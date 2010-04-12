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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53745375537653775378>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 07:30

  Pupsik написав:
  Kabanchik написав:Не хочется заниматься анализами, но видимо, с понедельника прийдется.


Удачи! Ждем результатов анализов!

знаємо ці аналізи. Згідни них по піссят вже мало бути два роки тому.
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 07:57

Re: Валютный рынок в контексте

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 08:21

  Yuri_61 написав:Тут Чай задевал меня, мол за сейф я спрашивал. Так он нужен, даже если у тебя 1 тыс грн.
Каждый не лох должен иметь потайной стальной сейф. Такой, чтоб болгаркой не распилить. А я не хочу быть лошарой.

Уточню только, что наличие потайного стального сейфа и 1 тыс грн. -- недостаточное условие, чтоб не быть лошарой.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 08:28

удалил
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 08 лип, 2018 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 08:48

  Yuri_61 написав:
  Игорь написав:
  Yuri_61 написав:Тут Чай задевал меня, мол за сейф я спрашивал. Так он нужен, даже если у тебя 1 тыс грн.
Каждый не лох должен иметь потайной стальной сейф. Такой, чтоб болгаркой не распилить. А я не хочу быть лошарой.

Уточню только, что наличие потайного стального сейфа и 1 тыс грн. -- недостаточное условие, чтоб не быть лошарой.

И стоит ли им завидовать и себя упрекать, что вот они такие удачливые, а ты чмо? Вот в чём вопрос. Объясните мне.

Глубоко. Живите и радуйтесь жизни. Главное здоровье
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 08:53

Re: Валютный рынок в контексте

Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.

На интернет-форумах разгорелось жаркое обсуждение, как следует понимать эти слова чиновника. В результате пришли к выводу, что таким образом Ворушилин решил донести до широких масс два важных меседжа.

Меседж №1. Грядет сильное падение гривны. Все мы отлично помним, что произошло в Украине в 2014 году: трехкратное падение национальной валюты нанесло сильный удар по банковской системе. За последних четыре года из 180 банков в стране осталось 82, из них 39 – с иностранным капиталом. Главной причиной банкопада стала невозможность обслуживания валютных счетов и депозитов. Все это отлично известно директору Фонда, который «принял на себя» пострадавших вкладчиков.
И если сейчас он делает подобное заявление, то вопрос кратного роста доллара – уже на повестке дня. И стоит задача спасти хотя бы остатки украинской банковской системы. А для этого необходимо снизить валютные риски.

Меседж №2. Валютные депозиты не нужны украинским банкам. И если бы была такая возможность, банки полностью прекратили их принимать.

Украинским банкам нужна гривна, желательно по низкой цене. Другое дело, что население, пережившее несколько волн девальвации гривны, не сильно ей доверяет. И согласно отнести в банк деньги в той валюте, которую считает более надежной. Прежде всего, это доллар США. Банки же, которым запрещено кредитовать в иностранной валюте заемщиков, у которых нет валютных доходов, вынуждены продавать валюту на межбанковском валютном рынке и отдавать в долг уже полученную гривну. А курсовые риски – взваливать на себя.

В этом году государственные банки, воспользовавшись возникшей монополией на депозитном рынке, начали активно понижать процентные ставки, прежде всего, по валютным вкладам. Население начали подталкивать к тому, чтобы оно забирало валютные депозиты, продавало доллары и евро банкам, а гривну – оставляло на банковских депозитах в национальной валюте. Однако даже «смешные» процентные ставки больше не отпугивают клиентов; доллары несут под 2-3% годовых!

Отлично понимая, к чему это приведет, очевидно, в высших эшелонах власти и было предпринято решение всячески помешать наращиванию базы депозитов в иностранной валюте. А Константин Ворушилин просто озвучил принятые решения, сделав это в слегка завуалированном виде.

И теперь вкладчики стоят перед нелегким выбором: или забрать валюту из банков и думать, что с ней делать дальше, или рискнуть и оставить валюту в банках. Ведь от повторения 2014 года, когда валютные вкладчики (хранившие в одном банке больше 8 тысяч долларов) фактически потеряли большую часть своего депозита, никто не застрахован. Сейчас, когда Украина не имеет поддержки в виде «валютной подушки» МВФ, риск дефолта и резкого обвала гривны вырос в разы.
Что будет с валютой, которую население отнесло в банки на депозиты, в этом случае? То же, что уже проходили в 2008 и 2014 годах.

Егор Зелинский
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 09:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Лучше десяток сейфов. 9 из них пустышки. Много металлических монет, замурованных в стены, полы, чтоб миноискателель был бесполезный. В основном сейфе вмонтировать ещё три сейфа по система "матрёшка". Встроенная звуковая и радиосигнализация на смартфон с разными диапазонами частот. Датчики движения, хзадымления, загазованности. Всё, включая изображение и звук по независимым нескольким каналам (чтоб исключить глушение сигнала) на два дублирующих смартфона. Всё продублировать на случай отказа техники на месте или у провайдеров. Плюс договор с охранной службой.
Плюс к этому зарегистрированное оружие.

Никогда ещё тысяча гривен не чувствовала себя более защищённой.
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:27

  Yuri_61 написав:
  ЛАД написав:Yuri_61
Юрик, когда Вы цитируете, получается значительно толковее, чем ваши изложения от себя (если сравнить посты от 18.42 и 22.41 это хорошо видно).


Во первых, со мной не надо так неуважительно.
Во вторых, я также не запечатлён ни глубиной ни актуальностью Ваших изложений.
Много здесь таких, которые не так титулованы, как Вы, но их изложения актуальны и интересны.

Юра, я не претендую на особую глубину, и моя относительная титулованность на форуме ничего особо не значит, но, простите, Ваш пост viewtopic.php?p=4402666#p4402666 напоминает лёгкий бред, такой же, как был у Пургена, или как у Кабанчика. Но Кабанчик пишет очень редко очень короткие посты, и его посты воспринимаются как шутка.
В Вашем посте ни аргументов, ни доказательств - чистый поток воспалённого сознания. Вы хотя бы дописали как Пурген или синус, что Вам это приснилось. Хотя не понимаю смысла выкладывать сны на форум.

P.s. viewtopic.php?p=4402728#p4402728 ещё один пост, потрясающий глубиной и полётом мысли. :)
P.p.s. Да, и желательно всегда давать ссылки на цитаты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:43

ЛАД

Всегда рад конструктивному диалогу, например, как этот. Ваши замечания важны и ценны для меня. Попытаюсь исправится.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 08 лип, 2018 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:43

Yuri_61
Вы согласны с Егором Зелинским?
Если да, то как же Ваше мнение о приближающейся крутой ревальвации - viewtopic.php?p=4402666#p4402666?
ЛАД
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