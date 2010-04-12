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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5375537653775378>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 804
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
504
Всього голосів : 804
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:48

  Yuri_61 написав:ЛАД

Всегда рад конструктивному диалогу, например, как этот. Ваши замечания важны и ценны для меня. Попытаюсь исправится.

Спасибо и Вам!
Кстати, в выражении "не запечатлён ни глубиной..." слово "запечактлён" не очень подходит. Стоило написать "впечатлён".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:49

  ЛАД написав:Yuri_61
Вы согласны с Егором Зелинским?
Если да, то как же Ваше мнение о приближающейся крутой ревальвации - viewtopic.php?p=4402666#p4402666?


Ревальвация блее чем возможна, но понятно не в скором времени.
Мнение Зелинского это только его мнение.
Кто прав покажет время.
Удалил.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:15

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:моя относительная титулованность на форуме
,

Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:16

  Yuri_61 написав:
  ЛАД написав:Yuri_61
Вы согласны с Егором Зелинским?
Если да, то как же Ваше мнение о приближающейся крутой ревальвации - viewtopic.php?p=4402666#p4402666?


Ревальвация блее чем возможна, но понятно не в скором времени.
Мнение Зелинского это только его мнение.
Кто прав покажет время.
Удалил.

"Не в скором времени" - это когда?
На основании чего "Ревальвация более чем возможна"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:31

  ЛАД написав:На основании чего "Ревальвация более чем возможна"?

раньше так было уже. Не зря же они её устроили (при премьере Тимошенко).
Меньше надо будет платить за газ в гривневом эквиваленте.
Уменьшаться госдолг (опять же в грн. эквиваленте).
Уменьшится инфляция. Будет даже дефляция.
Плюсов куча.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 08 лип, 2018 11:54, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:49

  Yuri_61 написав:
  ЛАД написав:На основании чего "Ревальвация более чем возможна"?

раньше так было уже. Не зря же они её устроили (при премьере Тимошенко).
Меньше надо будет платить за газ в гривневом эквиваленте.
Уменьшаться госдолг (опять же в грн. эквиваленте).
Уменьшится инфляция. Будет даже дефляция.
Преимуществ куча.

При Тимошенко ситуация была несколько другая, и ревальвация была всего на 10%. Вы пишете о ревале до 16, т.е. почти на 40%.
"Преимуществ куча" - а реальные возможности и основания есть?
Вам скучно и просто хочется поговорить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:53

Василь-Рівне
Васёк, привет, рад видеть! Рад сохранившемуся у Вас хотя бы относительному чувству юмора, хотя бы и с оттенком хамства. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:53

удалил
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 08 лип, 2018 11:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:57

  Yuri_61 написав:..........
Цитата с Википедии:
"Для страны, ревальвирующей свою валюту, возникает возможность приобрести иностранную валюту дешевле. Поэтому к ревальвации прибегают, когда интересы экспортеров капитала и импортеров товаров берут верх над интересами должников и экспортёров товаров. Ревальвация используется также для борьбы с инфляцией и с целью сдерживания роста активного сальдо платёжного баланса."

Для нас очень актуальны "интересы экспортеров капитала и импортеров товаров"?
У нас слишком большие ЗВР и валюту девать некуда?
Я Вас спрашивал о реальных возможностях и основаниях. Они есть?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:01

  ЛАД написав:
  Yuri_61 написав:..........
Цитата с Википедии:
"Для страны, ревальвирующей свою валюту, возникает возможность приобрести иностранную валюту дешевле. Поэтому к ревальвации прибегают, когда интересы экспортеров капитала и импортеров товаров берут верх над интересами должников и экспортёров товаров. Ревальвация используется также для борьбы с инфляцией и с целью сдерживания роста активного сальдо платёжного баланса."

Для нас очень актуальны "интересы экспортеров капитала и импортеров товаров"?
У нас слишком большие ЗВР и валюту девать некуда?
Я Вас спрашивал о реальных возможностях и основаниях. Они есть?

Отличный рецепт.
Если в казне какой-либо страны заканчивается валюта для оплаты импорта и оплаты долгов - ревальвируй местные купоны и обменивай каждый купон на большее количество валюты, и живи дальше припеваючи! :lol:

Нобелевку этому молодому человеку!
Всё IMHO
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