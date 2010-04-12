Додано: Нед 08 лип, 2018 08:53

Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.



На интернет-форумах разгорелось жаркое обсуждение, как следует понимать эти слова чиновника. В результате пришли к выводу, что таким образом Ворушилин решил донести до широких масс два важных меседжа.



Меседж №1. Грядет сильное падение гривны. Все мы отлично помним, что произошло в Украине в 2014 году: трехкратное падение национальной валюты нанесло сильный удар по банковской системе. За последних четыре года из 180 банков в стране осталось 82, из них 39 – с иностранным капиталом. Главной причиной банкопада стала невозможность обслуживания валютных счетов и депозитов. Все это отлично известно директору Фонда, который «принял на себя» пострадавших вкладчиков.

И если сейчас он делает подобное заявление, то вопрос кратного роста доллара – уже на повестке дня. И стоит задача спасти хотя бы остатки украинской банковской системы. А для этого необходимо снизить валютные риски.



Меседж №2. Валютные депозиты не нужны украинским банкам. И если бы была такая возможность, банки полностью прекратили их принимать.



Украинским банкам нужна гривна, желательно по низкой цене. Другое дело, что население, пережившее несколько волн девальвации гривны, не сильно ей доверяет. И согласно отнести в банк деньги в той валюте, которую считает более надежной. Прежде всего, это доллар США. Банки же, которым запрещено кредитовать в иностранной валюте заемщиков, у которых нет валютных доходов, вынуждены продавать валюту на межбанковском валютном рынке и отдавать в долг уже полученную гривну. А курсовые риски – взваливать на себя.



В этом году государственные банки, воспользовавшись возникшей монополией на депозитном рынке, начали активно понижать процентные ставки, прежде всего, по валютным вкладам. Население начали подталкивать к тому, чтобы оно забирало валютные депозиты, продавало доллары и евро банкам, а гривну – оставляло на банковских депозитах в национальной валюте. Однако даже «смешные» процентные ставки больше не отпугивают клиентов; доллары несут под 2-3% годовых!



Отлично понимая, к чему это приведет, очевидно, в высших эшелонах власти и было предпринято решение всячески помешать наращиванию базы депозитов в иностранной валюте. А Константин Ворушилин просто озвучил принятые решения, сделав это в слегка завуалированном виде.



И теперь вкладчики стоят перед нелегким выбором: или забрать валюту из банков и думать, что с ней делать дальше, или рискнуть и оставить валюту в банках. Ведь от повторения 2014 года, когда валютные вкладчики (хранившие в одном банке больше 8 тысяч долларов) фактически потеряли большую часть своего депозита, никто не застрахован. Сейчас, когда Украина не имеет поддержки в виде «валютной подушки» МВФ, риск дефолта и резкого обвала гривны вырос в разы.

Что будет с валютой, которую население отнесло в банки на депозиты, в этом случае? То же, что уже проходили в 2008 и 2014 годах.



Егор Зелинский