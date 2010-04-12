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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 лип, 2018 07:30
Pupsik написав: Kabanchik написав:
Не хочется заниматься анализами, но видимо, с понедельника прийдется.
Удачи! Ждем результатов анализов!
знаємо ці аналізи. Згідни них по піссят вже мало бути два роки тому.
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KIM30
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Додано: Нед 08 лип, 2018 07:57
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Yuri_61
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Додано: Нед 08 лип, 2018 08:21
Yuri_61 написав:
Тут Чай задевал меня, мол за сейф я спрашивал. Так он нужен, даже если у тебя 1 тыс грн.
Каждый не лох должен иметь потайной стальной сейф. Такой, чтоб болгаркой не распилить. А я не хочу быть лошарой.
Уточню только, что наличие потайного стального сейфа и 1 тыс грн. -- недостаточное условие, чтоб не быть лошарой.
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Игорь
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Додано: Нед 08 лип, 2018 08:28
Игорь написав: Yuri_61 написав:
Тут Чай задевал меня, мол за сейф я спрашивал. Так он нужен, даже если у тебя 1 тыс грн.
Каждый не лох должен иметь потайной стальной сейф. Такой, чтоб болгаркой не распилить. А я не хочу быть лошарой.
Уточню только, что наличие потайного стального сейфа и 1 тыс грн. -- недостаточное условие, чтоб не быть лошарой.
Лучше десяток сейфов. 9 из них пустышки. Много металлических монет, замурованных в стены, полы, чтоб миноискателель был бесполезный. В основном сейфе вмонтировать ещё три сейфа по система "матрёшка". Встроенная звуковая и радиосигнализация на смартфон с разными диапазонами частот. Датчики движения, хзадымления, загазованности. Всё, включая изображение и звук по независимым нескольким каналам (чтоб исключить глушение сигнала) на два дублирующих смартфона. Всё продублировать на случай отказа техники на месте или у провайдеров. Плюс договор с охранной службой.
Плюс к этому зарегистрированное оружие.
Ещё лучше иметь свой собственный банк.
Риски: ограбят те же "охранники", управляющий твоего банка с кассиром слиняют с твоими бабками за бугор. Бандюки с помощью утюга или паяльника быстро заставят тебя указать на сейф.
Вариантов масса отъёма бабла или золота. Плюс возможные стихийные бедствия.
И как эти багатеи живут и наслаждаются жизнью? Или не наслаждаются?
И стоит ли им завидовать и себя упрекать, что вот они такие удачливые, а ты чмо? Вот в чём вопрос. Объясните мне.
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Yuri_61
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Додано: Нед 08 лип, 2018 08:48
Yuri_61 написав:
Игорь написав: Yuri_61 написав:
Тут Чай задевал меня, мол за сейф я спрашивал. Так он нужен, даже если у тебя 1 тыс грн.
Каждый не лох должен иметь потайной стальной сейф. Такой, чтоб болгаркой не распилить. А я не хочу быть лошарой.
Уточню только, что наличие потайного стального сейфа и 1 тыс грн. -- недостаточное условие, чтоб не быть лошарой.
И стоит ли им завидовать и себя упрекать, что вот они такие удачливые, а ты чмо? Вот в чём вопрос. Объясните мне.
Глубоко. Живите и радуйтесь жизни. Главное здоровье
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Игорь
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