (если сравнить посты от 18.42 и 22.41 это хорошо видно).


Во первых, со мной не надо так неуважительно.
Во вторых, Ваша критика это всего лишь Вас субъективный взгляд, который необъективен априори. Вы настроены негативно против меня.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 08 лип, 2018 07:07, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1046
З нами з: 30.09.15
Подякував: 143 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 07:06

  Yuri_61 написав:
  ЛАД написав:Yuri_61
Юрик, когда Вы цитируете, получается значительно толковее, чем ваши изложения от себя (если сравнить посты от 18.42 и 22.41 это хорошо видно).


Это у Вас субъективный взгляд. Вы просто против меня против меня так не конструктивно настроелись.

можна поцікавитись... Ви вже свою хату утеплили і замінили опалення? :wink:
KIM30
 
Повідомлень: 5346
З нами з: 12.11.09
Подякував: 920 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 07:09

  KIM30 написав:
  Yuri_61 написав:
  ЛАД написав:Yuri_61
Юрик, когда Вы цитируете, получается значительно толковее, чем ваши изложения от себя (если сравнить посты от 18.42 и 22.41 это хорошо видно).


Это у Вас субъективный взгляд. Вы просто против меня против меня так не конструктивно настроелись.

можна поцікавитись... Ви вже свою хату утеплили і замінили опалення? :wink:

хватит, проехали
Yuri_61
 
Повідомлень: 1046
З нами з: 30.09.15
Подякував: 143 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5372537353745375
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Yuri_61 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 629, 630, 631
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6303 1335694
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 15:05
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1258, 1259, 1260
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12591 1395848
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 11:05
airmax78
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241578
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.