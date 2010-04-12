ЛАД написав:На основании чего "Ревальвация более чем возможна"?
раньше так было уже. Не зря же они её устроили (при премьере Тимошенко). Меньше надо будет платить за газ в гривневом эквиваленте. Уменьшаться госдолг (опять же в грн. эквиваленте). Уменьшится инфляция. Будет даже дефляция. Плюсов куча.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 08 лип, 2018 11:54, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:На основании чего "Ревальвация более чем возможна"?
раньше так было уже. Не зря же они её устроили (при премьере Тимошенко). Меньше надо будет платить за газ в гривневом эквиваленте. Уменьшаться госдолг (опять же в грн. эквиваленте). Уменьшится инфляция. Будет даже дефляция. Преимуществ куча.
При Тимошенко ситуация была несколько другая, и ревальвация была всего на 10%. Вы пишете о ревале до 16, т.е. почти на 40%. "Преимуществ куча" - а реальные возможности и основания есть? Вам скучно и просто хочется поговорить?
Yuri_61 написав:.......... Цитата с Википедии: "Для страны, ревальвирующей свою валюту, возникает возможность приобрести иностранную валюту дешевле. Поэтому к ревальвации прибегают, когда интересы экспортеров капитала и импортеров товаров берут верх над интересами должников и экспортёров товаров. Ревальвация используется также для борьбы с инфляцией и с целью сдерживания роста активного сальдо платёжного баланса."
Для нас очень актуальны "интересы экспортеров капитала и импортеров товаров"? У нас слишком большие ЗВР и валюту девать некуда? Я Вас спрашивал о реальных возможностях и основаниях. Они есть?
Yuri_61 написав:.......... Цитата с Википедии: "Для страны, ревальвирующей свою валюту, возникает возможность приобрести иностранную валюту дешевле. Поэтому к ревальвации прибегают, когда интересы экспортеров капитала и импортеров товаров берут верх над интересами должников и экспортёров товаров. Ревальвация используется также для борьбы с инфляцией и с целью сдерживания роста активного сальдо платёжного баланса."
Для нас очень актуальны "интересы экспортеров капитала и импортеров товаров"? У нас слишком большие ЗВР и валюту девать некуда? Я Вас спрашивал о реальных возможностях и основаниях. Они есть?
Отличный рецепт. Если в казне какой-либо страны заканчивается валюта для оплаты импорта и оплаты долгов - ревальвируй местные купоны и обменивай каждый купон на большее количество валюты, и живи дальше припеваючи!