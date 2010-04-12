Додано: Нед 08 лип, 2018 08:28

Игорь написав: Yuri_61 написав: Тут Чай задевал меня, мол за сейф я спрашивал. Так он нужен, даже если у тебя 1 тыс грн.

Каждый не лох должен иметь потайной стальной сейф. Такой, чтоб болгаркой не распилить. А я не хочу быть лошарой. Тут Чай задевал меня, мол за сейф я спрашивал. Так он нужен, даже если у тебя 1 тыс грн.Каждый не лох должен иметь потайной стальной сейф. Такой, чтоб болгаркой не распилить. А я не хочу быть лошарой.

Уточню только, что наличие потайного стального сейфа и 1 тыс грн. -- недостаточное условие, чтоб не быть лошарой. Уточню только, что наличие потайного стального сейфа и 1 тыс грн. -- недостаточное условие, чтоб не быть лошарой.

Лучше десяток сейфов. 9 из них пустышки. Много металлических монет, замурованных в стены, полы, чтоб миноискателель был бесполезный. В основном сейфе вмонтировать ещё три сейфа по система "матрёшка". Встроенная звуковая и радиосигнализация на смартфон с разными диапазонами частот. Датчики движения, хзадымления, загазованности. Всё, включая изображение и звук по независимым нескольким каналам (чтоб исключить глушение сигнала) на два дублирующих смартфона. Всё продублировать на случай отказа техники на месте или у провайдеров. Плюс договор с охранной службой.Плюс к этому зарегистрированное оружие.Ещё лучше иметь свой собственный банк.Риски: ограбят те же "охранники", управляющий твоего банка с кассиром слиняют с твоими бабками за бугор. Бандюки с помощью утюга или паяльника быстро заставят тебя указать на сейф.Вариантов масса отъёма бабла или золота. Плюс возможные стихийные бедствия.И как эти багатеи живут и наслаждаются жизнью? Или не наслаждаются?И стоит ли им завидовать и себя упрекать, что вот они такие удачливые, а ты чмо? Вот в чём вопрос. Объясните мне.