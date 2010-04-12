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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5373537453755376

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 07:30

  Pupsik написав:
  Kabanchik написав:Не хочется заниматься анализами, но видимо, с понедельника прийдется.


Удачи! Ждем результатов анализов!

знаємо ці аналізи. Згідни них по піссят вже мало бути два роки тому.
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 07:57

Re: Валютный рынок в контексте

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 08:21

  Yuri_61 написав:Тут Чай задевал меня, мол за сейф я спрашивал. Так он нужен, даже если у тебя 1 тыс грн.
Каждый не лох должен иметь потайной стальной сейф. Такой, чтоб болгаркой не распилить. А я не хочу быть лошарой.

Уточню только, что наличие потайного стального сейфа и 1 тыс грн. -- недостаточное условие, чтоб не быть лошарой.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 08:28

  Игорь написав:
  Yuri_61 написав:Тут Чай задевал меня, мол за сейф я спрашивал. Так он нужен, даже если у тебя 1 тыс грн.
Каждый не лох должен иметь потайной стальной сейф. Такой, чтоб болгаркой не распилить. А я не хочу быть лошарой.

Уточню только, что наличие потайного стального сейфа и 1 тыс грн. -- недостаточное условие, чтоб не быть лошарой.

Лучше десяток сейфов. 9 из них пустышки. Много металлических монет, замурованных в стены, полы, чтоб миноискателель был бесполезный. В основном сейфе вмонтировать ещё три сейфа по система "матрёшка". Встроенная звуковая и радиосигнализация на смартфон с разными диапазонами частот. Датчики движения, хзадымления, загазованности. Всё, включая изображение и звук по независимым нескольким каналам (чтоб исключить глушение сигнала) на два дублирующих смартфона. Всё продублировать на случай отказа техники на месте или у провайдеров. Плюс договор с охранной службой.
Плюс к этому зарегистрированное оружие.
Ещё лучше иметь свой собственный банк.
Риски: ограбят те же "охранники", управляющий твоего банка с кассиром слиняют с твоими бабками за бугор. Бандюки с помощью утюга или паяльника быстро заставят тебя указать на сейф.
Вариантов масса отъёма бабла или золота. Плюс возможные стихийные бедствия.
И как эти багатеи живут и наслаждаются жизнью? Или не наслаждаются? :mrgreen: И стоит ли им завидовать и себя упрекать, что вот они такие удачливые, а ты чмо? Вот в чём вопрос. Объясните мне.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 08:48

  Yuri_61 написав:
  Игорь написав:
  Yuri_61 написав:Тут Чай задевал меня, мол за сейф я спрашивал. Так он нужен, даже если у тебя 1 тыс грн.
Каждый не лох должен иметь потайной стальной сейф. Такой, чтоб болгаркой не распилить. А я не хочу быть лошарой.

Уточню только, что наличие потайного стального сейфа и 1 тыс грн. -- недостаточное условие, чтоб не быть лошарой.

И стоит ли им завидовать и себя упрекать, что вот они такие удачливые, а ты чмо? Вот в чём вопрос. Объясните мне.

Глубоко. Живите и радуйтесь жизни. Главное здоровье
Игорь
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