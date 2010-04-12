Хорошая пугалка от какой-то там частной компании с ограниченной ответственностью. Никаких данных, на основании которых можно сделать выводы, не представлено. Просто напечатал отстающий студентик пару предложений о том, что может быть цены на нефть достигнут 150 долларов. А о том, что может быть и не достигнут поленился дописать.
Ну это Вы напрасно! По ссылке, собственно, дайджест, но Bloomberg контора достаточно солидная и речь идёт о докладе, где, полагаю, есть и цифры, и анализ. Я так глубоко не залазил, а в дайджесте, естественно, только выводы.
Но оттуда же касательно валютного рынка есть цитата по более животрепещущей теме - реально начавшихся крупных торговых войнах. Торговая война сама по себе является основанием для сильных колебаний курсов валют тех стран, которые втянуты в нее. Вспоминаем торговую войну России и Украины - результатом явилось девальвация гривны в 3,5 раза и девальвация рубля в 2 раза.
Девальвация 2014-15 результат не только и не столько торг. войны, сколько предыдущей эконом. политики в Украине, захвата Крыма и настоящей войны в Донбассе.
Не хочется заниматься анализами, но видимо, с понедельника прийдется. Тогда будет выложена формула по доллару. Если кто помнит, то реальная стоиомсть доллара была давно построена по моей формуле и должна составлять около 96 грн. за доллар.
Kabanchik написав:Не хочется заниматься анализами, но видимо, с понедельника прийдется. Тогда будет выложена формула по доллару. Если кто помнит, то реальная стоиомсть доллара была давно построена по моей формуле и должна составлять около 96 грн. за доллар.
Kabanchik написав:Не хочется заниматься анализами, но видимо, с понедельника прийдется. Тогда будет выложена формула по доллару. Если кто помнит, то реальная стоиомсть доллара была давно построена по моей формуле и должна составлять около 96 грн. за доллар.
дорогой коллега,у меня тоже есть формулв по валютному курсу.
но в НБУ и в Кабмине думают по своему. Это они решают, когда будет девальвация или (!) ревальвация гривны. И формулы ни мои ни Ваши нам не помогут. Последний пример: девальвация национальных валют стран мира в 2014 - 2015 годах, в т.ч. в Украине, которую у нас многие ошибочно полностью связывают с Майданом и войной на Донбассе. Она бы в любом случае произошла бы. Может не в 3,5 раза, а в как при Тимошенко в 2008г.